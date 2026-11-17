Una baja segura más para el sábado entre un panorama de dudosos que se resolverá en 48 horas
Morante, virtualmente descartado para la visita al Sánchez-Pizjuán, que no debe perderse su compañero Dani Ceballos y a la que también debería llegar Rubén Vargas, que se probará desde este miércoles para compensar la debilidad de los de García Plaza por los costados tras las graves lesiones de Carmona y Alfon, que se unen a la ya previa de Miguel Sierra
José Antonio Morante apunta a ser la única baja obligada del Real Betis para El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre a partir de las 18:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, pues sigue sin trabajar con el grupo por culpa de una contusión en la cadera sufrida en el último entrenamiento antes de medirse con el CDA Navalcarnero en la Copa del Rey que le ha producido un molesto pinzamiento muscular del que sigue renqueante. Según 'ABC de Sevilla', el extremo de La Puebla del Río está ya descartado para medirse con el Sevilla FC, resolviendo para mal una de las incógnitas de Manuel Pellegrini entre un panorama de dudosos que tiene mejores perspectivas con el resto.
El utrerano, con esperanzas de estar
Con el zurdo fuera del choque de máxima rivalidad y siendo seria duda para la visita del próximo martes a Bratislava para medirse con el Slovan en la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, se centra el '27' en el choque del siguiente sábado en La Cartuja contra el Rayo Vallecano para volver a los terrenos de juego. No debe tener problemas para jugar el derbi Rodrigo Riquelme, ausente este 17-N por un proceso vírico que cursó con gastroenteritis, así como el 'Cucho' Hernández, que se está dosificando esta semana después de casi un mes K.O. por una dolencia fibrilar pero que tiene buenas sensaciones.
Hasta este jueves no se despejará la duda de Dani Ceballos, que tiene molestias físicas en un isquiotibial y se sometía a pruebas médicas para determinar su alcance. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, los resultados han sido positivos y no se puede hablar de lesión, sino de una fuerte contractura que debe ir mejorando con el paso de los días. Se está sometiendo el mediocentro utrerano a un trabajo personalizado de fisioterapia y reparto de cargas que debe deparar en 48 horas su reincorporación al grupo para no perderse el duelo cainita.
El suizo, con posibilidades de llegar
Una virasis le hizo incorporarse algo más tarde a la concentración de la selección suiza, aunque Rubén Vargas quedó dispensado de los dos duelos de la Nations League y este martes por la noche llegaba a Sevilla para participar este miércoles a las 10:30 horas en 'La Bombonera' en la sesión dispuesta por Luis García Plaza, que aprovechará para probarse. Tenía alguna molestia el extremo que desaconsejaba su concurso frente a Eslovenia y Escocia, aunque los exámenes preliminares de los doctores de la Federación helvética no son pesimistas.
Si no hay un cambio radical en el panorama, el ex del Ausburgo podrá formar parte, al menos, de la lista de convocados ante el Real Betis para aliviar los problemas por fuera tras la lesión de Miguel Sierra, así como la despedida de la temporada de José Ángel Carmona y Alfon González. Youssouf Fofana ya estuvo este martes al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que Marcao Teixeira seguirá su proceso de rehabilitación y no está previsto de que 'Peque' Fernández arriesgue lo más mínimo, si bien no se descarta que entre.