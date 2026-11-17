Morante, virtualmente descartado para la visita al Sánchez-Pizjuán, que no debe perderse su compañero Dani Ceballos y a la que también debería llegar Rubén Vargas, que se probará desde este miércoles para compensar la debilidad de los de García Plaza por los costados tras las graves lesiones de Carmona y Alfon, que se unen a la ya previa de Miguel Sierra

A la izquierda, el de La Puebla del Río; al lado, el de Adligenswil. / IMAGO - IG

﻿José Antonio Morante apunta a ser la única baja obligada del ﻿Real Betis para ﻿El Gran Derbi del próximo sábado 21 de noviembre﻿ a partir de las ﻿18:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán﻿, pues sigue sin trabajar con el grupo por culpa de una contusión en la cadera sufrida en el último entrenamiento antes de medirse con el ﻿CDA Navalcarnero en la ﻿Copa del Rey que le ha producido un molesto pinzamiento muscular del que sigue renqueante. Según 'ABC de Sevilla', el extremo de ﻿La Puebla del Río está ya descartado para medirse con el ﻿Sevilla FC﻿, resolviendo para mal una de las incógnitas de ﻿Manuel Pellegrini entre un panorama de dudosos que tiene mejores perspectivas con el resto.

El utrerano, con esperanzas de estar

Con el zurdo fuera del choque de máxima rivalidad y siendo seria duda para la visita del próximo martes a ﻿Bratislava para medirse con el ﻿Slovan en la quinta jornada de la fase liga de la ﻿Champions League﻿, se centra el '27' en el choque del siguiente sábado en ﻿La Cartuja contra el ﻿Rayo Vallecano para volver a los terrenos de juego. No debe tener problemas para jugar el derbi ﻿Rodrigo Riquelme﻿, ausente este ﻿17-N por un proceso vírico que cursó con gastroenteritis, así como el '﻿Cucho﻿' ﻿Hernández﻿, que se está dosificando esta semana después de casi un mes K.O. por una dolencia fibrilar pero que tiene buenas sensaciones.

Hasta este jueves no se despejará la duda de ﻿Dani Ceballos﻿, que tiene molestias físicas en un isquiotibial y se sometía a pruebas médicas para determinar su alcance. Según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, los resultados han sido positivos y no se puede hablar de lesión, sino de una fuerte contractura que debe ir mejorando con el paso de los días. Se está sometiendo el mediocentro utrerano a un trabajo personalizado de fisioterapia y reparto de cargas que debe deparar en ﻿48 horas su reincorporación al grupo para no perderse el duelo cainita.

El suizo, con posibilidades de llegar

Una virasis le hizo incorporarse algo más tarde a la concentración de la selección suiza, aunque ﻿Rubén Vargas quedó dispensado de los dos duelos de la ﻿Nations League y este martes por la noche llegaba a ﻿Sevilla para participar este miércoles a las ﻿10:30 horas en '﻿La Bombonera﻿' en la sesión dispuesta por ﻿Luis García Plaza﻿, que aprovechará para probarse. Tenía alguna molestia el extremo que desaconsejaba su concurso frente a ﻿Eslovenia y ﻿Escocia﻿, aunque los exámenes preliminares de los doctores de la Federación helvética no son pesimistas.

Si no hay un cambio radical en el panorama, el ex del ﻿Ausburgo podrá formar parte, al menos, de la lista de convocados ante el ﻿Real Betis para aliviar los problemas por fuera tras la lesión de ﻿Miguel Sierra﻿, así como la despedida de la temporada de José Ángel Carmona y ﻿Alfon González﻿. ﻿Youssouf Fofana ya estuvo este martes al mismo ritmo que sus compañeros, mientras que ﻿Marcao Teixeira seguirá su proceso de rehabilitación y no está previsto de que '﻿Peque﻿' ﻿Fernández arriesgue lo más mínimo, si bien no se descarta que entre.