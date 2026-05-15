España - Israel en directo | Los Hispanos en la ida de la clasificación para el Mundial de Alemania 2027
Retransmisión en directo del partido entre España e Israel, correspondiente a la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027
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España 17-12 Israel (28')
Marcos Fis es imparable, balón atrás para que él se eleve y anote por la escuadra
España 16-12 Israel (26')
Agustín Casado engaña a la defensa, se cuela por el centro y anota
España 15-12 Israel (26')
Sarfati aprovecha una contra, anota y provoca la exclusión de Dani Fernández
España 15-11 Israel (25')
Siete metros para España y Aleix Gómez lo convierte; segunda exclusión para Mosindi
España 14-11 Israel (24')
Shneider, entrando desde la posición de extremo, anota por debajo de las piernas de Sergey Hernández
España 14-10 Israel (22')
Dani Fernández, con una gran contra, amplía la ventaja para España
España 13-10 Israel (22')
Siete metros para España y Aleix Gómez pone otra vez los tres goles de ventaja para los Hispanos
España 12-10 Israel (20')
Mosindi, a puerta vacía, pone a israel a uno, pero Marcos Fis amplía la renta con un latigazo
España 11-9 Israel (19')
Lumbroso sorprende y rompe una racha de 4-0 para España en los últimos minutos
Tiempo muerto de Pisonero, seleccionador del conjunto israelí
España 11-8 Israel (18')
Golazo de Marcos Fis, que se estrena con un gran lanzamiento a la escuadra
España 10-8 Israel (16')
Exclusión de Garciandía; pese a ello, Ian Gurri amplía la ventaja y poner dos de ventaja por primera vez en el partido
España 9-8 Israel (15')
Tarrafeta desequilibra por el centro y sitúa a España por delante, por un solo gol
España 8-8 Israel (14')
Tarrafeta sigue a lo suyo, tercer gol del español para siutar un nuevo empate en el marcados
España 7-8 Israel (14')
Palmeo de Lumbroso ante la pasividad de la defensa española; otra vez por delante los israelíes
España 7-7 Israel (13')
Levi adelanta a los israelíes, pero Garciandía, sin margen, sitúa el empate en el marcador
España 6-6 Israel (13')
Golazo de Barrufet, que supera al meta israelí por el ángulo corto
España 5-6 Israel (11')
Yoav Lumbroso, con otra gran acción individual, pone por delante a los israelíes
España 5-5 Israel (10')
Serdio adelanta al equipo español, pero Dayan iguala aprovechando una rápida jugada
España 4-4 Israel (8')
Golazo de Tarrafeta, que se va de su marcador y anota superando al portero por arriba
España 3-4 Israel (7')
Contragolpe de Israel y Nizri pone por delante a los hebreos
España 3-3 Israel (6')
Siete metros para Israel, que Nizri aprovecha para empatar
España 3-2 Israel (4')
Los Hispanos se ponen, por primera vez, por delante en el marcador, obra de Serradilla
España 2-2 Israel (3')
Yonatan Dayan, viniendo desde atrás, supera a Sergey; pero Tarafeta iguala rápidamente
España 1-1 Israel (2')
Ian Gurri, con un gran disparo desde el centgro, inaugura el marcador para España
España 0-1 Israel (1')
Israel estrena el marcador, obra de Natsia
ARRANCA EL PARTIDO
Los dos equipos sobre la pusta, suenan los himnos y esto está a punto de empezar...
Artur Parera, pivote del Huesca, podría debutar con los Hispanos
"Su principal virtud está en la faceta ofensiva, donde puede dar un relevo a Abel Serdio. Es un jugador capaz de ganar bien la posición, con variedad en el lanzamiento y que tácticamente es muy inteligente en esa franja entre los seis y ocho metros", describe Jordi Robera.
