Luis de la Fuente y la ambición de España en el Mundial: "Hemos rozado la perfección pero tenemos que mejorar"

El seleccionador de España reconoce una victoria brillante de su país, que ya está clasificado para los octavos del Mundial 2026 y que ahora sí se postula como uno de los principales candidatos al título

Luis de la Fuente por fin ha dado un golpe sobre la mesa. España está clasificada para los octavos del Mundial 2026 y lo hace después de firmar un partido brillante, en el que han eliminado a Austria por 3-0. Un enfrentamiento en el que necesitaban ganar y no sólo han cumplido con el resultado, si no que han demostrado el mejor juego en todo lo que va de competición, demostrando que son uno de los claros candidatos para conquistar el título.

Por ello, el seleccionador español ha querido dejar claro que nunca tuvo dudas con la calidad y las opciones de sus jugadores, demostrando además un hambre de victoria que va a ser insaciable en este Mundial. Aunque eso sí, paso a paso, y ahora toca celebrar una victoria que cataloga como "casi perfecta", aunque es verdad que han dejado un juego brillante y una imagen muy optimista sobre sus opciones en esta competición.

Luis de la Fuente reconoce el éxito contra Austria pero aún quiere más en el Mundial 2026

"Hemos estado muy atentos a todo lo que había acontecido en los días y en los partidos previos. Hoy creo que hemos visto un grandísimo partido" han sido las primeras palabras del seleccionador de España tras su contundente victoria contra Austria, dejando claro que han corregido los errores de la fase de grupos y que cada vez demuestran un mejor juego. "Estoy feliz porque, en todos los aspectos, hemos rozado casi la perfección. Pero hay que seguir mejorando" añade De la Fuente, consciente de que no pueden relajarse de cara a los octavos de final.

"Cada partido ahora va a ser más complicado. En octavos los rivales son todavía más exigentes porque estamos en una fase muy importante" explica el técnico riojano. Pero sabe que la plantilla española tiene talento de sobra para afrontar y salir victoriosos de estos duelos cada vez más complejos. "Nuestra mentalidad siempre está en mejorar y siempre se puede mejorar, porque además este equipo lo demanda. Esa es la grandeza de estos jugadores: siempre quieren más y más" destaca el líder de España.

Luis de la Fuente pide más reconocimiento para Mikel Oyarzabal, goleador de España

El gran artífice de haber estrenado y sentenciado el marcador español contra Austria ha sido Mikel Oyarzabal, que marca otro nuevo doblete en este Mundial. Por ello, su seleccionador no puede estar más feliz con él, lo único que pide es que a nivel internacional le valoren igual que él. "Estos goles le dan el conocimiento que debería de tener, que lo tiene ya, pero que hay que dárselo día a día. Hoy hay que hacerlo aquí. Y el resto de compañeros exactamente igual. Han hecho un partido extraordinario todos, y estoy feliz por ello porque los que han salido también en sustitución de sus compañeros han estado a una gran altura" explica el técnico español, reconociendo el mérito de sus jugadores y destacando la importante labor de los revulsivos.