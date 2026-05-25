La respuesta del Betis a la ausencia de Fornals: 20 años sin representantes verdiblancos en un Mundial

El Real Betis no tiene representantes en las convocatorias de la selección española para los mundiales desde que Joaquín y Juanito estuvieron en el de Alemania 2006 -el central además celebró un gol-

A fecha de abril de 2026, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calculaba que España roza los 50 millones de habitantes. A buen seguro, cada uno de ellos tiene su propia lista de convocados para el Mundial 2026; pero desde este mismo lunes toca apoyar a los 26 que ha elegido Luis de la Fuente, que para eso es el seleccionador de un plantel que acudirá a la cita en Canadá, Estados Unidos y México como vigente campeón de Europa tras el título conquistado en la Euro 2024. La confianza en la 'Roja' no se negocia; pero eso no quita que haya decisiones díficiles de entender, como la ausencia de Pablo Fornals que alarga la sequía en el Real Betis: sin representantes mundialistas desde que Juan Gutiérrez 'Juanito' y Joaquín Sánchez estuvieron en Alemania 2006.

El mensaje del Betis a Fornals tras su ausencia en la convocatoria de España para el Mundial

"Una temporada de 10 con un gol para la historia. Unos números que hablan por sí solos. Pablo, te queremos", es la respuesta oficial del Real Betis a la decisión de Luis de la Fuente de prescindir de los servicios de Fornals, a pesar de haber contado en las últimas ventanas con un futbolista que ha acabado la 25/26 marcando el gol que dio el billete para la UEFA Champions League tras 21 años de espera verdiblanca y que ha sido el centrocampista español más decisivos en las grandes ligas del mundo con participación directa en 18 dianas de su equipo: 9 goles y 9 asistencias jugando como mediocentro por detrás de realizadores de la talla de Abde (15+13), Cucho (15+3) o Antony (14+10).

Además de una hoja de servicio brillante, Fornals ha terminado el curso a un nivel físico formidable: nadie ha jugado más que el '8' en el Betis 25/26. El castellonense ha sumado 51 encuentros de 55 posibles, con 3.709 minutos entre todas las competiciones, en las que no se ha perdido ningún partido por lesión y tampoco ha sido baja nunca por sanción. Otro argumento a su favor es que se ha desempeñado como mediocentro, volante, extremo por ambas bandas o mediapunta y en todos sus roles ha cumplido con un rendimiento altísimo que le ha hecho ser señalado por la Inteligencia Artificial de Olocip como el segundo futbolista español más decisivo de la temporada, sólo superado por Lamine Yamal.

Las explicaciones de Luis de la Fuente a Fornals, Huijsen, Remiro, Le Normand

De la Fuente ha preferido llamar a otros jugadores con mucho menos rodaje que han sufrido largos periodos de baja a lo largo del curso: Gavi, Fabián Ruiz, Mikel Merino, Nico Williams o Lamine Yamal: "He hablado con algunos, con otros no. Dejar a jugadores que están capacitados fuera es de lo más feo de este trabajo. Es verdad que aquí no se termina la historia".

"Habrá más oportunidades para todos esos jugadores que se han ganado ir al Mundial tanto como los 26 convocados. ¿Qué hay que hacer? Seguir trabajando. No es un adiós, sino un hasta pronto. Antes de lo que pensamos nos volveremos a encontrar", explicaba el seleccionador sobre las ausencias más destacadas de la lista: Pablo Fornals, Dean Huijsen, Robin Le Normand o Alex Remiro, entre otros.

El Betis suma 20 años sin representantes españoles en un Mundial: desde Alemania 2006

La presencia del canterano Jesús Rodríguez en el grupo de apoyo formado por los nueve futbolistas que se entrenarán junto a los 26 mundialistas, lo más parecido a un representante del Betis en la selección española serán los canteranos Fabián Ruiz (PSG) y Pablo Páez 'Gavi' (Barcelona), así como el exdelantero verdiblanco Borja Iglesias (RC Celta de Vigo).

Así, el Real Betis alcanzará los 20 años sin representantes españoles en un Mundial. En concreto, desde que Luis Aragonés se llevó a Juanito a Alemania 2006, cita en la que el central gaditano incluso marcó un gol ante Arabia Saudí y también es el único bético en marcar con la 'Roja'. También estuvo en tierras germanas Joaquín Sánchez, que ese mismo verano había firmado por el Valencia CF. Luego no hubo ningún verdiblanco en el glorioso torneo de Sudáfrica 2010 y tampoco en los posteriores eventos de Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022. A esa lista se une Canadá, Estados Unidos y México 2026.