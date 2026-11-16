El director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina ha salido en defensa del extremo del FC Barcelona que no pudo jugar contra la República Checa por unas molestias físicas, pero sí frente a Inglaterra. El atacante está plenamente comprometido con el equipo nacional

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido dar carpetazo a la polémica surgida alrededor de Lamine Yamal debido a que el extremo se perdió el partido contra la República Checa, disputado en Praga, por unas molestias físicas que luego no le impidieron jugar el encuentro contra Inglaterra. Ha sido Aitor Karanka, director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina, el que ha dejado claro que el compromiso del extremo con el combinado nacional, silenciando así cualquier crítica recibida.

"La manera de gestionar estas situaciones que tiene Luis de la Fuente es conocida por todos. Aquí nadie se borra, todos quieren aportar y, cuando llegan a la selección, son un grupo muy unido y están encantados de estar juntos", ha dicho Aitor Karanka en la Gala Valores del Deporte organizado por el medio de comunicación Sport.

Aitor Karanka, durante un acto representando a la RFEF. / IMAGO

Lamine Yamal y la Selección Española recibieron alguna que otra crítica poniendo en duda el compromiso del extremo a pesar de que el futbolista del FC Barcelona siempre que ha estado sano ha jugado con el combinado nacional. Un ejemplo claro de la lealtad de Lamine Yamal con la Selección Española fue antes del Mundial 2026 cuando el extremo se recuperó a contrarreloj de una lesión muscular para poder jugar el campeonato.

Aitor Karanka ha explicado que Lamine Yamal tenía unas molestias que hicieron que se tomara la decisión de que el futbolista no viajara a Praga. "Incluso el domingo por la noche, después del partido del Barça en Madrid, los médicos siguieron en contacto. Se decidió que Lamine Yamal viajara con el equipo para someterse a una resonancia magnética. Se decidió que lo mejor era que no viniese a Praga, que se recuperase bien, que evitase esos dos viajes y que llegase al siguiente partido en las mejores condiciones posibles".

Aitor Karanka sale en defensa de la Selección Española tras la derrota contra Inglaterra

Aitor Karanka ha aprovechado la ocasión para defender a la Selección Española después de que el equipo que entrena Luis de la Fuente haya roto la racha de imbatibilidad que se extendía por 43 partidos. "Tengo el privilegio de convivir con ellos día a día, hora a hora, y el ambiente que hay allí es fantástico".

El director técnico de desarrollo y de la selección absoluta masculina ha explicado que ahora hay que mantener la calma y no caer en el alarmismo con una derrota en la UEFA Nations League y cuando España ya está clasificada para los cuartos de final de esta competición. "Hacía 16 o 18 meses que no perdíamos un partido, pero, más allá de eso, todo sigue igual. Da pena que, después de un partido en el que incluso llegamos a tener opciones de empatar, acabemos con una derrota. En cualquier caso, hay que reconocer que Inglaterra fue superior, especialmente durante los primeros minutos".

De este modo﻿, la Selección Española ha querido poner fin al debate que ha surgido con Lamine Yamal y con las dudas que pueda haber con el equipo de Luis de la Fuente por una derrota.