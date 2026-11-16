Lo Celso y el Betis comparten posición para el mercado de enero tras calmarse las aguas

Tras la tormenta por quedarse fuera de la lista contra el Elche, las aguas se han calmado y existe consenso entre las dos partes en la hoja de ruta para el próximo mercado bajo premisas claras

La situación de Giovani Lo Celso en el Betis adquirió tintes delicados cuando Pellegrini lo dejó fuera de la lista contra el Elche, lo que sorprendió al propio futbolista argentino, y agravó considerablemente el hecho de que ya sumaba dos partidos sin disponer de minutos.

Esta decisión disparó las especulaciones sobre el distanciamiento entre el entrenador chileno y el argentino, y sobre su posible salida en este mercado de enero al ocupar un rol secundario en los planes del ingeniero. Por si fuera poco, en plena ebullición de este capítulo, apareció el interés del Valencia por hacerse con sus servicios a modo de cedido.

El club le da su sitio a Lo Celso

Sin embargo, el propio Pellegrini se encargó de asegurar días después que no había ningún problema con el rosarino, que tan solo elegía a los que considera que están mejor, y lo cierto es que internamente las aguas volvieron a la calma y a tratarse su futuro inmediato ya en frío después del shock de quedarse fuera y que su sitio lo ocupara un descarte como Iker Losada.

Y es que desde el club se le da su sitio al futbolista y se le considera un activo importante por su peso deportivo y también económico, por su elevada ficha, y se apuesta por recuperarlo para la causa y, por supuesto evitar la precipitación en las decisiones.

Consenso sobre su futuro en enero

En este sentido, a día de hoy el club y Lo Celso caminan de la mano y comparten la hoja de ruta de cara al mercado estival, tanto en cuanto existe consenso en cuando a su continuidad en condiciones normales.

De esta forma, pese a que lógicamente no le gustó quedarse en Sevilla contra el Elche, no ha cambiado de postura con respecto al verano, cuando comunicó a la entidad que no tenía intención de marcharse pese al interés que despertaba tanto en su país como en el Viejo Continente.

Lo Celso no ha cambiado de postura con respecto al verano, cuando comunicó a la entidad que no tenía intención de marcharse

A día de hoy, tampoco se plantea salir más allá de que apenas dispone de continuidad a menos que llegara una oferta muy atractiva que le hiciera cambiar de opinión, si bien igualmente debería contar con el visto bueno del club, que en ningún caso pretende malvenderle por las circunstancias.

Ni el Betis ni Lo Celso forzarán la situación

Así las cosas, el Betis escuchará ofertas si llegan, pero con un precio en mente acorde a su caché, no inferior a los diez millones de euros, al que será difícil que llegue nadie. Es decir, que en el Betis no sobra en absoluto que continúe como mínimo hasta final de temporada, sin cerrar la puerta, pero sin abrírsela de par en par.

Por ende, actualmente, a tenor de las posiciones del club y del futbolista, lo más probable es que no salga, pues ninguna de las dos partes forzará la situación.