River Plate, Flamengo, Monterrey y América reaccionan al mensaje de Nelson Deossa tras quedarse sin Mundial

El centrocampista colombiano compartió unas crípticas palabras, poco después de conocer que no estaba entre los 26 convocados de Néstor Lorenzo para disputar el Mundial, y sus pretendientes ya echan cuentas para sacarle del Real Betis

Nelson Deossa no ha sido capaz de cumplir con las expectativas en su primer año en el Betis.Imago

La primera temporada en Europa ha estado muy lejos de salir como la había imaginado Nelson Deossa. El centrocampista del Real Betis se encuentra ya de vacaciones después de una 2025/2026 en la que no ha rendido a la altura de las expectativas generadas por los 12 millones de euros que costó su fichaje procedente del CF Monterrey.

Eso no sólo le ha costado quedarse fuera de la convocatoria de la selección de Colombia para el Mundial 2026, sino que también le ha situado irremediablemente frente a la puerta de la salida rápida. Muy atentos a su situación están equipos como River Plate argentino, el CR Flamengo brasileño, el Club América de México e incluso algunos conjuntos de la Premier League inglesa.

El mensaje de Nelson Deossa tras quedarse fuera de la lista de Colombia para el Mundial 2026

"Y recuerda: la torre Eiffel no se construyó en un sólo día. Y no hablo de la torre". Ése fue el mensaje -un tanto enigmático aunque con una apología de la resiliencia facilmente apreciable- que Deossa compartió en sus 'stories' de Instagram, junto a una fotografía en la que se le ve con los puños cerrados celebrando una victoria con el Betis en el Estadio de La Cartuja.

La colgó sólo unas horas después de confirmar lo que ya intuía, que no está entre los 26 futbolistas elegidos por seleccionador colombiano, Néstor Lorenzo, para jugar este Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México. Se le sigue resistiendo su debut con la absoluta. Sólo ha sido convocado una vez y se quedó sin minutos en los dos encuentros.

Los pretendientes de Deossa esperan una rebaja en el precio de su fichaje

El mensaje y la noticia han tenido lecturas contrapuestas en las dos orillas del Océano Atlántico. Para el Real Betis, indudablemente, la ausencia de Deossa en la lista del combinado cafetero para el séptimo Mundial en la historia del país es una mala noticia para esa intención de traspasar al mediocentro de 26 años sin perderle dinero e incluso, a ser posible, rascando alguna cantidad 'limpia' después de tasarle por encima de esos 12 millones de euros de coste -y de los 9 millones en los que Transfermarkt calcula su valor de mercado actual-.

En cambio, sus pretendientes consideran que el hecho de no ir al Mundial les puede ayudar a frenar esa posible inflacción en el premio que habría derivado de un buen rendimiento en un escaparate tan potente. Ya le sucedió algo así antes de fichar por el Betis, justo después de lucirse en el nuevo Mundial de Clubes celebrado el verano pasado en tierras norteamericanas.

Desde Argentina, por ejemplo, consideran que River Plate podrá negociar a la baja, aunque las mismas informaciones hablan de que el 'regateo' lo complican un supuesto "fuerte interés del Flamengo" y unas noticias confirmadas con su entorno que reconocen que está siendo movido por Inglaterra, pues "sus condiciones físicas gustan mucho en la Premier League".

Lo mismo en México, donde consideran que su fichaje valdría menos de 10 millones de dólares (9 millones de euros). Allí llevan semanas especulando con el regreso de Deossa a los Rayados de Monterrey, asegurando que sería una petición expresa del nuevo entrenador, el exsevillista Matías Almeyda, quien habría recomendado también el fichaje de su compañero y compatriota Cucho Hernández. Además, también se encuentra entre los candidatos que maneja el Club América para reforzar el centro del campo.

En el Real Betis, que ha logrado clasificarse para la UEFA Champions League y fue cuartofinalista en las otras dos competiciones, el mediocentro colombiano sólo ha podido aportar una asistencia y no ha estrenado su casillero de goles en los 33 encuentros oficiales que ha disputado en la temporada 2025/2026 entre LaLiga EA Sports (20), la Europa League (9) y la Copa del Rey (4). Venía de hacer 7 dianas con Monterrey en 29 choques, 10 con Pachucha en 49 ó 6 con Atlético Nacional de Medellín en 50.