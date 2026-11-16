El CSKA de Moscú habría movido ya ficha y tomado posiciones por el artillero colombiano, que ha firmado tres goles y dos asistencias en diez partidos antes de lesionarse del gemelo, aunque ya apura para llegar al derbi; con contrato hasta 2030 y en una situación prometedora en LaLiga y la Champions, sólo saldría por una oferta irrechazable

El ﻿CSKA de Moscú está vivamente interesado en ﻿Juan Camilo Hernández﻿, delantero del ﻿Real Betis que se recupera de una lesión en un gemelo y apura sus opciones de llegar a El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre ﻿a las ﻿18:30 horas ante el ﻿Sevilla FC﻿. Incluso, aseguran a ESTADIO Deportivo fuentes de la negociación, habría trasladado ya a las oficinas de ﻿La Cartuja una primera aproximación formal, cuya cuantía no ha trascendido, aunque en el entorno del colombiano no tienen constancia a esta hora de tal movimiento y en la planta noble del estadio heliopolitano guardan un prudente silencio, con el duelo de máxima rivalidad como único asunto relevante en el horizonte.

La información llegaba a esta redacción de una fuente solvente y era confirmada por otra más involucrada aún en las gestiones, que son todavía ﻿embrionarias y se están llevando con sumo ﻿sigilo﻿. Este último verano, su buena campaña ﻿25/26﻿, cifrada en ﻿15 goles y tres asistencias en 40 encuentros oficiales﻿, despertó el interés de clubes ingleses e italianos, que han mantenido en estos meses el seguimiento, conscientes, eso sí, de que no será sencillo ni barato sacarle de la capital andaluza. Con la competencia de un ﻿Troy Parrott reclutado este curso a cambio de ﻿16 millones de euros fijos y cuatro en variables﻿, el '﻿Cucho﻿' está respondiendo, con ﻿tres tantos y dos pases decisivos ﻿en diez partidos﻿, pero hace algo más de tres semanas sufrió un inoportuno frenazo.

Aterrizado en el mercado invernal de la ﻿24/25﻿, el ﻿Real Betis decidió echar el resto, primero con la cesión de ﻿Antony Matheus dos Santos y, a continuación, adelantando la contratación del ariete 'cafetero', que se pensaba abordar el verano siguiente. Algo más de ﻿13 millones desembolsaron los verdiblancos para sacarlo del ﻿Columbus Crew estadounidense, por lo que las líneas rojas para estudiar una hipotética salida estarían por encima de los ﻿20 millones de euros﻿, cercanas en realidad al doble de aquella inversión. Eso, claro está, contando con que al '﻿Cucho﻿' ﻿Hernández le convenza, más allá del previsible aumento salarial del que aseguran no tener constancia sus asesores, marcharse a la ﻿Premier Liga rusa.

La impepinable necesidad de buscar un sustituto si se confirma la venta

Lo único que apuntan a este respecto desde la entidad bética es que, para deshacerse de un efectivo de esta magnitud, tendría que llegar una propuesta literalmente "fuera de mercado", ante la que ni él ni nadie estarían ajenos, habida cuenta de que la filosofía del club sigue siendo la de generar ﻿plusvalías﻿, quedando al cierre del último periodo fiscal un ﻿desfase importante en este apartado por la ausencia de más ingresos extraordinarios. Con todo, el tema deportivo pesa mucho y Manuel Pellegrini necesitaría no perder potencial para mantener aspiraciones ambiciosas.

Con solamente un delantero nato más (﻿Troy Parrott﻿), pese a la polivalencia de ﻿Aitor Ruibal o ﻿Nelson Deossa﻿, debería compensar mucho la operación por el '﻿Cucho﻿', pues el ﻿Real Betis marcha cuarto en ﻿LaLiga﻿, tiene a tiro las eliminatorias de ﻿Champions y sigue vivo en la ﻿Copa del Rey﻿, un alto ritmo que exigiría, llegado el caso, la contratación de un sustituto de garantías, como poco, hasta finales de la ﻿26/27﻿. Ya trascendió recientemente el nombre del croata Dion Beljo﻿, un interés que sólo tenía sentido si se contemplase la posibilidad de vender a uno de los dos artilleros en nómina.