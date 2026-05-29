Abde se acicala para el escaparate del Mundial: el '10' del Betis afina puntería con el Hércules, saca músculo y desoye habladurías

Tras firmar la mejor temporada de su carrera, el extremo verdiblanco se ejercita estos días en el José Rico Pérez de Alicante para ultimar su puesta a punto para su segunda cita mundialista después de la Qatar 2022, en la que la selección de Marruecos conquistó un meritorio cuarto puesto

En los últimos días se han dicho y escrito muchas sobre Ez Abde, que acaba de firmar la mejor temporada de su carrera deportiva; pero el extremo del Real Betis sólo tiene dos cosas en la cabeza: primero, volver a hacer un buen papel en el Mundial 2026, al que la selección de Marruecos llega como polémica campeona de la Copa de África y como semifinalista de Qatar 2022; y luego, jugar la UEFA Champions League como verdiblanco. Sabe que entre medias habrá muchísimo ruido, pero se mantiene aislado de todo ello y se ha montado su propia concentración para afianzar el buen trabajo que viene haciendo y acicalarse a tope para lucirse en este gran escaparate mundialista.

Tras superar una larga lesión de tobillo que sufrió en la final de la UEFA Conference League 24/25 y se alargó hasta el inicio de esta 25/26, Abde llega al Mundial en un estado de forma espectacular después de haberse machacado durante todo el año compaginando entrenamientos matinales con el Betis y sesiones vespertinas en el gimnasio que se ha montado en su casa de Sevilla. Sus vídeos en redes sociales muestran el notable aumento de la masa muscular que ha ido ganando en los últimos meses y además está más fino que nunca de cara a portería, gracias a ejercicios como los que está llevando a cabo en Alicante.

Así se machaca Abde en el Estadio Rico Pérez de Alicante: "Gracias, Hércules CF"

Nacido en Béni Mellal hace 24 años, Abde se crió en la capital alicantina. Allí se mudó su familia cuando era un niño y en el club local, el Hércules CF, fue donde comenzó a brillar como futbolista hasta captar la llamada de atención de la cantera del FC Barcelona. Ahora, ha aprovechado estos días de vacaciones antes de sumarse a la concentración mundialista de Marruecos para volver a la ciudad levantina y ejercitarse durante los cuatro últimos días en el Estadio Rico Pérez, ensayando acciones físicas y de juego junto a un entrenador personal.

"Muchas gracias al Hércules por dejarme entrenar estos días en su campo", ha declarado el extremo zurdo en sus stories de Instagram, tras una intensa sesión con y sin balón en la que limpió de telarañas las escuadras de las porterías. Abde ha sido el mejor argumento ofensivo del Betis en la temporada 2025/2026, en la que ha acabado como mejor asistente, con 13, y también como máximo goleador, empatando a 15 con el 'Cucho' Hernández.

Ez Abde, uno de los nombres propios del mercado estival de fichajes en Europa

Esta situación ha aumentado considerablemente su ya de por sí elevada cotización, acumulando numerosos pretendientes y protagonizando los primeros 'culebrones' del verano. Desde hace días corre la bien hilada suposición de que el FC Barcelona, que era uno de los supuestos interesados en el fichaje del marroquí y que se ha decantado finalmente por Anthony Gordon, financie parte de los 70 millones de euros más 10 en variables que le ha costado el atacante inglés con una supuesta intención de Newcastle United de suplir este traspaso abonando los 60 millones de la cláusula que Abde tiene en el Betis; quien a su vez iría a por Jan Virgili (RCD Mallorca).

De momento, esa historia tan bien tejida se sitúa exclusivamente en el terreno de una especulación que interesadamente ansían desde el Barça, teniendo en cuenta que tienen aproximadamente un 25 por ciento de los derechos del jugador verdiblanco y el 50 por ciento del extremo bermellón. La idea del Real Betis, como viene explicando ESTADIO Deportivo, pasa por intentar mantener a jugadores como Abde, Cucho o Natan, a no ser que reciban ofertas fuera de mercado, e intentar hacer caja con otros futbolistas. Además, el '10' no tiene prisa alguna por dar el salto y, aunque se encuentra en medio de un oportuno proceso de cambio de representante, su intención es disfrutar del año de Champions. Pero antes toca el Mundial.