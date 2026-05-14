El Superordenador lanza sus predicciones del descenso tras la jornada 36 de LaLiga: las probabilidades del Sevilla y las cuentas para salvarse ante el Real Madrid

El conjunto nervionense, con cuatro puntos sobre el descenso, podría certificar la salvación con una victoria e incluso un empate en la próxima jornada, debido a los enfrentamientos directos que deben disputarse. Eso coloca su opciones de bajar por debajo del 1%

Somo restan dos jornadas para la conclusión de LaLiga y las calculadoras de los equipos implicados en la pelea por el descenso siguen echando humo. En ella sigue aún metido el Sevilla FC, que ve más cerca el ansiado objetivo de la permanencia tras remontar ante el Villarreal (2-3) y lograr su tercera victoria consecutiva, algo que sus aficionados no celebraban desde hace dos años. Luis García Plaza está cerca de obrar el milagro. Pero aún no está cerrado y el madrileño se mostró precavido tras el golpe en la mesa dado en La Cerámica: "Tengo que pensar que todavía no está hecho".

Y es que, matemáticamente, así es. Aunque también tiene opciones de pelear aún por una octava plaza que da billete para la Conference League y está a cinco puntos, los que le saca el Getafe, con seis en juego. Solo los más soñares, sin embargo, han barajado esa remotísima posibilidad. En Nervión se sigue mirando a la cola con la esperanza de certificar la salvación ante el Real Madrid y por ello ya se prepara otro 'Manicomio' el próximo domingo, augurándose otra gran entrada y un ambiente espectacular en el Sánchez-Pizjuán.

Así está la clasificación de LaLiga: 44 puntos aseguran la permanencia

Tras la conclusión de la jornada 36 de LaLiga, el Sevilla FC es decimotercero con 43 puntos, los mismos que un Valencia que está por arriba al tener el 'average' ganado, Por debajo aparecen Osasuna y Espanyol a un punto; Girona y Alavés a tres; y Elche, Mallorca y Levante a cuatro, los dos últimos ya en descenso. Una apretado vagón de cola con varios duelos directos aún por disputarse, como el Levante - Mallorca el próximo domingo y un Girona - Elche en la última jornada.

Son precisamente estos encuentros los que provocan que la permanencia sea matemática con 44 puntos, algo que han conseguido este jueves Real Sociedad, Athletic y Rayo Vallecano. Y es que al menos dos los cuatro equipos que anteceden al colista Oviedo ya no pueden alcanzar esa puntuación por los referidos enfrentamientos directos.

Incluso perdiendo ante el Real Madrid la salvación puede ser matemática

Con cuatro puntos de ventaja sobre el descenso, las cuentas están claras: una victoria o incluso un empate acabarían con la agonía y permitirían viajar a Balaídos para medirse al Celta de Vigo en chanclas. En caso derrota, por el contrario, habrá que seguir mirando a unos rivales directos que en su mayoría siguen sumando para hacer de la anhelada permanencia una de las más caras de la historia. Habría que esperar que también pierda el Elche con el Getafe en su campo y no empaten Levante y Mallorca en el Ciutat de València. O si se da esa igualada, que el Elche y el Girona no ganen. Un pequeño galimatías.

Los principales candidatos al descenso según el Superordenador

Para ayudar a resolver las dudas, el Superordenador de @LaLigaenDirecto, realizadas en base a 100.000 simulaciones, ha actualizado sus predicciones tras el 1-1 de Mestalla entre Valencia y Rayo Vallecano, que saca al cuadro madrileño de la batalla, y el mismo marcador firmado en Montilivi entre Girona y Real Sociedad, que da algo de aire a los de Míchel. Así, los principales candidatos para acompañar al Oviedo a Segunda división son actualmente el Elche, con 51,28% de probabilidades, y el Levante, con un 49,42%, quedando no muy lejos de ambos en las estimaciones de la Inteligencia Artificial tanto el Mallorca (39,36%) como el propio Girona (32,71%).

También mantiene aún un alto porcentaje de caer a la Categoría de Plata el Alavés (24,00%), mientras que las opciones del resto, incluido el conjunto nervionense, son mucho más reducidas. Así, el Espanyol de Monchi, tras poner fin a su racha de 18 partidos sin vencer ante el Athletic, solo cuenta con un 01,96% de posibilidades de descender, estando por debajo las de Osasuna (00,85%), Sevilla FC (00,39%) y Valencia (00,03%). Otros cuentas especializadas como MisterChip otorgan a los de García Plaza un 0,14%, levemente superior al porcentaje anterior. Pero en cualquier caso, todo se resolvería con un punto más.