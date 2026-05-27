El futuro de Guido Rodríguez da un giro: oferta Champions y mudanza en Valencia

El futbolista argentino ya ha recogido sus pertenencias a la espera de saber qué será de su futuro en los próximos días: si acepta la propuesta che o alguna de Liga de Campeones, como la del Villarreal

Guido Rodríguez debe decidir en los próximos días. El todavía futbolista del Valencia, por contrato lo es hasta el próximo 30 de junio, ha finalizado la temporada con el club de Mestalla a un gran nivel, lo que ha disparado el interés de varios clubes, pero el Valencia no renuncia a una renovación que cada día parece más complicada.

Desde que llegara el pasado mes de enero, Guido y el Valencia han mantenido contactos con la intención de prolongar el contrato de seis meses pero que el club se haya estado jugando primero la permanencia y luego la posibilidad de volver a Europa, han retrasado cualquier posible acuerdo, aunque también hay que reseñar que las diferencias entre las partes han influido en ello.

La situación de su renovación

Guido ha dicho en más de una ocasión que se siente muy a gusto en Valencia, muy querido por la afición y que además su familia está muy cómoda, sin duda, unos motivos de peso para plantearse continuar. De hecho, todavía no lo ha descartado, pero el centrocampista argentino también mira el aspecto deportivo y quiere tener claro qué proyecto de futuro tiene el Valencia.

El campeón del mundo es ambicioso y busca un club donde luchar por algo más que la permanencia pero además, la diferencia en lo económico es importante. Y eso que el Valencia ha hecho un esfuerzo, tal y como ha publicado Tribuna Deportiva, con una oferta que lo situaría entre los tres mejores pagados del plantel, con un contrato de unos cuatro millones de euros brutos por temporada.

El Villarreal acelera en su fichaje

El futbolista, que de momento no se ha despedido de la afición en redes sociales aunque el lunes publicó unas fotos de su último partido frente al Barça con la frase: "Amunt Valencia", debe dar una contestación al club che en los próximos días pues también tiene el interés de otros clubes.

Entre ellos el de un Villarreal que parece ser el más interesado, junto con el propio Valencia, para fortalecer la plantilla amarilla en un segundo año de Champions League. El conjunto castellonense quiere subir la competitividad en el centro del campo y como avanzó Radio Castellón, el submarino amarillo ha acercado posturas con el representante de Guido para alcanzar un acuerdo.

La diferencia de proyectos entre Valencia y Villarreal, que volverá jugar la Liga de Campeones la próxima temporada, puede resultar clave para que finalmente Guido acabe abandonando definitivamente el Valencia pero no Valencia, ya que hasta Villarreal apenas hay una distancia 50 minutos en coche.

El argentino también ha sido vinculado con el Betis, que también jugará la Champions League en la 26/27 pero el club heliopolitano no ha tenido avances tan significativos como el Villarreal, que sí parece más decidido a apostar por el de Saénz Peña, pese al pasado verdiblanco del centrocampista.

Guido se marcha de Valencia

Coincidiendo con el final de LaLiga, Guido Rodríguez ha comenzado además la mudanza de su domicilio en Valencia. En principio no tiene más importancia, pues el alquiler de su viviendo expiraba a finales de este mes, ya que pese a que su contrato no expira hasta junio, no hay competición oficial desde este pasado 24 de mayo.

Sea como fuere, la afición che no parece muy optimista con ver de nuevo a Guido Rodríguez vestido de blanquinegro tras cinco meses en los que se ha convertido en un futbolista fundamental para Carlos Corberán. El ex del West Ham se hizo con la titularidad en el tercer partido desde que aterrizara en Mestalla, saliendo ya de inicio ante el Villarreal en la jornada 25, Desde entonces, Guido entró en el once inicial encarrilando 14 titularidades consecutivas hasta la jornada 38, en las que además hizo cuatro dianas.