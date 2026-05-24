El ‘algoritmo De la Fuente’ para realizar la lista de España para el Mundial 2026

El seleccionador español anunciará a los 26 elegidos para disputar el Mundial de 2026 defendiendo a España y asegura que hacer la lista es "el proceso más crítico y doloroso"

El Mundial está a la vuelta de la esquina y Luis de la Fuente, en breves, anunciará la lista de España para la cita mundialista. Todo el país está pendiente de la decisión del seleccionador riojano que ya ha desvelado algunas pistas acerca de la convocatoria. Luis de la Fuente, en un acto junto a Vicente Del Bosque, ha asegurado que en su lista "no hay jugadores de clubes, si no de selección" y avisa que "con los jugadores no tengo duda, quizá sea a nivel mediático, de medios, quizá de algunos aficionados".

De la Fuente lanzó este mensaje en una charla con el ex seleccionador Vicente del Bosque, campeón del mundo en 2010, divulgada este sábado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dos días antes de que desvele la relación de jugadores que participará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. “Los seleccionadores somos los únicos profesionales cuya única motivación que tenemos es la deportiva, porque sería absurdo no llevar a los que a los mejores. Otros tendrán otras motivaciones, pero la nuestra siempre es pensar en nuestra idea, llevar a los mejores”, sostiene el técnico riojano.

De la Fuente admite que hacer la lista es “el proceso más crítico y doloroso” al tener que descartar a jugadores que han tenido un gran rendimiento, pero remarca que su consigna es convocar a los que más se lo merecen. “A ver si de una vez por todas nos hacemos fuertes en el mensaje de que aquí no hay jugadores de clubes, sino de selección (…) Con los jugadores no tengo duda, quizá sea a nivel mediático, de medios, quizá de algunos aficionados”, añade Luis de la Fuente que da pistas acerca de la convocatoria y anuncia su criterio a la hora de elegir a los jugadores.

Las opciones de España de cara al Mundial 2026

Sobre las opciones de España de revalidar el título de 2010, De la Fuente dice “no rehuir el papel de favoritismo, que viene de fuera”, pero matiza: “Eso no garantiza nada. Somos favoritos, claro que sí, pero igual que Inglaterra, Alemania, Francia, Brasil, Argentina…”.

“Ellos pensarán lo mismo porque tiene opciones de ganar, es legítimo, pero siempre con los pies en el suelo y sabiendo lo difícil que es”, apunta. Para el seleccionador, llegar “cerca de la final o jugarla” sería un éxito y no sería un fracaso perderla porque “siendo mucho mejor que el rival, se puede perder”. “Fracaso será no hacer lo que todo lo que puedes hacer, pero cuando lo haces y aun así te ganan, pues eso es el deporte”, incide.

De la Fuente considera necesario “recuperar el espíritu de 2010” con el que España ganó el Mundial y que se genere “el sentimiento de sentirse español” al observar que “gente joven se había desenganchado un poco del deporte”.