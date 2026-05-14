La epopeya de Martín Landaluce se topa con la lluvia de Roma

El líquido elemento frena a Landaluce cuando dominaba a Medvedev, que reaccionó para, tras un brutal tercer set, hacerse con el partido de cuartos de final del Roma Open 2026

Martín Landaluce se quedó a las puertas de la machada ante Daniil Medvedev, llegó a estar un 'break' arriba en el tercer set, tuvo opciones hasta el final para haber ganado el partido, pero en un tercer set espectacular, acabó cediendo ante la mejor versión del tenista ruso y se despide en cuartos de final del Roma Open 2026.

La lluvia cortó el buen momento del madrileño, que se había repuesto de la única situación complicada que había tenido en todo el partido y estaba controlando a un Medvedev desesperado, que no sabía cómo ganarle la partida a su rival desde el fondo, donde él se siente más fuerte.

Al final, con el paso de los minutos, el exnúmero uno fue a más y aprovechó el desgaste de su rival para doblegarlo en el duodécimo juego del tercer set y tras dos horas y media de encuentro por 1-6, 6-4 y 7-5.

Al ruso le queda ahora la más difícil, enfrentarse a un Jannik Sinner que se está mostrando intratable desde que empezara a jugar en Indian Wells y que lleva varios meses sin perder un partido. Es una final anticipada en el Foro Itálico, que tendrá lugar este viernes.

Landaluce se ve capaz de luchar con un exnúmero uno

Para llegar allí, Daniil Medvedev tuvo que afrontar un partido que se le puso muy cuesta arriba desde el segundo juego. Landaluce tenía un plan y lo puso en práctica a la perfección. Cuando el moscovita quiso reaccionar ya perdía por 5-0 el primer set y asumía que tendría que ganar los dos siguientes si quería seguir en competición.

El veterano jugador ruso reseteó y empezó la segunda manga de otra forma. Landaluce no bajaba el nivel, pero su rival sí lo había subido y eso le obligaba a arriesgar más y a cometer errores. Fruto de ello llegó el primer 'break' de Medvedev en un luchado cuarto juego.

Sin embargo, Landaluce recuperó rápidamente la desventaja y afrontaba el momento de igualar la manga a tres (40-30 con su saque) cuando apareció la lluvia. Si hasta ese momento estaba muy cómodo el madrileño, a partir de ahí Medvedev despertó y el partido se equilibró totalmente.

Daniil Medvedev, otro tras la lluvia

El de Moscú logró romper de nuevo en el séptimo juego y, aunque el español volvió a recuperar, cerró el set al resto gracias a los errores de un Landaluce que, esta vez sí, había estado a merced de su oponente.

Pese a la juventud y a que nunca se había visto con una opción como ésta, Landaluce no se vino abajo y empezó el tercer set por delante. El español mandó en el marcador hasta el 3-2, cuando tuvo opción para ponerse con un peligroso 4-2, pero se encontró con el mejor Medvedev de la noche.

El tenista ruso ya no dudaba, era un muro y tenía una confianza que le hacía buscar las líneas. Pero el español no se achicaba y respondía. Así se entró en la mejor fase del encuentro, en la que se vieron puntos propios de los mejores partidos que hayan podido celebrarse este año.

Martín Landaluce salva tres bolas de partido, pero...

Con 5-4, Medvedev restó por primera vez para ganar el partido. Y puso una presión sobre su rival que Landaluce solventó como con acciones propias de un veterano. Hasta tres bolas de partido tuvo el ruso. La primera la salvó el español con un gran saque, pero las dos siguientes las cerró en la red después de tener que sacar con segundos.

Con 5-5 le llegó la oportunidad a Landaluce con una bola de 'break'. Medvedev la salvó con un tiro a la línea y, a partir de ahí, ya no volvió a perder ningún punto. Ganó los dos que le dieron su juego y los cuatro al resto que le concedieron el partido.

Ante Sinner buscará su segunda final del año. La anterior, en Indian Wells, la perdió frente al tenista italiano después de haberle infligido la primera derrota de año a Carlos Alcaraz.