El Olympiacos de Mendilibar se lanza a por el fichaje de Pablo García tras conocer el precio que le ha puesto el Betis

El conjunto griego se suma a la larga lista de clubes interesados en hacerse con los servicios del prometedor canterano bético, que ya había sido tanteado desde Países Bajos, Alemania, Inglaterra, España...

Todavía no ha empezado oficialmente el mercado estival de fichajes y ya ha quedado muy claro que el nombre de Pablo García va a ser uno de los más pronunciados del verano. Nunca le han faltado pretendientes al canterano del Real Betis y mucho menos después de debutar con el primer equipo mientras seguía saliéndose en el Juvenil A tras prácticamente saltarse el Betis Deportivo o de brillar con la selección española sub 19, sub 20 y sub 21. Por si le faltaban motivos para ser considerado un fichaje atractivo, el atacante de 19 años ha sido puesto en el mercado a un precio que no ha dejado indiferente al Olympiacos FC de José Luis Mendilibar.

Según la información adelantada por ABC y confirmada por ESTADIO Deportivo, el Betis ha tasado el traspaso de Pablo García en 10 millones de euros, que viene a ser un tercio de la cláusula de rescisión (30 millones) que contempla el contrato que tiene firmado con la entidad de las trece barras hasta el 30 de junio de 2029 y que fue renovado hace menos de 15 meses, cuando ya contaba con importantes clubes interesados en hacerse con sus servicios a coste cero, tras las que llegaron aún más propuestas de cesión e incluso de traspaso.

El fichaje de Pablo García cuesta 10 millones de euros

Como ha venido relatando este periódico desde hace meses, la consigna del club verdiblanco es vender antes que ceder. Ya aplicaron ese dogma el pasado verano, cuando la promoción de Pablo García al primer equipo del Betis llamó la atención de muchos clubes de Primera o Segunda división. También en la última ventana invernal, cuando el Real Oviedo llegó a reconocer que había solicitado un préstamo y cuando sonó también para reforzar otros conjuntos como el Deportivo Alavés o el Real Valladolid.

Desde la Premier League inglesa hay clubes que llevan tiempo siguiéndole, y no sólo aquel tanteo que trascendió del Wolverhampton Wanderers. Además, como adelantó ESTADIO Deportivo, el AFC Ajax de Ámsterdam lleva tiempo tirándole la caña para intentar llevárselo a la Eredivisie neerlandesa. Ahora, desde Grecia, el portal deportivo Sport24 anuncia que el Olympiacos FC de Mendilibar está muy interesado en hacerse con los servicios de este descollante futbolista al que también vincula con el propio Ajax y con el Borussia de Dortmund alemán.

El técnico, Manuel Pellegrini, tendrá la última palabra con Pablo García, quien no se deja llevar por las prisas del Real Betis (necesita cerrar una venta antes del 3 de junio para cuadrar cuentas) y se tomará con calma un verano en el que tendrá que tomar decisiones muy importantes. Quiere al Betis a más no poder, pero hace tiempo que empezó a asumir que la salida es el escenario más probable si su papel en el primer equipo no mejora mucho con respecto a esta 25/26 -ha jugado en nueve partidos con el filial más minutos que en 25 con el Betis-.

Los 10 traspasos más caros de canteranos del Real Betis

Si tantos pretendientes tiene Pablo García, es entendible que el aficionado se pregunte el motivo de la sustancial rebaja en los 30 millones de su cláusula. No obstante, viendo la clasificación con los mayores traspasos de canteranos en la historia del Betis se puede concluir que esos 10 millones de euros -siempre conservando un porcentaje de sus derechos y/o un pellizco de una posterior plusvalía- son un precio a priori realista. De hecho, esa cantidad le metería entre siete u ocho primeros de la tabla.