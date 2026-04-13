Alarcón chincha con el Sevilla - Atlético y con el Elche - Betis de la última jornada: "¿Hacer un 'Simeone'? Ojalá lleguemos sin jugarnos nada"

El CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, ha bromeado con los canteranos que sacó el Atlético, pensando en la Champions y la final de la Copa del Rey, comparándolo con el distinto proceder de Pellegrini en un hecho similar en 2022. Además, ha hablado de los tres partidos de los verdiblancos ante rivales directos del Sevilla FC en la lucha por no descender

Ramón Alarcón y el resto de la directiva del Betis celebra una victoria en un derbi en el Sánchez-Pizjuán.Lince

La temporada 2025/2026 se presenta del todo impredecible y bastante agitada, especialmente en una ciudad tan futbolera como la capital de Andalucía. La tensión entra en ebullición con el Sevilla FC, que respira por haber ganado al Atlético de Madrid en medio de la más apurada de las tres temporadas seguidas que lleva luchando por no descender, pero también con el Real Betis, que sigue en virtual zona Champions (quinto) a pesar de que encadena siete jornadas sin vencer en LaLiga EA Sports y este jueves afronta en La Cartuja un partido ante el SC Braga en busca de las semifinales de la UEFA Europa League.

En esa delgada línea entre el bien y el mal dificultada por la dualidad hispalense, el Sevilla FC deberá ser juez de la lucha por esa quinta plaza al tener que jugar contra la Real Sociedad y el RC Celta, en Vigo en la última semana. Por si fuera poco, el Real Betis tiene una poderosa influencia en la pelea por evitar el descenso, ya que tiene que jugar contra tres de los cinco últimos en esta recta final de liga: Levante UD, Real Oviedo y Elche CF.

Sobre todo ello ha opinado con guasa el CEO del club verdiblanco, Ramón Alarcón. "El Sevilla tuvo suerte de jugar contra jugadores de Primera RFEF", ha bromeado durante una entrevista en la Cadena Ser al ser preguntado por la alineación del Atlético de Madrid en el Ramon Sánchez-Pizjuán, plagada de suplentes y canteranos, en el choque liguero del pasado sábado que concluyó con victoria de los nervionense por 2-1.

El Betis visita en la última jornada al Elche: "¿Perder para perjudicar al Sevilla?"

Alarcón no cree que el Betis llegase a estar dispuesto a perder a propósito aunque ello supusiese mandar a Segunda al eterno rival: "¿Perder con el Elche para perjudicar al Sevilla? El aficionado del Betis lo que quiere es que su equipo gane. Estamos preocupados de lo nuestro y ojalá lleguemos al día del Elche sin jugarnos los puntos".

"Si eso ocurre será señal de que hemos afianzado la quinta plaza. Y todo eso ocurre, seguramente Manuel (Pellegrini) le dará el premio a los menos habituales, como hace siempre. Que los béticos disfruten de lo que quieran disfrutar. ¿'Hacer un Simeone'? No, no creo que sean comparables".

Ramón Alarcón, CEO del Betis: "Comprendo la alineación y también el enfado de otros equipos"

"El Sevilla tuvo suerte de enfrentarse a un rival con cuatro jugadores de Primera RFEF", ha aseverado, con acidez y entre risas, Ramón Alarcón. No obstante, hablando más en serio ha aseguro entender la alineación de Simeone, "más que nada porque tener en pocas horas un partido clave hace que el jugador meta menos la pierna".

"Comprendo la alineación y también el enfado de los otros equipos. En ese sentido, hay que mejorar los calendarios", ha añadido, recordando un precedente similar en el que Manuel Pellegrini no obró así. Fue en un Betis-Elche de 2022, pocos días antes de la final de la Copa del Rey que venció en La Cartuja repitiendo medio equipo titular.

"Recuerdo que cuando jugamos la final de Copa tuvimos, en la misma semana, un partido de Liga frente al Elche: lo hicimos con cinco o seis titulares y con ánimo de ganar. Perdimos (0-1), pero tuvimos ocasiones", ha recordado Alarcón sobre un choque en el que salieron de inicio futbolistas importantes aquel año como Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Germán Pezzella, Sergio Canales, Juanmi Jiménez y Nabil Fekir; y en la segunda mitad salieron otros como Borja Iglesias, Álex Moreno o William Carvalho.