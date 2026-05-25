Luis de la Fuente zanja el debate de la portería y desvela un detalle con Remiro

El entrenador de la Selección Española ha explicado que llamó al portero de la Real Sociedad el cual se queda fuera del Mundial 2026 por su bajo rendimiento y el buen hacer de Joan García. El técnico español ha dicho que está muy tranquilo con los tres porteros que ha citado

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha tenido que responder a las preguntas de los periodistas después de haber dado a conocer la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026. Uno de los puntos más interesantes ha girado en torno a la posición de portero en la que el técnico del combinado nacional ha decidido prescindir de Álex Remiro y apostar por Joan García. Luis de la Fuente ha dicho que está muy tranquilo con los tres porteros que lleva al Mundial 2026 y ha desvelado que llamó al guardameta de la Real Sociedad para explicárselo todo.

Luis de la Fuente ha dicho que está más que satisfecho con haber elegido a Unai Simón, David Raya y Joan García como porteros de la Selección Española para jugar el Mundial 2026. "Ha sido una lista muy madurada, analizada. Llevamos meses pensando en la lista. Tenemos a los mejores porteros del mundo y el el que hubiera estado era de total garantía y podría haber jugado de titular. Tenemos tres porteros de solvencia y calidad".

Por otro lado, Luis de la Fuente ha dicho que no va a entrar en debates sobre cuál va a ser el portero titular en el Mundial 2026. "Yo no tengo ninguna presión. La presión la demuestro en la lista que es la que queremos sacar. Respeto vuestras valoraciones, pero cero presión. Con el portero vamos a valorar el portero que nos conviene más. Parece que solo hablamos de Unai Simón y Joan García, pero también está Raya. ¿Por qué no hablamos de Raya? Es que me quedo asustado. El portero que vaya a jugar... Mirad los tres porteros que tenemos. El debate será el que sea, pero estoy tranquilo".

Remiro se queda fuera del Mundial 2026

Luis de la Fuente ha explicado que una de las decisiones más dura que tiene como seleccionador nacional es dejar a futbolistas que son habitualmente fijos fuera de la convocatoria final para el Mundial 2026. "Esa es la parte más desagradable, la parte más dura, más difícil. He hablado con algunos jugadores y esa es la parte más fea de este trabajo. Pero habrá más oportunidades. La vida no regala a nadie nada, se lo han ganado. No es un adiós es un hasta pronto"

Uno de los que no han sido citados ha sido Álex Remiro, portero de la Real Sociedad, con el que Luis de la Fuente ha tenido el detalle de llamarlo. "Sí, pero no te puedo decir lo que le he dicho, lo podéis imaginar. Entendió perfectamente lo que le dije. Lo acepta de buena manera".

Álex Remiro se ha quedado fuera del Mundial 2026 después de haber realizado una temporada lejos de su mejor nivel. Esto ha provocado que Luis de la Fuente se decante por citar a Joan García, quien en el FC Barcelona se ha consolidado como uno de los mejores del mundo en su posición.