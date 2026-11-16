Gareth Bale entra en la puja para comprar el Sevilla a un precio por encima de lo esperado

El galés es la cara visible de propuesta liderada por una empresa de capital saudí para adquirir el 85% del club nervionense por un precio que se ha encarecido, reflejo de que en los últimos 15 días se han producido reuniones con los máximos accionistas para analizar posibles ofertas

Gareth Bale entra en la puja para comprar el Sevilla con una propuesta para acelerar la venta / Imago

La situación deportiva del Sevilla ha enviado aparentemente a un segundo plano la operación de compraventa del Sevilla después de frustrarse el intento de Sergio Ramos, pero la realidad es que continúan produciendose movimientos que se han acelerado en este mes de noviembre, importante para que haya avances trascendentes.

Como ha podido saber ESTADIO Deportivo, en los últimos 15 días ha habido varias reuniones con los máximos accionistas para valorar las posibles ofertas sobre la mesa y una de ellas contaría como protagonista con otra figura destacada en el mundo del fútbol, al igual que Sergio Ramos.

Bale, cara visible de un grupo liderado por una firma de inversión saudí

De este modo, dentro de contexto de actividad incesante, El Confidencial afirma que Gareth Bale, exfutbolista del Real Madrid, entre otros, se ha interesado en la adquisición del paquete accionarial para controlar el club nervionense dentro de una iniciativa que liderada por HC Ventures, firma de inversión de capital saudí vinculada a los hermanos Mansoor y Haider Syed, y Juggernaut Capital Partners, fondo asesorado por el galés.

Según esta fuente, este potencial comprador está analizando la adquisición de hasta el 85% del club hispalense bajo la supervisión de Goldman Sachs en lo que se entiende como un sondeo de cara a poder presentar una oferta no vinculante en diciembre.

Encarecimiento del precio por 'culpa' de Pitchwise

Aunque no existe un precio establecido, El Confidencial afirma que el precio se ha encarecido un 25% y que ascendería a 500 millones de euros, reflejo del efecto que habría tenido la entrada en el Valencia del grupo estadounidense Pitchwise con la adquisición del 42% de la entidad por una cantidad cercana a los 400 millones.

El precio se ha encarecido un 25% y que ascendería a 500 millones de euros, reflejo del efecto que habría tenido la entrada en el Valencia del grupo estadounidense Pitchwise

Este movimiento ha alimentado el interés por el Sevilla y también posiblemente las pretensiones económicas de las grandes tenedoras, que esperan aprovechar el tirón deportivo para que en diciembre sea determinante en la operación y no tener que esperar hasta final de curso a menos que la dinámica deportiva cambie.

La preferencia de los accionistas

La preferencia de los accionistas, como ha podido saber esta redacción, es vender a grupos americanos, al ser considerable los compradores más fiables del fútbol actual, más que a fondo árabes, pero todo dependerá de la propuesta y de las garantías, clave tras lo sucedido con Sergio Ramos. Lo cierto es que en el comienzo de noviembre las actividad en cuanto a reuniones ha sido frenética y esta filtración con Bale de por medio lo confirma.