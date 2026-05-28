Monchi, tras conocer la versión de Sergio Ramos: "Los accionistas del Sevilla no van a aceptar la oferta"

Después de una tarde en la que se pasó del optimismo de Carrión a la dramática reacción de otros accionistas que dan por rota la negociación, con filtraciones de la parte compradora justificando la modificación de la oferta, el nuevo director general deportivo del Espanyol desveló que René y Sergio Ramos también auguran que la operación no saldrá adelante

No hay tregua alguna para la afición del Sevilla FC, que después de la sufrida permanencia (tercer año seguido pasándolo mal para mantener la categoría) de nuevo afronta días de tensión después de que ayer saltase por los aires el proceso de compra-venta de la entidad al grupo inversor representado por Sergio Ramos. O eso filtran algunos accionistas, muy enfadados con el cambio de última hora en una oferta sobre la que ya había acuerdo. Otros accionistas, en cambio, no son tan categóricos y lo ven reconducible; e incluso los hay que se mueven en terreno del surrealismo, como un Luis Carrión que salió de la reunión "contento", "optimista", "convencido" de cerrarlo antes de la fecha límite del domingo (31-M) y dispuesto a todo: "Como si hay que regalar algo", decía reclamando que hay que hacer "lo mejor para el club".

No obstante, aunque hay de todo en la viña de Nervión y a pesar de que desde la parte compradora también filtran argumentos de peso para haber modificado las condiciones de la operación, el pesimismo que impera desde el cónclave de este pasado miércoles no es achacable a falta de ganas de vender. Las malas sensaciones que transmiten algunos de los principales tenedores sevillistas coinciden con la versión que los hermanos Ramos le han confesado a Monchi. "No la van a aceptar", ha augurado esta pasada madrugada el nuevo director general deportivo del RCD Espanyol, quien fue preguntado por la información que tenía sobre este lío durante una entrevista concedida al programa 'El Larguero' para explicar su hoja de ruta como perico.

La confesión de René Ramos a Monchi sobre la compraventa del Sevilla FC

"He hablado con René (Ramos) esta tarde y creen que han hecho una oferta importante, pero por la rumorología creo que los accionistas no la van a aceptar. Creo que ya me he mojado un poco sobre este asunto: si lo mejor para el Sevilla FC era que el club se vendiera, el proyecto de Sergio Ramos con su gente tenía muy buena pinta pero... bueno, parece que se ha quedado ahí y que no avanza", ha explicado Monchi, que es socio de los hermanos Ramos en el CD San Fernando 1940: "Sí, sí, seguimos juntos en el San Fernando. De hecho, esa ha sido una de las claves de decidirme por el Espanyol, porque Alan Pace me permite compatibilizar esos dos trabajos".

Mientras más opiniones sobre lo sucedido en este último cónclave se conocen, más extrañas resultan las declaraciones que Luis Carrión, que salió de esta cita asegurando que estaba "contento". "Ellos ha hecho una nueva propuesta y los asesores les han dicho que ya les responderán. Nada más. Yo sí espero que todo esto se termine antes del 31 de mayo", relataba el hijo del expresidente Rafael Carrión, negando los rumores de que en los actuales grandes accionistas del Sevilla FC hayan surgido dudas y desmintiendo que Ramos se haya quedado sin algunos de sus socios inversores: "Estamos receptivos, no, lo siguiente. Todo lo que sea lo mejor para el Sevilla, la verdad. Como si tenemos que regalar algo", aseveró ante los medios de comunicación que esperaban en la puerta.