Nolito: "A Iago Aspas habría que ponerle una estatua en Vigo"

ESTADIO DEPORTIVO ha charlado con Nolito sobre el Celta de Vigo. El sanluqueño habla en la entrevista de un club muy especial para él, también de nombres propios como los de Claudio Giráldez o Iago Aspas con el que compartió vestuario

Manuel Agudo Durán, más conocido como Nolito, lleva en su corazón el Celta de Vigo. El sanluqueño, que ha jugado en equipos como el Barcelona, Sevilla, Benfica o Manchester City, reconoce que el club gallego es especial para él. Allí militó durante cinco temporadas y media en dos etapas en las que acumuló un total de 182 partidos, 52 goles y 31 asistencias. Claro que más que números dejó huella y la impronta de su talento sobre el terreno de juego. Un lugar donde cuajó de pleno. Ahora desde la distancia y ya retirado charla con ESTADIO DEPORTIVO del cuadro celtiña.

Nolito en la entrevista recuerda su paso por el Celta de Vigo, sus vivencias, analiza la temporada del equipo que logró hace unos días clasificarse por segunda temporada consecutiva para competición europea. "Las casualidades no existen", dice. El sanluqueño también opina sobre algunos nombres propios de los de Balaídos. El trabajo en el banquillo de Claudio Giráldez, la figura de Iago Aspas, con el que jugó y del que afirma que "hay que ponerle una estatua en Vigo", o de la apuesta del club por la cantera y el buen fútbol. Nolito y el Celta en estado puro.

- Ha tenido una larga trayectoria de equipos en su carrera, ¿pero cuánto de especial es para usted el Celta de Vigo?- Siempre lo he dicho, he sido un privilegiado y he estado en algunos equipos. He estado feliz en todos los equipos, cuando he jugado poco menos y sí que tengo buenos recuerdos de todos, pero sobre todo del Celta. Fueron cinco años y medio de mi vida y disfruté muchísimo. Conocí a mucha gente y encajó todo de maravilla. Allí me siento muy querido. Es mi segunda casa y siempre me alegro de las cosas buenas que le pasan al Celta de Vigo. - Si tuviera que elegir un momento en su etapa en el Celta, ¿con cuál se queda?- Me podría quedar con muchos momentos. Por ejemplo el año que nos clasificamos para jugar la UEFA, que hacíamos un muy buen fútbol y yo personalmente disfrutaba muchísimo en los terrenos de juego.

- Imagino que sigue al Celta. ¿Lo ha podido ver en directo en este tiempo?

- Lo veo desde la distancia. Voy a Vigo pero me gusta ver el fútbol en la tele. A veces voy al campo, el otro día fui a ver el Sevilla-Madrid, pero me gusta ver el fútbol en casa, con amigos y tranquilo. Si Dios quiere iré pronto y le deseo lo mejor desde la larga distancia, porque ahora vivo en el sur. - Por segundo año seguido el Celta de Vigo se clasifica para Europa, ¿cómo lo valora?

- Tiene un mérito bastante bueno. Dos años consecutivos en Europa es muy meritorio para el Celta y es muy bueno. Para la ciudad, para los aficionados y para los que queremos el Celta de Vigo. Ojalá siga esta racha y esta época tan buena. Ojalá el año que viene pueda hacer algo importante en la UEFA. - Muchos aficionados neutrales también valoran al Celta por su fútbol y su juego...

- Claro. A mí me gusta ver los equipos que juegan bien y lo veo antes que otros equipos. A cualquier aficionado le gusta ver buenos jugadores, que jueguen a la pelota. En el fútbol de hoy en día hay de todo. Sistemas de juego, filosofías que implantan... A mí me gusta ver jugar al Celta y el Celta hace muy buen fútbol. Quizás uno de los mejores, junto al Barcelona, de los que juegan en España. Tal vez entre los tres primeros en eso.

- ¿Qué le parece Claudio Giráldez, tiene alguna referencia de él?

- Lo conozco porque tenemos algún amigo común y porque todavía hay algún excompañero del Celta de Vigo jugando. Tiene un mérito ejemplar. Es un chico de la cantera, que ha implantado su filosofía y que le sabe dar cariño a toda la plantilla del Celta de Vigo. Ahí está dos años seguidos entrando en la UEFA y yo creo que las casualidades no existen. Así que tiene un mérito y está haciendo las cosas muy bien para el Celta de Vigo.- Otro nombre en la temporada del Celta es el de Iago Aspas, con el que coincidió como jugador...

- Esporádicamente hablamos, aunque no hace falta que hable mucho con él para que sepa que lo quiero mucho, el aprecio que le tengo y que sabe lo que pienso futbolísticamente de él. Siempre lo he dicho que habría que ponerle una estatua en Vigo. Tiene un gran mérito lo que ha hecho en su ciudad y en el Celta de Vigo. La gente lo quiere y lo ama. Le deseo lo mejor en todos los ámbitos. Todos disfrutamos lo mucho o poco que le quede de su juego.

- Yo me retiré a los 37, porque mentalmente estaba agotado y tenía mis historias y pensaba que no iba a hacer mi trabajo bien. Iago no sé lo que pensará. Depende de él, de cómo se encuentre. De las rodillas, las lesiones, si está bien físicamente, si está bien mentalmente... Está claro que Iago, como cualquier persona sabe que tiene una edad y es su decisión, pero si él puede jugar, yo por mí que juegue otro año más. Yo prefiero ver jugar a Iago Aspas media hora que a muchos jugadores noventa minutos, sin que se moleste nadie.

- Volvamos al Celta, ¿qué o quiénes le llaman la atención del equipo?

- Me llama la atención muchos jugadores jóvenes, que están cuajando porque están jugando en Primera División como si llevaran diez años. La verdad es que me sorprende. En el Celta hay mucho canterano, mucha gente joven y están compitiendo al máximo nivel rápido. Hay muchos jugadores jóvenes que necesitan un proceso y en el Celta el proceso lo hacen rápido.

- ¿Entiende eso también cómo una idea de club, una filosofía?

- Claro, eso es porque me imagino que hay un trabajo detrás y una estructura. Las cosas no son por casualidad.