El Betis protege a Pellegrini y explica el boceto de la 26/27, contemplando todos los escenarios: "No haremos locuras"

El CEO del Real Betis, Ramón Alarcón, se confirmado con rotundidad la continuidad del técnico con independencia de lo que suceda en este final de curso con varios desenlaces posibles: meterse Champions, pelear por ganar la Europa League e incluso quedarse fuera de competiciones continentales

El Real Betis afronta el que podría ser el mes más glorioso de su historia, ya que tiene la oportunidad de clasificarse por segunda vez para la Champions League y estará a tres partidos de ganar su primer título continental en la UEFA Europa League si vence el jueves al SC Braga; pero al mismo tiempo lo afronta en el periodo de mayores dudas en los seis años con Manuel Pellegrini como entrenador: dos meses sin ganar en LaLiga (siete jornadas seguidas) y sólo una victoria en los últimos 10 partidos oficiales, el 4-0 al Panathinaikos..

En medio de esta mezcla de emociones, un peso pesado del club como es el CEO, Ramón Alarcón, ha salido para defender a capa y espada el proyecto, con el técnico chileno a la cabeza, y repasar algunas de las líneas maestras de las dos vías bocetadas para la planificación de la venidera 2026/2027.

El Betis zanja el debate sobre la continuidad de Manuel Pellegrini

"Cuando hay una racha de cinco puntos de 21 es normal que se hable del entrenador y él lo lleva bien. Nosotros en noviembre renovamos al entrenador y al capitán, Isco. Desde entonces no hay debate. Comprendo que esté en la calle, pero nosotros no lo debatimos. Ni me preocupa ni me ocupa", ha manifestado Ramón Alarcón al ser preguntado en la Cadena SER por el futuro de Manuel Pellegrini, que tiene contrato hasta 2027 y en caso de cumplirlo estará un mínimo de siete cursos al frente del Betis, algo que no es nada habitual.

"A la gente le gusta cambiar casi de todo y comprendo que haya desgaste, pero miramos los números. Si a mí el 15 de agosto me dicen que a falta de cinco semanas para acabar la temporada estamos quintos y en cuartos de final de la Europa League con 1-1 en el partido de ida... Entiendo el debate de la calle pero no está en la comisión deportiva".

"En la planificación, lo primero es el cuerpo técnico y en todos los escenarios que estamos manejando el primero que aparece es don Manuel Pellegrini. El segundo es su segundo entrenador y luego, su preparador físico. No hay debate. El que está fijado para la temporada que viene, sea cual sea el escenario, es Manuel Pellegrini", ha insistido.

Opta a un final de temporada histórico: clasificarse para la Champions y ganar la Europa League

"La hoja de ruta marca que el quinto puesto es lo que realmente te da un salto económico muy importante. Los ingresos de UEFA Europa League deben de rondar los 20 millones y los de Champions League están en unos 50 millones de euros. Hay mucha diferencia entre una competición y jugar otra".

"¿Qué preferiría yo? Estamos para hacer felices a los béticos y los béticos son felices cuando viajan con el equipo a finales y eliminatorias". "Para el jueves habrá más de 65.000 personas en La Cartuja; queremos vivir otra noche mágica", ha añadido sobre la vuelta ante el SC Braga.

"Nuestro presupuesto base exige estar en Europa. Si nos metiéramos en Champions no haríamos locuras porque no puedes irte a un gasto de plantilla que si no repites al año siguiente no puedes mantener. Quedarnos fuera de Europa sí sería un daño a la planificación y nos obligaría a reducir mucho el coste de la plantilla", ha añadido Alarcón sobre todos los escenarios en los que puede acabar la temporada.

La planificación del Betis para la 26/27: buscada de plusvalías y reinversión selectiva

"La planificación base es tener 22 futbolistas, dos por puesto con once más veteranos y otros once más jóvenes, más tres jugadores del filial", ha explicado el CEO del Betis, que ya anticipa que vender será necesario con independencia de que el equipo juegue Champions o Europa League. "En un club como el Betis hay que generar plusvalía todos los años. Eso significa que salen activos buenos porque si no, no te pagan por ellos.

"En cuanto a fichajes, ahora mismo no hay ningún movimiento hecho para la plantilla del año que viene, estamos centrados en las seis semanas que quedan y cuando acabe perfilaremos la próxima temporada de acuerdo al presupuesto que tengamos", ha añadido Alarcón, quien sí admitió que "hay un '9' que está siendo monitorizado y el club está haciendo un gran trabajo de seguimientos, pero de momento no hay nada cerrado".

Confirma la vuelta de Isco Alarcón y la sanción para Cédric Bakambu

"Del tema de Isco hay una petición de todo el mundo porque no queremos presionarle; se escuchan muchas cosas y yo soy optimista: espero que esté en breve. No queremos tener presión, no sabemos si será contra el Girona FC, si será ante el Real Madrid o en el partido de ida de la semifinales de la UEFA Europa League; pero sí espero que Gio (Lo Celso) e Isco nos den ese 'punch' final que haga que el barco resurja".

"Sobre Bakambu, hay un código interno y cuando una persona no acude a entrenar tiene un expediente con un régimen sancionador. El expediente que se le abre a Bakambu es un tema interno y lo que le pediría a los béticos es que lo animen si salta el jueves al campo. Ahora mismo tenemos que estar todos en el mismo barco. Tomó una decisión personal, es una persona estupenda pero si le acarrea una sanción, la debe acatar. Cuando un jugador llega tarde, tiene que pagar una multa. Es una situación de mucha presión pero Cédric es un jugador que aún nos puede dar una alegría de aquí a final de temporada".