Los nueve elegidos por Luis de la Fuente que forman el grupo de apoyo de España para el Mundial 2026

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, además de dar a conocer la lista de 26 jugadores que jugarán el Mundial 2026 también va a contar con varios futbolistas más que ayudarán a los citados hasta el partido amistoso contra Irak que se disputa el 4 de junio

Jesús Rodríguez, del Como 1907, forma parte del grupo de apoyo de la Selección Española para el Mundial 2026.IMAGO

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha dado a conocer los futbolistas que formarán parte del grupo de apoyo que ayudarán a los 26 jugadores convocados para disputar el Mundial 2026. El técnico riojano ha premiado a nueve futbolistas que estarán junto a sus compañeros hasta el día 4 de junio cuando el combinado nacional disputará su primer amistoso de preparación para la Copa del Mundo en el que se enfrentará a Irak, justo antes de poner rumbo a Estados Unidos. Los elegidos son Marc Bernal, Javi Rodríguez, Jesús Rodríguez, Leo Román, Gonzalo García, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Jon Martín y Javi Guerra.

Estos nueve jugadores se van a incorporar el próximo 30 de mayo como uno más junto al resto de 26 seleccionados para disputar el Mundial 2026 con la Selección Española. El objetivo con ellos es que ayuden en la preparación de sus compañeros, pero también, debido, a su juventud y proyección, que se vayan integrando en la dinámica de grupo poco a poco. No hay que dejar pasar que estos jugadores están llamados a ser importantes en el futuro y también en otros torneos que se disputen en años venideros.

Los elegidos que conforman el grupo de apoyo de la Selección Española para el Mundial 2026:

- Leo Román (RCD Mallorca): El portero, de 25 años, a pesar de haber descendido con el RCD Mallorca es uno de los mejores de España en los últimos años. Ha sido titular indiscutible tanto con Jagoba Arrasate como con Martín Demichelis.

- Javi Rodríguez (RC Celta): El central, de 22 años, es una de las grandes sorpresas en este grupo de apoyo. Es un defensa que ha crecido mucho en esta temporada, consolidándose como titular en el RC Celta que entrena Claudio Giráldez, Con todo, ha jugado en defensa de tres centrales y no en una de dos como juega la Selección Española.

- Jon Martín (Real Sociedad): A sus 20 años, el central de la Real Sociedad es una de las grandes promesas del fútbol español. El defensa se integrará en la dinámica de grupo de cara al futuro.

- Sergio Gómez (Real Sociedad): El futbolista de 25 años otorga versatilidad ya que puede jugar tanto de lateral izquierdo como de extremo zurdo. El jugador de la Real Sociedad ha sido clave en esta temporada en el equipo vasco que ha ganado la Copa del Rey.

- Marc Bernal (FC Barcelona): El centrocampista del FC Barcelona de 18 años es un caso similar al de Jon Martín. Está llamado a ser importante en el futuro.

- Beñat Turrientes (Real Sociedad): El centrocampista de la Real Sociedad ha vivido una temporada atípica. No jugaba al principio nada y ha acabado siendo titular y llamado para formar parte de este grupo de apoyo.

- Javi Guerra (Valencia CF): El centrocampista del Valencia CF es otro de los futbolistas que tiene que ser importante en el futuro. A pesar de su irregularidad, el futbolista tendrá la oportunidad de ayudar a la Selección Española.

- Jesús Rodríguez (Como 1907): El joven extremo español ha sido importante en el Como 1907 que se ha clasificado para jugar la próxima edición de la UEFA Champions League.

- Gonzalo García (Real Madrid): El delantero del Real Madrid ha tenido falta de continuidad, pero sus chispazos y su olfato de gol hacen que Luis de la Fuente lo considere de cara al futuro.