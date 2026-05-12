Los posibles candidatos a presidente del Real Madrid: "De acento sudamericano"

Florentino Pérez habló en su comparecencia de este martes sobre Enrique Riquelme, al que no mencionó directamente pero si apeló a su "acento mexicano". Ya amagó con presentarse en 2021. Otros nombres que sonaron pero que parece ciertamente utópicos que se presenten son Rafa Nadal y Fernando Alonso

El Real Madrid vivirá en las próximas semanas unas elecciones para elegir un nuevo presidente tal y como ha informado Florentino Pérez este mismo martes. Florentino Pérez, que también se presentará a unas elecciones de las que aún no se conoce su fecha exacta, señaló a un posible candidato a la presidencia del Real Madrid aunque no lo citó por su nombre.

Florentino Pérez se refirió a Enrique Riquelme como el de "acento sudamericano" para luego afinar más con "el de acento mexicano". Enrique Riquelme ya sonó con fuerza en las penúltimas elecciones del Real Madrid, allá por 2021. Finalmente Enrique Riquelme no se presentó aunque actualmente cuenta, sobre el papel, con los requisitos que solicita el Real Madrid para ser el nuevo presidente del Santiago Bernabéu.

Enrique Riquelme, el nombre que le puede hacer sombra a Florentino Pérez como presidente del Real Madrid

Enrique Riquelme, a pesar de ese "acento mexicano" del que hablaba Florentino Pérez, nació en la localidad de Cox, en Alicante. A pesar de sus 37 años, cumple con uno de los requisitos que exige el Real Madrid para ser elegido: tener 20 años o más como socio de la entidad (de forma ininterrumpida). Enrique Riquelme vive actualmente en México ya que dirige y es dueño de una de las grandes empresas destinadas a las energías renovables como es Grupo Cox Energy. En 2021, cuando amagó con presentarse a la presidencia del Real Madrid, contaba con 32 años.

Florentino Pérez animó a presentarse a las elecciones a la presidencia del Real Madrid al tiempo que apostaba por defender los intereses del club blanco: "Dicen que hay gente que se está moviendo en la sombra para presentarse, pues que se presenten. Invito a todos aquellos que quieran presentarse a que tengan la oportunidad de hacerlo. Voy a defender los intereses de los socios del Real Madrid". Además, en lo que parecía ser una referencia a Enrique Riquelme, apostó porque no fuese "por detrás" con los periodistas: "El que se quiera presentar, que se presente, y no vaya por detrás con los periodistas".

Fernando Alonso y Rafa Nadal: los 'otros' candidatos a presidente del Real Madrid

Quizás nunca se lleguen a presentar a la presidencia del Real Madrid, al menos en el corto y medio plazo pero tanto Fernando Alonso como Rafa Nadal han mostrado en más de una ocasión su ilusión por dirigir el club de sus amores. Sin ir más lejos, Fernando Alonso habló de fantasear con ser presidente del Real Madrid en una entrevista para DAZN: "Sí que fantaseas un poco con la idea. Si te gusta el fútbol y te gusta un equipo, todos en casa somos entrenadores, futbolistas y presidentes. Haríamos este fichaje o haríamos otro".

Otro de los nombres y que además sería todo un emblema por lo que representa como deportista es el extenista Rafa Nadal. El de Manacor es un reconocido aficionado del Real Madrid (ha estado más de una vez presenciando partidos en el palco del Santiago Bernabéu).

Rafa Nadal no ha escondido su deseo de ser presidente del Real Madrid pero tampoco ha dejado espacio para las especulaciones al hablar de que le queda lejos en la gala de los premios AS del pasado 2025: "No sé si me explico mal, pero creo que me explico muy claro. Cuando me preguntáis, respondo como un concepto, no como una realidad. ¿Me gustaría? Es posible que sí. De esto a que sea una posibilidad real, se me queda muy lejos".