El duelo entre Ribera y Pisonero no será el único de españoles en este parón de selecciones. Ya se han visto hoy las caras Raúl González, seleccionador de Serbia, y Chema Rodríguez, entrenador de Hungría. Se impuso el primero por 31-29 en el encuentro de ida de la eliminatoria que enfrenta a balcánicos y magiares.
Sus mejores jugadores juegan en la Bundesliga 2 alemana: el portero Yahav Shamir (Huttenberg) y el central Yonatan Dayan (Balingen-Weilstette), además del pivote Nadav Nizri (Maccabi Rishon LeZion) y del también central Yoav Lumbroso, que milita en el Dinamo Bucuresti rumano.
Israel, antes de derrotar a Georgia en el 'play off', se la jugó en un grupo con Portugal, Rusia y Dinamarca; a los dos últimos los llevó al límite, un aviso para los Hispanos
Jordi Ribera, seleccionador español
"Los entrenadores españoles, en este caso Pisonero, siempre dan criterio al juego de sus equipos y cuando el juego es colectivo y organizado, y, además, explota al máximo el potencial de los jugadores, convierte a los equipos en peligrosos".
España e Israel disputarán el doble duelo en el mismo lugar de la capital bonaerense, por lo que ninguno de ellos tendrá ventaja, algo que sí habría ocurrido en caso de jugar en España si, como se preveía, el partido en España habría sido a puerta cerrada y el de fuera, en un país neutral.
¡Buenas noches! Comenzamos nuestra retransmisión en directo del partido entre España e Israel, correspondiente a la eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027, y que se va a jugar en la Casa del Handball Argentino de Buenos Aires.
A cara o cruz ante Israel... en Argentina. La selección española masculina de balonmano se juega el pase al Mundial 2027 con un doble duelo ante la selección israelí, que se jugará entre este jueves y el domingo en el país suramericano tras el acuerdo al que llegaron ambas federaciones.
La situación política de Israel hacía que jugara como local fuera de su país y que en España, previsiblemente, el duelo fuera a puerta cerrada. Sin embargo, entre ambas selecciones han logrado encontrar una situación salomónica y hace semanas anunciaban el duelo en terreno neutral para que nadie tuviera ventaja en esta eliminatoria de clasificación para el Mundial de Alemania 2027.
No ha hecho mucha gracia entre los Hispanos esta solución. En un tramo donde se está decidiendo casi todo -menos la Liga Asobal, que ya ha ganado el Barça-, viajar más de 10.000 kilómetros, al otro lado del Atlántico no les parece lo mejor y así lo han expresado.
El propio Jordi Ribera, en declaraciones a la RFEBM, dejaba claro que habría preferido jugar en casa el partido que le correspondiese como local. "A todos nos gusta jugar en casa. Además se ha demostrado en los últimos partidos que hemos jugado en España que la selección atrae a la gente, porque siempre hemos llenado, pero las circunstancias son así, los dos partidos son en campo neutral y tampoco hay que darle más vueltas", indicaba el catalán, que no quiere perder el tiempo en pensar en ello.
España, clara favorita para ir al Mundial de balonmano
En lo que al doble partido ante Israel se refiere, España es clara favorita para hacerse con la plaza mundialista. De hecho, no se esperaba a Israel en esta eliminatoria, sino a Georgia, pero los hebreos sorprendieron a los georgianos a domicilio y luego lograron salvar su ventaja por un gol en el partido de vuelta.
El combinado israelí está dirigido por un técnico español, David Pisonero, entrenador del Recoletas Atletico Valladolid, y conoce perfectamente el potencial de los Hispanos. Es una baza a favor de Israel, pero parece difícil que sea suficiente para que den la sorpresa ante una de las mejores selecciones del mundo.
Ribera no ha hecho muchos experimentos y se lleva un equipo para no dar opción a la sorpresa. En Buenos Aires, España quiere dejar sentenciado el pase este jueves. Si no, tendrá el domingo, a las 20:30 horas, el segundo partido para cerrar la eliminatoria.