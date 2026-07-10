Jannik Sinner despierta por las malas a Djokovic de su sueño en Wimbledon

El número 1 del mundo barre al serbio en tres sets y manda un serio aviso a Alexander Zverev de cara a la final que disputarán el domingo en All England Club

El vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, no dio opción al serbio Novak Djokovic y, tras ganar por 6-4, 6-4 y 6-4, alcanzó, por segundo año seguido, la final del torneo de Wimbledon, que disputará el domingo ante el alemán Alexander Zverev, que eliminó al ídolo local Arthur Fery por 7-6 (0), 6-2 y 6-4.

El primer italiano en llegar a varias finales en el All England Club y el tercero en activo en conseguirlo, junto a Carlos Alcaraz y el propio Djokovic, tardó dos horas y veinte minutos en resolver un compromiso más desnivelado de lo previsto.

El número uno del mundo, que cumplió su revancha de la semifinal del Abierto de Australia que ganó el balcánico, en el cara a cara más reciente entre ambos, sumó su decimotercera victoria seguida en la hierba de Londres y la número 99 en Grand Slam. El domingo pujará por su quinto título en un torneo major.

La ovación a Novak Djokovic

Novak Djokovic, de 39 años, se fue ovacionado de la pista central. Reconocido como leyenda por la sabia parroquia del All England Club, que lamentó el adiós del ganador de veinticuatro Grand Slam que no pudo, siquiera, inquietar la autoridad de un jugador que va camino de hacer historia también. Que tiene en la mano revalidar la corona en Wimbledon y ganar su primer grande del curso.

Reconocimiento mutuo entre dos campeones

Ya con el partido concluido llegó el momento de coger el micrófono. Tal y como se esperaba, Sinner y Djokovic intercambiaron elogios, siendo el italiano el primero en tomar la palabra.

"Antes que nada gracias por quedarte y gracias por venir. El ambiente ha sido increíble desde el primer día. Significa mucho para mí poder jugar una final más aquí. Es el torneo más especial que tenemos. Significa mucho para mí. Por supuesto, jugar contra Novak. Lo que él sigue mostrando es una verdadera inspiración, no solo para ustedes, sino también para la nueva generación. Lo que él sigue haciendo es increíble. Increíble".

Y Nole responde: "Intenté mantenerme bastante agresivo, sacando muy bien, lo que me ayudó mucho. Desde mi punto de vista, él es el mejor restador que tenemos en nuestro juego. Así que intento variar. Estoy muy feliz con el rendimiento", sentencia el serbio.