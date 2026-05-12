El Barcelona ya se mueve tras el ataque de Florentino Pérez con el 'Caso Negreira'

El cuadro que preside Joan Laporta no tardó en reaccionar a la exaltada rueda de prensa del presidente del Real Madrid en el que uno de los temas principales el 'Caso Negreira'. "Yo he venido a luchar por el Real Madrid y no a que el Barcelona gane dinero con los árbitros"

La rueda de prensa de este martes de Florentino Pérez dará mucho que hablar durante los próximos días pero horas después ya está teniendo las primeras consecuencias. Como es lógico, el Barcelona, uno de los equipos señalados por el presidente del Real Madrid por el 'Caso Negreira', no ha tardado en reaccionar lanzando un escueto comunicado en el que informa que estudiará las palabras de Florentino Pérez

El Barcelona ha aparecido varias veces en la comparecencia de Florentino Pérez de este martes por su vinculación con el 'Caso Negreira'. El cuadro culé informó en el comunicado de respuesta a las palabras del presidente blanco de lo siguiente: "En referencia a la rueda de prensa convocada por el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, informamos de que nuestro departamento legal está estudiando detenidamente sus manifestaciones y acusaciones. En estos momentos se están analizando las mismas y valorando los próximos pasos a seguir. Cuando se considere oportuno, se informará adecuadamente sobre las posiciones y decisiones que se adopten".

El Barcelona y el 'Caso Negreira' en el foco de las palabras de Florentino Pérez

Florentino Pérez identificó varios 'enemigos' en su comparecencia de este martes. Desde los periodistas y ciertos medios de comunicación hasta el propio Barcelona. Florentino Pérez no dudó en afirmar que venía a "luchar por el Real Madrid y no a que el Barcelona gane dinero con los árbitros". Pero el presidente de los merengues no se quedó ahí y calificó el 'Caso Negreira' como el de mayor corrupción de la historia del fútbol: "Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol".

El Real Madrid no quiere olvidar el 'Caso Negreira'

Florentino Pérez insistió en su ataque al Barcelona por el 'Caso Negreira' para afirmar que lo culés siempre salen beneficiados: "Los socios del Madrid están conmigo contra los árbitros de Negreira. El Barça siempre sale beneficiado, pero hay otros equipos que también han salido perjudicados y me lo cuentan a mí. A ver si somos serios y la UEFA mete mano, porque no puede consentir que el fútbol más importante esté en manos de una corrupción 20 años pagada".

El presidente del Real Madrid dejó claro que no piensan olvidar el 'Caso Negreira' pese a la petición del presidente del CTA. El dirigente blanco también informó del envío de un dossier de 500 páginas a la UEFA una vez que termine la competición: "La UEFA nos ha admitido que mandemos todo el dossier. No he venido a que los árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. He venido a luchar. No me puedo callar por eso. No hay precedente en el fútbol mundial, dice el presidente del CTA (Comité técnico de árbitros) que lo tenemos que olvidar. Pero cómo lo vamos a olvidar".