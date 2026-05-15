España - Israel en directo | Los Hispanos en la ida de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027

Retransmisión en directo del partido entre España e Israel, correspondiente a la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027

¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España e Israel , correspondiente a la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027, y que se va a jugar en la Casa del Handball Argentino de Buenos Aires.

España - Israel de Balonmano | Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de clasificación de los Hispanos para el Mundial 2027

España e Israel disputarán el doble duelo en el mismo lugar de la capital bonaerense, por lo que ninguno de ellos tendrá ventaja, algo que sí habría ocurrido en caso de jugar en España si, como se preveía, el partido en España habría sido a puerta cerrada y el de fuera, en un país neutral.

"Los entrenadores españoles, en este caso Pisonero, siempre dan criterio al juego de sus equipos y cuando el juego es colectivo y organizado, y, además, explota al máximo el potencial de los jugadores, convierte a los equipos en peligrosos".

Israel, antes de derrotar a Georgia en el 'play off', se la jugó en un grupo con Portugal, Rusia y Dinamarca; a los dos últimos los llevó al límite, un aviso para los Hispanos

Sus mejores jugadores juegan en la Bundesliga 2 alemana: el portero Yahav Shamir (Huttenberg) y el central Yonatan Dayan (Balingen-Weilstette), además del pivote Nadav Nizri (Maccabi Rishon LeZion) y del también central Yoav Lumbroso, que milita en el Dinamo Bucuresti rumano.

El duelo entre Ribera y Pisonero no será el único de españoles en este parón de selecciones. Ya se han visto hoy las caras Raúl González, seleccionador de Serbia, y Chema Rodríguez, entrenador de Hungría . Se impuso el primero por 31-29 en el encuentro de ida de la eliminatoria que enfrenta a balcánicos y magiares.

"Su principal virtud está en la faceta ofensiva, donde puede dar un relevo a Abel Serdio. Es un jugador capaz de ganar bien la posición, con variedad en el lanzamiento y que tácticamente es muy inteligente en esa franja entre los seis y ocho metros", describe Jordi Robera.

Los dos equipos sobre la pusta, suenan los himnos y esto está a punto de empezar...

A cara o cruz ante Israel... en Argentina. La selección española masculina de balonmano se juega el pase al Mundial 2027 con un doble duelo ante la selección israelí, que se jugará entre este jueves y el domingo en el país suramericano tras el acuerdo al que llegaron ambas federaciones.

La situación política de Israel hacía que jugara como local fuera de su país y que en España, previsiblemente, el duelo fuera a puerta cerrada. Sin embargo, entre ambas selecciones han logrado encontrar una situación salomónica y hace semanas anunciaban el duelo en terreno neutral para que nadie tuviera ventaja en esta eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

No ha hecho mucha gracia entre los Hispanos esta solución. En un tramo donde se está decidiendo casi todo -menos la Liga Asobal, que ya ha ganado el Barça-, viajar más de 10.000 kilómetros, al otro lado del Atlántico no les parece lo mejor y así lo han expresado.

El propio Jordi Ribera, en declaraciones a la RFEBM, dejaba claro que habría preferido jugar en casa el partido que le correspondiese como local. "A todos nos gusta jugar en casa. Además se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado en España que la selección atrae a la gente, porque siempre hemos llenado, pero las circunstancias son así, los dos partidos son en campo neutral y tampoco hay que darle más vueltas", indicaba el catalán, que no quiere perder el tiempo en pensar en ello.

España, clara favorita para ir al Mundial de balonmano

En lo que al doble partido ante Israel se refiere, España es clara favorita para hacerse con la plaza mundialista. De hecho, no se esperaba a Israel en esta eliminatoria, sino a Georgia, pero los hebreos sorprendieron a los georgianos a domicilio y luego lograron salvar su ventaja por un gol en el partido de vuelta.

El combinado israelí está dirigido por un técnico español, David Pisonero, entrenador del Recoletas Atletico Valladolid, y conoce perfectamente el potencial de los Hispanos. Es una baza a favor de Israel, pero parece difícil que sea suficiente para que den la sorpresa ante una de las mejores selecciones del mundo.

Ribera no ha hecho muchos experimentos y se lleva un equipo para no dar opción a la sorpresa. En Buenos Aires, España quiere dejar sentenciado el pase este jueves. Si no, tendrá el domingo, a las 20:30 horas, el segundo partido para cerrar la eliminatoria.