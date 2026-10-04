El Betis toma cartas en el asunto con Troy Parrott y responde públicamente al Tottenham para espantar rumores

El club heliopolitano ha salido al paso del runrún en la Premier League tras el golazo del irlandés con una respuesta contundente en redes a la pregunta sobre su posible regreso a los Spurs

Su gol 'maradoniano' ante Austria ha situado a Troy Parrott en el centro del escaparate internacional y, por ende, ha dado luz verde al crecimiento de los rumores con la Premier League como protagonista.

De hecho, rápidamente su nombre ha sido relacionado como un refuerzo muy valioso para clubes como el Manchester United, aunque el mayor runrún ha sido alrededor del Tottenham, club en el que se formó y que lo vendió por cuatro millones al AZ tras varias cesiones fructíferas. Y es que el verano pasado se llegó a afirmar que los Spurs trataron de recuperarle sin éxito.

Ahora, como recogió ayer ESTADIO Deportivo, los aficionados del Tottenham lamentan el trato dispensado en su momento al delantero y reprochan que en la última ventana no se hiciera un esfuerzo para su fichaje, a la par que sueñan con un regreso que consideran complicado a día de hoy.

Así lo reflejan las respuestas a la pregunta lanzada por un perfil de una cuenta de aficionados del Tottenham, en la que lanzan una cuestión directa: "¿Traerías de vuelta a Troy Parrott?". La mayoría coinciden en que sí y lo ponen por encima de los delanteros estrellas de los Spurs, Solanke y Richarlison, si bien creen que el propio jugador no se plantearía ahora mismo regresar al Tottenham Hotspur Stadium.

El Betis responde en redes a la pregunta sobre el regreso de Parrott al Tottenham

Entre las reacciones destaca una en particular por la decisión del Betis de tomar cartas en el asunto entre tanta especulación, pues el club heliopolitano, por medio de su cuenta oficial en inglés, también respondió para zanjar de raíz la espiral de rumores generada tras su gran tanto contra los austríacos.

De esta manera, a la pregunta de si 'ficharía de nuevo a Parrott', la entidad de La Palmera responde con un rotundo 'No' que sirve para mandar un aviso a navegantes y que llama poderosamente la atención.

El Betis blindó a Parrott con una cláusula muy elevada

No obstante, en La Cartuja no existe preocupación sobre la posibilidad de que antes o después llamen clubes poderosos procedentes de la Premier a la puerta del irlandés, pues en el momento de firmarlo este verano hasta el 30 de junio de 2031 se aseguró de blindarlo con una elevada cláusula de rescisión. De hecho, llevarse al punta de manera unilateral cuesta 100 millones de euros, mientras que los verdiblancos llegaron a un acuerdo con el AZ por 16 millones más cuatro en variables.

Una cifra lo suficientemente importante para espantar a los pretendientes con dinero o, como mínimo, para establecer duras condiciones en el caso de que llegara el momento de negociar en futuros mercados. De momento, el Betis no ha podido resistirse a salir al paso de los rumores y la agitación que ha provocado el tanto que se ha hecho viral por la barbaridad que hizo Parrott, solo contra el mundo para asombrar en el panorama internacional.

Parrott suma cinco dianas entre el Betis y su selección

Y es que, además de su bella factura, ya suma tres dianas con Irlanda en este parón, a las que hay que sumar las dos anotadas en el Betis a pesar de no ser titular indiscutible por la presencia del Cucho, lo que le convierte hasta ahora en un pleno acierto de Manu Fajardo.