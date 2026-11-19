Ben Shelton gana por 7-6(8) y 7-5 y está a un paso de ser el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales de las ATP Finals 2026

Lo intentó, tuvo dos bolas de set en la primera manga, recuperó un 'break' en contra en el segundo, se puso a dos puntos de forzar la tercera manga... pero Rafa Jódar no pudo sumar su primer triunfo en las ATP Finals 2026 y se despide con una derrota ante el norteamericano Ben Shelton por 7-6(8) y 7-5.

El tenista madrileño deja una buena imagen en los tres partidos de la fase de grupos, pero acaba colista después de sólo ganar un set y caer ante Zverev, Fils y Shelton. Es un buen aprendizaje para el futuro y un mejor rodaje para lo que le llega la próxima semana: las Finales de la Copa Davis.

Shelton, de momento, se sitúa segundo en el Grupo John McEnroe y, si Arthur Fils no lo soluciona en su duelo ante Alex Zverev, sería el rival de Carlos Alcaraz en las semifinales de estas Finales ATP. El duelo del morbo estaría servido.

El partido fue muy igualado, como se pudo apreciar en el marcador. El tenista madrileño, que se convirtió en el primer jugador capaz de clasificarse para la Copa de Maestros durante su temporada de su debut como profesional, no pudo alcanzar unas semifinales en las que habría batido otro récord de precocidad.

Rafa Jódar, mejor, pese a ceder el set

Jódar afrontaba el encuentro con opciones matemáticas de continuar en la competición, aunque necesitaba imponerse por dos sets a cero y esperar una victoria de Alexander Zverev ante Fils por idéntico resultado. Enfrente tenía a un Shelton que también buscaba el triunfo para alcanzar por primera vez las semifinales del torneo.

Ambos jugadores nunca se habían enfrentado anteriormente y ofrecieron un primer parcial muy disputado, en el que apenas dieron opciones al resto y, de hecho, sólo Jódar contó con dos puntos de 'break', que su rival neutralizó.

El estadounidense apostó por su habitual juego ofensivo, basado en la potencia de sus golpes y la búsqueda constante de la iniciativa. Por su parte, el español respondió con solidez desde el fondo de pista y supo aprovechar las subidas a la red para complicar a su adversario.

La manga terminó resolviéndose en el 'tie-break'. En él hubo alternativas y Jódar tuvo dos opciones para hacerse con el mismo con 5-6 y 7-8, pero Shelton aguantó gracias a su saque y acabó llevándoselo en su segunda oportunidad por 10-8. Tan sólo se había jugado un set y ya llevaban una hora y diez minutos de juego

Shelton gana con mucho sufrimiento

Pese al golpe que supuso perder el primer set y sus opciones de pasar a semis, Rafa Jódar continuó peleando. La remontada era ya muy complicada, pero no renunció a sus opciones y trató de alargar el encuentro.

Shelton consiguió una rotura en el segundo parcial y tomó ventaja en el cuarto juego, aunque su rival reaccionó para equilibrar nuevamente el marcador a cuatro tras aprovechar la sexta bola de 'break' que tuvo en el partido.

Con 5-4 a favor, estuvo a un paso de forzar la tercera manga. Ahí funcionó de nuevo el saque de Shelton, que sacó en muchas ocasiones por encima de 220 km/h.

Rafa Jódar y Ben Shelton / Imago

Ahí, la igualdad era máxima. Tras salvar esa situación límite, el americano rompió de nuevo y, pese a tener que ser atendido, Jódar siguió peleando y tuvo 0-15 y 15-30 en el juego definitivo, que su rival acabó cerrando con su decimotercer 'ace'.

Tras dos horas y siete minutos, Shelton certificó su victoria y mantuvo vivas sus aspiraciones de semifinales. El estadounidense podía convertirse en el semifinalista de su país más joven desde Andy Roddick, que alcanzó esa ronda con 22 años en 2004. Todo dependerá del duelo de esta noche entre Zverev y Fils.