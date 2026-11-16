La Prórroga de Estadio Deportivo 4x14: Álvaro Valles, España y un Gran Derbi a la vuelta de la esquina

Programa número catorce de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', la apuesta audiovisual de ESTADIO Deportivo. En esta ocasión, con la participación de Álvaro Palomo y José Luis Penella

Programa número 14 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Álvaro Palomo y José Luis Penella como tertulianos. La derrota de España en la Nations League ante Inglaterra, las situación de Álvaro Valles con la Selección y la previa de El Gran Derbi, protagonistas de programa.

Comenzamos hablando del pinchazo de la selección española ante Inglaterra en la Liga de Naciones, primera derrota de España desde marzo de 2024. También comentamos la situación que ha vivido Álvaro Valles durante la concentración, quedándose fuera de la convocatoria en los dos partidos de este parón internacional.

En otro orden de cosas, comentamos la actualidad de Sevilla FC y Real Betis Balompié de cara a El Gran Derbi del próximo fin de semana, el primero de la temporada.

Este programa es el número 160, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 12:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.