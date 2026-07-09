Noskova sorprende a Kostyuk y confirma la final checa en Wimbledon

Un doble 6-4 lleva a Noskova a su primera final de Grand Slam, en la cual se verá las caras con su compatriota Karolina Muchova, que dejó por el camino a la estadounidense Coco Gauff

¡Ya tenemos final en el cuadro femenino de Wimbledon! Linda Noskova superó por un doble 6-4 a la ucraniana Marta Kostyuk y alcanzó su primera final de un Grand Slam que disputará ante su compatriota Karolina Muchova para firmar la lucha por el titulo entre dos jugadoras de la República Checa.

Es la primera vez que dos mujeres de la misma nación llegan a la final de un Grand Slam desde el Abierto de Estados Unidos del 2017 entre las estadounidense Sloane Stephens y Madison Keys.

La última tenista checa en ganar el título de Wimbledon fue Barbora Krejcikova en 2024. Noskova, la jugadora que más partidos en hierba ha ganado y que tardó solo 81 minutos en sellar su triunfo, o Muchova, heredarán el trono. Muchova se impuso previamente a la estadounidense Coco Gauff por 6-1, 1-6 y 7-6(12-10).

Muchova acaba con Coco Gauff en el tie break

La primera semifinal del cuadro femenino tuvo un final dramático que se resolvió en el super tie break por un 12-10 a favor de Karolina Muchova, que cerró el pase a la segunda final de Grand Slam de su historia, la primera en Wimbledon, derrotando a la estadounidense Coco Gauff (6-2, 1-6 y 7-6(12-10), después de dos horas y 12 minutos.

Muchova, que salvó un punto de partido en contra y que solo ha jugado antes otra final de un Grand Slam, en Roland Garros 2023 que perdió contra la polaca Iga Swiatek, jugará el título ante su compatriota Linda Noskova que, como decíamos, ha derrotado a la ucraniana Marta Kostyuk.

Con 29 años y 312 días al inicio del torneo, Muchova es la jugadora de mayor edad en alcanzar su primera final individual femenina en Wimbledon desde Nathalie Tauziat en 1998, que lo hizo con 30 años y 249 días. Además, es la cuarta mujer checa en llegar a la final en los últimos seis años.Se suma ahora a arolina Pliskova, que perdió la de 2021 ante la australiana Ashley Barty, y Marketa Vondrousova y Barbara Krejcikova que en el 2023 y 2024 ganaron el título a la tunecina Ons Jabeur y la italiana Jasmine Paolini, respectivamente.

"Estoy temblando, el ambiente ha sido increíble"

Muchova, quien si gana el sábado puede salir del All England Club en el cuarto lugar del ránking Mundial, señala que se trata de un logro inesperado y que prácticamente llega sin poder saborearlo por el enorme ritmo que tiene un partido de tenis.

"Suena muy bien estar en la final, fue un partido duro y una pelea muy grande. Una montaña rusa. Estás arriba y luego abajo. En diez segundos tienes un punto de partido y luego un punto de partido en contra. No hay tiempo para pensar. Es muy estresante y muy complicado para los nervios. Estoy intentando asimilarlo. Estoy temblando. el ambiente ha sido increíble", explica antes de poner en valor lo que supone jugar en la pista central de Wimbledon.

"Estoy bien. Solo trataba de recuperar el aliento. No creo que muchos tengamos la oportunidad de jugar en esta pista. Es toda una historia de nuestro deporte. Es increíble. Un momento muy especial. Es una pista hermosa", sentencia.