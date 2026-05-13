Elecciones a la presidencia del Real Madrid: Rafa Nadal descarta su candidatura

El extenista desmiente de forma tajante las informaciones que le vinculan al sillón presidencial, por lo que se 'retira' del proceso y deja solo a Enrique Riquelme, quien todavía no ha confirmado ni desmentido su intención de presentarse

Poco han durado los rumores sobre la posible candidatura de Rafa Nadal a la presidencia del Real Madrid. El extenista ha salido al paso rápidamente para descartar de manera tajante cualquier opción de presentarse a la presidencia del club blanco en las próximas elecciones. El ex número uno del tenis mundial, reconocido seguidor del conjunto blanco, ha utilizado sus redes sociales para frenar cualquier tipo de especulación al respecto, sobre todo después de que su nombre comenzase a cobrar fuerza como futurible del palco tras el anuncio electoral de Florentino Pérez.

El presidente blanco abrió oficialmente el proceso e invitó a cualquier socio que cumpla los requisitos a dar el paso. "El que se quiera presentar, que se presente", animó el mandamás blanco. Su intervención vino a agitar como nunca el escenario institucional y provocó la aparición inmediata de nombres propios como el de Nadal, uno de los estandartes del club.

Desmentido categórico a los rumores

El perfil de Rafa siempre ha estado presente entre el madridismo por su altísima carga simbólica como deportista de élite y por el cariño que el aficionado español le guarda. Su tirón mediático es indiscutible y además cumple con un requisito muy importante para aspirar a la presidencia, el económico. Sin embargo, y como él mismo ha reconocido en alguna ocasión, aún no cumple las dos décadas de antigüedad como socio. Eso sí, el Real Madrid le nombró socio de honor en 2012, al igual que hizo con Fernando Alonso, otro de los que han sonado para relevar a Florentino Pérez.

En cualquier caso, esta vinculación ha sido siempre más emocional que real. El propio balear ha querido cortar de raíz cualquier interpretación interesada. Su mensaje ha sido claro, directo y sin matices. No habrá candidatura, ni por su parte ni tampoco asociada a ningún otro posible candidato. "He leído informaciones que me relacionan con posibles candidaturas a la presidencia del Real Madrid. Me gustaría aclarar que estas informaciones no son ciertas", publicó en su cuenta personal de X.

Una idea romántica ya descartada en 2025

No es la primera vez que el nombre de Nadal aparece vinculado al sillón del palco del Santiago Bernabéu. El extenista nunca ha escondido su afinidad por el Real Madrid ni tampoco que, en un plano romántico, la idea le resulta atractiva.

Sin embargo, siempre ha marcado distancia entre el deseo y la realidad. Ya lo dejó claro en 2025, cuando fue preguntado por esta posibilidad. "No sé si me explico mal, pero creo que me explico muy claro. Cuando me preguntáis, respondo como un concepto, no como una realidad. ¿Me gustaría? Es posible que sí. De esto a que sea una posibilidad real, se me queda muy lejos".

Enrique Riquelme se queda 'solo'

De esta forma, las miradas se centran ahora en otros posibles candidatos. El nombre que gana más peso en estos momentos es el de Enrique Riquelme. El empresario alicantino, presidente del Grupo Cox Energy, ya amagó con presentarse en 2021 y ahora vuelve a la primera línea de batalla en un contexto mucho más acelerado.

El empresario vive actualmente en México ya que dirige y es dueño de una su gran empresas dedicada a las energías renovables. En 2021 ya amagó con presentarse a la presidencia del Real Madrid, cuando tan sólo tenía 32 años. Entonces le desaconsejaron la idea y finalmente la descartó. Ahora, con 37 años, podría estar decidido a dar el paso.

La convocatoria sorpresa de elecciones le ha obligado a reaccionar rápidamente, hasta el punto de que ya prepara un viaje a Madrid para reunirse con su equipo y valorar seriamente la viabilidad de su candidatura.El proceso electoral del Real Madrid exige cumplir requisitos muy estrictos: más de 20 años como socio de forma ininterrumpida en el caso del presidente, ser español, tener una junta directiva consolidada y, sobre todo, un aval económico del 15% del presupuesto del club, lo que equivale a unos 187 millones de euros. Esta barrera de entrada limita enormemente la aparición de otras alternativas reales.

Florentino reta a posibles candidatos

Florentino, consciente de que cualquier candidato que quiera animarse tendrá que pasar por caja con el aval, retó a sus posibles rivales. Sin citar nombres, dejó caer referencias como la del "acento mexicano", en clara alusión a Riquelme, y advirtió sobre movimientos "por detrás" con los medios. "Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten", animó, no sin marcar territorio.La 'retirada' de Nadal de la ecuación no hace más que clarificar el nuevo tablero de juego. El extenista representaba una candidatura más simbólica que real, pero su nombre añadía cierto glamour a un proceso ya de por sí complejo.También han aparecido nombres de otras figuras mediáticas, como Fernando Alonso, quien en su día reconoció que "sí que fantaseas un poco con la idea" de presidir el club, aunque sin convertirlo nunca en una opción concreta.

Pese a ello, el asturiano está completamente descartado en estos momentos puesto que sigue en activo y tiene intención de alargar, al menos un año más, su ya de por sí extensa carrera como piloto de Fórmula 1.Así pues, y como era de esperar, Florentino Pérez parte una vez más como gran favorito, mientras la posible irrupción de Riquelme se presenta como la única alternativa con cierta compostura. El resto, al menos por ahora, pertenece al terreno imaginario.