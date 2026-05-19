El Manchester City ya tiene heredero para Pep Guardiola: acuerdo total con Enzo Maresca

El técnico italiano, mano derecha del español en el pasado, firmará por tres temporadas tras alcanzar un acuerdo verbal completo con el conjunto inglés de cara al verano

El fin de una era histórica ya tiene relevo preparado en el Manchester City. Según ha informado Fabrizio Romano, el club inglés ha alcanzado un acuerdo verbal con Enzo Maresca, que será el sucesor de Pep Guardiola en el banquillo del Etihad Stadium.

El entrenador italiano firmará un contrato inicial de tres temporadas y ya trabaja junto a la dirección deportiva en la planificación del próximo proyecto. En el City siempre fue considerado el candidato ideal para tomar el relevo del técnico catalán, cuyo ciclo llegará a su final tras una década irrepetible en Mánchester.

Pep Guardiola deja el Manchester City tras cambiar la historia del club

La salida de Pep Guardiola marca el final de la etapa más gloriosa que ha vivido el Manchester City. El técnico catalán se despedirá dejando un legado gigantesco después de diez temporadas en las que convirtió al club en una potencia mundial.

Los números resumen la magnitud de su impacto: 20 títulos conquistados desde su llegada. Entre ellos destacan seis Premier League, cinco Carabao Cup, cuatro FA Cup, tres Community Shield, además de la primera Champions League de la historia del club, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Enzo Maresca, el elegido para suceder a Guardiola

En el Manchester City hacía tiempo que tenían decidido quién debía recoger el testigo. Enzo Maresca era el nombre marcado en rojo dentro del club y la operación ya está encaminada hacia su oficialidad.

El italiano, de 46 años, firmará un contrato de tres temporadas después de alcanzar un acuerdo verbal total con la entidad inglesa. Fabrizio Romano asegura que el pacto está cerrado y que únicamente faltan los pasos formales para completar la llegada del técnico al banquillo citizen.

La elección no es casual. Maresca conoce perfectamente el funcionamiento interno del club y la metodología de Guardiola. Fue entrenador del equipo sub-23 del City y posteriormente integró el cuerpo técnico de Pep durante la temporada 2022/23, participando directamente en una de las etapas más dominantes del proyecto.

Del Chelsea al Etihad: el recorrido de Maresca

La carrera de Enzo Maresca como primer entrenador ha sido rápida, intensa y con varios escenarios de máxima exigencia. Tras abandonar el cuerpo técnico del City, inició una aventura exitosa en el Leicester City, donde dejó muy buenas sensaciones durante la temporada 2023/24.

Un año después aterrizó en el Chelsea, en una etapa marcada por tensiones internas y diferencias con la directiva. Su salida terminó produciéndose de mutuo acuerdo, aunque desde Inglaterra se destaca que el trabajo del técnico italiano fue notable.

Durante su paso por Stamford Bridge conquistó la Conference League y el Mundial de Clubes, además de clasificar al equipo para la Champions League en una Premier extremadamente competitiva.

Precisamente Guardiola salió públicamente en defensa de Maresca hace apenas unos meses, dejando unas declaraciones que hoy adquieren todavía más valor: “Es uno de los mejores entrenadores del mundo. El trabajo que ha hecho en el Chelsea no se valora lo suficiente”.

El Manchester City empieza una nueva era

El aterrizaje de Maresca supone el inicio de un nuevo capítulo en el Manchester City. El club no busca una revolución total, sino una transición controlada que permita mantener la competitividad inmediata sin perder la identidad construida por Guardiola.

La plantilla seguirá siendo una de las más potentes del continente, pero el foco estará puesto en cómo Maresca consigue imprimir su sello propio sin romper con la herencia táctica de Pep.

Dentro del club existe plena confianza en la figura del italiano. Su conocimiento del entorno, su capacidad metodológica y su cercanía con la filosofía citizen le colocaban desde hace tiempo como el favorito absoluto.