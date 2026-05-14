Rafa Nadal sorprende y reconoce las dos derrotas que más le han dolido en su carrera

El extenista balear presentó el museo de su Academia y ahí 'echó en falta' esos dos trofeos que le habría gustado tener

Rafa Nadal ha sido protagonista en las últimas 48 horas porque muchos le han señalado como posible candidato a la presidencia del Real Madrid, algo que el extenista ha dejado claro que no va a ser y que tampoco va a formar parte de ninguna candidatura.

Sin embargo, también lo ha sido este jueves porque se ha inaugurado el museo de su Academia, donde están un gran número de los recuerdos que su larga carrera dejó. Y que él mismo se ha encargado de presentar. "Yo creo que en el museo se intenta un poquito reflejar lo que soy yo, lo que he sido yo desde pequeño hasta hoy. (...) Los números y los títulos están ahí. Son conocidos. Me gustaría ser recordado como una buena persona de un pueblo pequeño de Mallorca", señala el balear a los medios presentes en la inauguración.

Rafa Nadal reconocía que era "un día importante en la academia", ya que se había "invertido mucho tiempo" en el museo y aseguraba que estaba hecho "con mucho cariño", al tiempo que trataba de reflejar lo que había sido su carrera deportiva.

Rafa Nadal y su espina clavada

No obstante, Nadal también habló algo de esa carrera y, en una charla con Radio Marca, admitió que lo que ha logrado no lo habría podido soñar nunca en sus inicios. “Creo que tengo más de lo que hubiera imaginado”, indica el extenista de Manacor.

En este sentido, el considerado como mejor deportista español de la historia echa de menos lo que no está en el museo y más que las victorias, recordaba dos derrotas que, posiblemente, sean las que más le han dolido en su carrera. “Echo de menos las -copas- que no he ganado, pero esto es el deporte, querer ganar todo. Australia 2014 fue una de las que más dolió y la de Djokovic, en 2019, también. Al final, todo es un balance, poner las cosas encima y con perspectiva”, reconoce Rafa Nadal.

Nadal, más ocupado de lo que habría pensado

El extenista admite que lo que más echa de menos es la emoción que conlleva la competición. “La adrenalina de los momentos de competición es difícil de encontrarla en otros momentos”, reconoce. Y eso pese a que está más activo que lo que habría pensado cuando dejó el tenis profesional. “Estoy viajando y trabajando más de lo que imaginaba cuando me retiré. Creo que es importante trabajar porque te mantiene la mente ocupada”, admite.

Sobre ese final y tras el fiasco de su despedida en la Copa Davis de Málaga, sí se queda con lo vivido el pasado año en Roland Garros, donde París le dio un homenaje a la altura del mejor tenista que ha pasado por sus pistas. “Fue un final muy bonito de mi historia con Roland Garros”, señalaba Nadal.