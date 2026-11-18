El tenista murciano se tuvo que tratar de los isquiotibiales mediado el segundo set, pero ya tenía ventaja y se bastó con su saque para cerrar el partido por 6-2 y 6-4

Carlos Alcaraz apunta claramente al gran título que le falta y manda un mensaje directo a Alex Zverev. El tenista murciano sumó una nueva victoria contundente en las ATP Finals tras imponerse al ruso Daniil Medvedev por 6-2 y 6-4, un resultado que deja prácticamente sentenciado su pase a las semifinales.

El tenista español tiene prácticamente asegurada su clasificación, aunque deberá esperar al enfrentamiento entre Flavio Cobolli y Frances Tiafoe para conseguir el pase matemático. Por su parte, Medvedev se jugará sus opciones en la próxima jornada frente al estadounidense.

Pese a todo, el duelo dejó alguna duda que deberá aclarar el propio Alcaraz en las próximas horas. El tenista español terminó con preocupación por su estado físico, ya que necesitó asistencia médica por unas molestias en los isquiotibiales. Pese a ello, no tuvo problemas en cerrar un duelo que, tras ganar la primera manga, encarriló en el inicio de la segunda.

Alcaraz domina desde el inicio

El encuentro enfrentaba a dos jugadores que habían ganado sus respectivos partidos en la primera jornada sin ceder ningún set. Medvedev llegaba motivado tras barrer a Cobolli y se veía con opciones de ganar a Alcaraz bajo techo.

Sin embargo, se encontró con una avalancha. Alcaraz ya había dejado buenas sensaciones en su estreno, cuando derrotó a Tiafoe por un doble 6-2. Frente a Medvedev volvió a mostrar un nivel similar y tomó el control desde los primeros juegos, dejando claro a su rival el gran momento de forma al que ha llegado en este tramo final de temporada.

El ruso, que ya ha ganado alguna vez este torneo final y que uno de los jugadores con más experiencia en el mismo, tuvo dificultades para responder al ritmo de su rival. Alcaraz le pasó por encima, consiguió dos roturas de servicio y cerró el primer set en poco más de media hora.

La movilidad y precisión exhibidas por el de El Palmar le permitieron controlar los intercambios y superar la defensa de Medvedev, que apenas encontró soluciones ante el juego del murciano.

Las molestias físicas marcan el segundo set

El dominio continuó al comienzo de la segunda manga, en la que Alcaraz volvió a romper el saque de su adversario en el juego inicial. Sin embargo, con 2-1 en el marcador, solicitó una pausa médica por molestias en el muslo izquierdo, concretamente en la zona de los isquiotibiales.

Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev / Imago

El fisioterapeuta le realizó un masaje y le vendó la zona afectada antes de que regresara a la pista. Medvedev trató de aprovechar la situación para meterse en el partido, pero Carlos Alcaraz mantuvo el control y terminó cerrando el encuentro en una hora y once minutos.

"He tenido unos pocos problemas físicos, pero he podido seguir. No quería forzar hasta el límite y he podido aprovechar mi saque", señaló sobre esa preocupante lesión, que pudo tratar en caliente. Pero habrá que ver cuando se enfríe. "Ahora a tratarlo con el equipo", señaló el español a pie de pista.

La victoria supone el undécimo triunfo consecutivo del tenista murciano, que llega a esta fase de la temporada después de conquistar los torneos de Viena y el Masters 1000 de París.