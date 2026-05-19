El Arsenal de Mikel Arteta acaricia la Premier League con la victoria frente al Burnley

El Arsenal ha dejado encarrilado el camino para lograr ganar la Premier League. Con el triunfo ante el Burnley, los de Mikel Arteta se ponen a cinco puntos del Manchester City, que juegan mañana martes frente al Bournemouth. Una derrota de los de Guardiola supondría el título matemático para los 'gunner'

El Arsenal ha salido victorioso del encuentro ante el Burnley en el Emirates Stadium. Los de Mikel Arteta se impusieron y se llevaron el triunfo gracias al tanto de Havertz en el minuto 47. Con ello, los 'gunners' se ponen con 82 puntos en la tabla de la Premier League, a cinco del Manchester City. Los de Pep Guardiola, por su parte, se ponen con 77, pero juegan mañana martes ante el Bournemouth de Iraola.

Por ello, la derrota del Manchester City supondría el título matemático para el Arsenal, que ha alcanzado los 69 goles a favor en 37 partidos de esta temporada en la Premier League. Con todo a su favor, los de Mikel Arteta pondrán el foco en el encuentro de los de Pep Guardiola o a sentenciar en el choque del próximo domingo ante el Crystal Palace, el último de esta temporada en la liga de Inglaterra.

El Arsenal manda sin piedad: dominio total, gol de Havertz y golpe casi definitivo a la Premier

De esta manera, Mikel Arteta salió con un once muy reconocible para intentar derribar la puerta del Burnley: Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Calafiori; Rice, Eze, Odegaard; Saka, Trossard, Havertz. Por ello, Zubimendi volvió a ser suplente por cuarto partido consecutivo, disputando tan solo un minuto. Pese a ello, el Arsenal dominó el partido y la posesión de balón, firmando un 61% de posesión de balón, a diferencia del 39% del Burnley.

Por otro lado, al Arsenal le faltó contundencia en los últimos metros, ya que logró hasta 13 remates a lo largo del encuentro y solo logró un gol, el de Kai Havertz. Por el contrario, el Burnley ni siquiera lanzó entre los tres palos, registrando tres remates. Esto provocó que los de Mikel Arteta, jugando en el día de hoy lunes en el Emirates Stadium, se llevasen una cómoda victoria que le sirve para dar un golpe definitivo a la Premier League a falta de una jornada.

El Arsenal encara su último muro: Crystal Palace antes del doblete soñado en Premier y Champions

El Crystal Palace será el último obstáculo del Arsenal en su camino de conquistar la Premier League. El Manchester City viene amenazando por la segunda plaza de la clasificación pero al distancia con el conjunto de Arteta complica que los de Pep Guardiola vuelvan a repetir título. Además, el técnico apunta a salir del club tras diez años en Inglaterra, como han apuntado diferentes fuentes en Inglaterra.

En cualquier caso, el Arsenal también cuenta con el reto de levantar la UEFA Champions League el próximo sábado 30 de mayo, ya que se enfrentarán al PSG de Luis Enrique en la gran final de Budapest. Los de Mikel Arteta tienen la posibilidad de firmar el doblete en prácticamente dos semanas, pudiendo ser una de las semanas más recordadas en el equipo londinense. Sin embargo, el reto no será nada sencillo. ç

David Raya sostiene al Arsenal: cuatro porterías a cero y un Mundial al alcance mientras la Premier se decide

Por otro lado, una de las claves de este Arsenal está siendo David Raya. El portero internacional con España ha dejado la meta a cero en los últimos cuatro partidos de los de Arteta, incluida la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid. Por ello, su convocatoria para el Mundial de 2026 parece ser un hecho real, pese a la dura competencia que existe en el combinado de Luis de la Fuente.

Unai Simón, Joan García, David Raya y Álex Remiro compiten por un puesto en la selección española, pero todo apunta a que será el meta de la Real Sociedad el que se quede fuera de la lista para disputar el Mundial de este verano. En cualquier caso, el Arsenal ya se prepara para celebrar la Premier League, algo que pueden decir si el Manchester City pierde el martes contra el Bournemouth o si ganan los de Arteta al Crystal Palace el domingo.