Assane Diao, Nobel Mendy y Jesús Rodríguez, los grandes protagonistas de la recta final del mercado de fichajes en el Betis

El internacional absoluto con Senegal lleva tiempo en el punto de mira del Everton FC y, dadas las altas exigencias del Como 1907, en caso de concretarse la operación se convertirá en el segundo mejor ingreso del Real Betis en lo que va de mercado estival de fichajes

Los días estivales se van consumiendo y el dinero no se mueve. No entran ingresos ni llegan ofertas realmente interesantes y así resulta inviable afrontar los refuerzos necesarios. No es un mal exclusivo del Real Betis, que ya encaró el verano algo excedido en los estrechos márgenes económicos de LaLiga, sino de toda LaLiga e incluso de todos los grandes campeonatos a excepción de la inflaccionada Premier League. En este apretado contexto, sin grandes ventas más allá de la de Sergi Altimira al Sporting CP, en la entidad verdiblanca siguen sacándole muchísimo partido a 'viejos' traspasos que siguen dejando réditos y que convierten a Assane Diao o Nobel Mendy en importantísimos protagonistas béticos en este mercado de fichajes.

El Everton vuelve a la carga por Assane Diao y el Betis abre la caja

Hace apenas unos días que el Rayo Vallecano hizo oficial el traspaso de Nobel Mendy al Hull City inglés, que ha dejado cinco millones de euros extra en las arcas de un Real Betis que ahora dirige su esperanzada mirada al Como 1907, desde donde podría llegar otro ingreso millonario en cuestión de días. El Everton FC sigue empeñado en hacerse con los servicios de Assane Diao y ahora ha vuelto a la carga con un segundo intento, después de que el equipo italiano rechazase una propuesta de 45 millones para mantenerse inflexible en su demanda de 75 millones. Así lo ha adelantado el periodista Matteo Moretto.

Cabe recordar que, en el traspaso cerrado en enero de 2025, el Betis se reservó un 20 por ciento de los derechos del atacante senegalés e ingresó 11,5 millones de euros que luego aumentaron hasta la redonda cifra de 12 kilos con la posterior clasificación del Como 1907 para la UEFA Champions League. Este logro, además, dejó en las arcas verdiblancas otros 500.000 euros más, correspondientes a una de las variables de la venta del también canterano Jesús Rodríguez.

Tras embolsarse ese millón extra generado por los dos pupilos reclutados por Cesc Fàbregas y los 5 millones de Nobel Mendy, ahora en el Betis se frota las manos con el importante pellizco que podría dejar en las temporales oficinas de La Cartuja un hipotético ofertón del Everton. Según las cuentas ya expuestas, de una operación con los 45 millones que oferta el Everton reportaría nueve millones y de los 75 que pide el Como se quedaría con 15. Ni tan mal, teniendo en cuenta lo parado que está un mercado estival que sólo ha reportado los 18 millones más variables de Sergi Altimira y los 1,4 que ha pagado el Arouca FC portugués por quedarse definitivamente con Mateo Flores.