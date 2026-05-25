Última hora sobre la lesión de Messi antes de ir al Mundial

Messi encendió las alarmas al pedir el cambio ante Philadelphia, pero las primeras valoraciones apuntan a un simple susto. Con el Mundial a pocas semanas de arrancar, el capitán se podría reservar para llegar fresco al debut de Argentina, fijado para el 17 de junio contra Argelia

Leo Messi hizo saltar las alarmas en el encuentro de la pasada madrugada entre Inter Miami y Philadelphia Union. El argentino pidió el cambio en el minuto 72, cuando el resultado reflejaba una absoluta igualdad en el partido, 4-4. Tras la finalización del encuentro en el Nu Stadium, Guillermo Hoyos fue preguntado en rueda de prensa por el estado físico de ex del Barcelona, pero descartó a priori cualquier tipo de lesión.

Cabe recordar que Argentina debuta en el Mundial el próximo 17 de junio ante Argelia, en una fase de grupos en la que el combinado de Scalonia también se medirá a Austria y Jordania. Por ello, todo parece indicar que Leo Messi descansará y se mantendrá al margen de los entrenamientos de Inter Miami hasta la concentración con su selección, para ponerle el foco directamente en el torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Messi hace saltar la alarma, Luis Suárez, desatado: hat‑trick salvaje en el 6‑4 del Inter de Miami

Leo Messi se retiró del terreno de juego tocándose la parte posterior de la pierna izquierda. El argentino dijo basta y pidió el cambio en el minuto 72, por lo que entró Mateo Silvetti en su lugar, que viene de tener pocos minutos entre decisiones tomadas por Guillermo Hoyos y lesiones musculares. En cualquier caso, el ex del Barcelona se fue del partido con todo por decidir, con un marcador que apuntaba a cambiar en los últimos compases.

En este sentido, Luis Suárez fue indudablemente el hombre del partido, volviendo a abrir la lata para el 5-4 y firmando un hat trick para darle la victoria al Inter de Miami. El delantero uruguayo ya suma seis goles en 11 partidos esta temporada, dispuesto a superar sus registros anotadores con respecto a anteriores temporadas en la MLS. Sin embargo, Rodrigo de Paul se unió a la fiesta anotando el sexto y definitivo para los locales.

Messi pide el cambio y Argentina tiembla; Guillermo Hoyos lo frena: "Simplemente era cansancio"

De esta manera, Guillermo Hoyos, entrenador del Inter Miami, habló de cómo se encuentra Leo Messi, que viene de comprar el Cornellà en el último mes: "No tenemos ninguna información que indique una lesión. Realmente estaba fatigado, simplemente era cansancio. Estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, siempre es mejor no correr riesgos".

Además, el técnico de Inter Miami se deshizo en elogios hacia Leo Messi, destacando el sueño del próximo Mundial de 2026: "Los calificativos están agotados a nivel futbolístico para Messi. Están agotados también a nivel de persona porque el ser humano acompaña al jugador y si es un jugador extraordinario es porque es una persona extraordinaria".

Guillermo Hoyos apuntó que "es un honor, es un orgullo, amo Argentina y realmente es una ilusión y un sueño que se pueda cumplir de nuevo todo lo que queremos. Estoy seguro que la selección va a competir".

Inter de Miami para y Leo Messi pone el foco en el Mundial

Por otro lado, el periodista Gaston Edul, especializado en el fútbol argentino, apuntó más detalles sobre el estado de Leo Messi: "Pidió el cambio de manera preventiva porque se le cargó el isquiotibial. No tiene lesión muscular. No siguió cargando la zona ni arriesgando".

Tras el encuentro ante el Philadelphia Union, Inter Miami ya no volverá a jugar hasta el 23 de julio, una vez finalizado el próximo Mundial. Los de Guillermo Hoyos se medirán ese día a Chicago Fire, que se reunió con Lewandowski para tratar su fichaje. Por ello, Leo Messi comenzará de manera inminente su concentración con Argentina, con vistas para estar disponible para el debut de los Scaloni, fijado para el 17 de junio.

Messi va por su sexto Mundial y deja atrás a Luka Modric: solo Cristiano Ronaldo resiste

Leo Messi está a las puertas de romper otro récord como es el de ser uno de los jugadores en jugar seis mundiales en toda su carrera, al igual que Cristiano Ronaldo con Portugal. Las dos leyendas de fútbol, con ello, superarán a Luka Modric, que alcanzará el quinto en su cuenta particular.

Además, todo parece indicar que el argentino disputará su último gran torneo de selecciones. A sus 38 años, podría conseguir su último Mundial para ampliar aún más su legado en el fútbol.