La respuesta de Eder Sarabia, técnico del Elche, a la carta del Sevilla a LaLiga: "Me sorprende que quiera que el Betis gane"

El técnico del conjunto franjverde no ve "mucha historia" en el hecho de que el club nervionense tema una relajación de su eterno rival este martes en la Cartuja para perjudicarle en la pelea por la permanencia. Confía en vencer aunque recuerda que los verdiblancos "también se la juegan" para sellar la Champions

El Real Betis puede certificar este martes la quinta plaza de LaLiga, y con ella su billete para la Champions. Para ello, además de imponerse al Elche, necesita que el Celta de Vigo, que comenzará a jugar una hora antes, a las 19:00, pierda en su campo ante el Levante. En caso de que los celestes ganen, además, también urge vencer para no no mengue el colchón de cuarto puntos y ver peligrar esa privilegiada posición.

Pero, a pesar de todo ello, el Sevilla FC remitió una carta a LaLiga para poner la lupa sobre el encuentro de mañana en La Cartuja, ante el temor de una 'relajación' de su eterno rival que le pudiera perjudicar en la lucha por el descenso, pues los ilicitanos son un rival directo que en estos momentos tienen un punto menos en la tabla.

Todo nace de unas palabras del CEO del club helipolitano, Ramón Alarcón. "¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos", señaló en la Cadena Ser.

Eder Sarabia ve al Sevilla ahora "más tranquilo"

Desde la entidad verdiblanca, Manuel Pellegrini ya se desmarcó de esa polémica al no querer mojarse. Pero quien sí lo ha hecho es Eder Sarabia, entrenador del Elche y ex ayudante de Quique Setién en el banquillo bético, quien ha lanzando un recado a los nervionenses. "Hombre, a ver. Sí que me sorprende un poco que el Sevilla quiera que el Betis gane. Yo que he estado allí... me sorprende un poco, no sé cómo valorar eso. A partir de ahí, entiendo que ellos con las dos victorias que han conseguido ya estarán más tranquilos. Tampoco es algo que tengamos que centrarnos demasiado, nosotros a lo nuestro. Vamos a ir con todos, ellos también. No creo que haya mucha historia", señaló al respecto, aunque hace un par de semanas trató de meter presión al Sevilla al asegurar que no sabía si podría "aguantar en el barro".

El recuerdo de la polémica en la Copa del Rey

Además, el preparador vasco elogió al equipo adiestrado por Manuel Pellegrini, pero recordó que en enero ya visitó La Cartuja y se lo puso muy difícil al Real Betis en la Copa del Rey. Aquel día acabó expulsado por protestar lo que consideró una falta previa al 2-1 definitivo, obra de Chimy Ávila. "Es un gran equipo que tiene esa quinta posición de la Champions bastante encarrillada. Tenemos capacidad, ya lo hicimos en Copa. Algunas situaciones un poco extrañas nos eliminaron de la competición, pero tenemos juego y personalidad. Sabemos que vamos a un estadio espectacular y una grandísima afición, pero estamos preparados", destacó.

La receta para ganar en La Cartuja y los elogios a Pellegrini

Con aquel encuentro como referencia, además, el bilbaíno tiene clara cuál debe ser la receta para derrotar a su ex equipo, auunque se rinde ante el Ingeniero. "Nos faltó profundidad, aunque tuvimos bastante control. Cuando nos pusimos 0-1, nos faltó seguir manteniendo esa valentía. Hay que mantener esa intención durante todo el partido. Y cuando el Betis apriete más, debemos aguantar. Son un equipazo, con un grandísimo entrenador, el mejor de la historia del Betis. Pellegrini está poniendo al Betis donde se merece. Pueden tener alguna baja o jugador tocado en defensa. Del centro del campo hacia adelante son unos jugadorazos. Tenemos que esperar su mejor versión. Habrá que tener la pelota y comprometerles. Debemos tener personalidad y pensar en mañana solo, en jugar y sacar lo que tenemos. Es un partido precioso en un escenario precioso. Como tenemos tantas ganas de disfrutar de estos ambientes, lo vamos a poner todo en lo que queda.

Eder Sarabia confía en la salvación del Elche

Además, Eder Sarabia mantuvo un discurso optimista pese a que los últimos resultados han apretado bastante la pelea por la permanencia y han dejado a los suyos con solo dos puntos de renta sobre el descenso. "Seguramente se ha apretado todo. Me decía mi mujer, no pienses en resultados porque al final no salen los que tu quieres. Es algo que no puedes controlar, así que tenemos que estar concentrados en nosotros. Quedan nueve puntos, estamos muchos en el fregado, pero tenemos que pensar en nosotros", destacó.

"Estoy absolutamente convencido de salvarnos. Además, lo dije después de Vallecas. Los dos partidos que hemos perdido, si ves las declaraciones de sus entrenadores, dijeron que nos habíamos impuesto en muchas cosas. Lo que me demuestra el equipo me hace estar convencido. Pienso que nos vamos a salvar por el equipo, el hambre, la responsabilidad, el aspecto físico... Se lo dije ayer a los jugadores, el equipo está bien, llevamos una racha de una puntuación muy alta. El otro día debimos ganar bien, aunque nos quedamos con esa jugada del Alavés en la que pudimos perder el partido. Es un momento para manejar las emociones. Transmitimos confianza y seguridad para demostrar que el equipo está bien y preparado. Miramos de reojo a los demás, pero estamos centrados en nosotros", insistió el preparador del conjunto franjiverde, que anunció posibles rotaciones en La Cartuja.

Cambios en el once con la duda de Rafa Mir

"Sí, alguna cosa cambiaremos porque entiendo que en este momento es importante la frescura física. Veo al equipo en todos los sentidos bien", explicó, añadiendo que tiene las bajas de Yago Santiago y Adam Boayar y que apurarán "hasta el final" para poder contar con Rafa Mir.

La influencia de los arbitrajes

Por otro lado, Eder Sarabia también se refirió a la importancia de los arbitrajes en estos momentos decisivos del campeonato, no mostrándose preocupado por ello. "Los árbitros también se la juegan. No es lo mismo ser árbitro de Primera que de Segunda. Ellos quieren acertar. Luego, tienen que saber leer el partido y saber qué le interesa a un equipo y qué le interesa a otro. Por ejemplo, si alguien exagera. Ante el Betis, eso no va a pasar porque ellos se la juegan. Los árbitros son determinantes para saber qué hace un equipo y qué hace otro. Es el entendimiento de lo que hace un equipo y otro. Deben favorecer el espectáculo. No me preocupa ni lo pienso, pero es muy importante", sentenció.