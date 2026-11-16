Vinicius confiesa la clave de su bajón y habla de su renovación: "Cometí errores, soy humano"

El brasileño rompe su silencio tras un irregular comienzo de temporada, reconoce que no llegó en las mejores condiciones físicas y admite que su situación contractual también le pasó factura

Vinicius Júnior ha puesto por fin palabras y explicaciones que vienen a justificar en la medida de lo posible su discreto arranque de temporada. El delantero del Real Madrid, que atraviesa uno de sus momentos más complicados de su trayectoria en el equipo blanco, ha reconocido que no realizó la preparación que acostumbra el pasado verano y que eso ha tenido consecuencias directas en su rendimiento.

"Creo que no me preparé mejor después del Mundial porque el impacto de este torneo es muy significativo para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar, relajarme y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro de Brasil frente a Singapur.

El propio futbolista relaciona esa menor exigencia durante las vacaciones con sus dificultades para arrancar el curso. "Esto puede haber afectado mi inicio de temporada". Significativa confesión, sobre todo teniendo en cuenta las expectativas depositadas en él y su condición de uno de los principales argumentos ofensivos del Real Madrid.

La renovación también le pasó factura

El brasileño fue más allá y reconoció que los vaivenes en las negociaciones de su futuro contractual tampoco le ayudaron a mantener la concentración. Vinicius ha sido protagonista de numerosas informaciones estos últimos meses por las conversaciones para ampliar su vinculación con el club blanco, en medio del interés de otros equipos. "Además, con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid. Pero la temporada es muy larga", admitió.

"Con respecto a la renovación de mi contrato, con tantos clubes interesados el verano pasado, me sentí realmente abrumado, al igual que la situación en el Real Madrid"

Estas declaraciones vuelven a poner sobre la mesa el desgaste mental que ha sufrido un jugador encandilado por cantos de sirena de otros clubes en un momento particularmente decisivo de su carrera deportiva. Su continuidad en el Santiago Bernabéu sigue todavía en entredicho.

Vinicius Junior ha hablado abiertamente de las claves de su bajón de rendimiento. / Imago

80 días sin marcar con el Real Madrid

Lo cierto es que sus estadísticas respaldan la preocupación por su rendimiento. Vinicius no marca con el Real Madrid desde el pasado 26 de agosto, cuando anotó y repartió una asistencia en la victoria por 4-1 frente a la Real Sociedad.

Desde entonces han transcurrido 80 días y diez partidos con el conjunto madridista sin encontrar portería. Su última aparición con el equipo blanco se produjo el 4 de noviembre frente al AEK de Atenas ya que ha tenido que cumplir una sanción en Liga que le ha privado de poder ayudar al equipo en los últimos cuatro compromisos, incluido el Clásico.

Ancelotti, una figura clave en su carrera

En su comparecencia, Vinicius también tuvo palabras de reconocimiento para Carlo Ancelotti, con quien coincidió en el Real Madrid y que ahora dirige a la selección brasileña. "Cambió mi historia en el Real Madrid y en el fútbol", aseguró sobre el técnico italiano, al que considera una figura determinante en su trayectoria.

El extremo también quiso reivindicar su capacidad para recuperar su mejor versión y recordó que el curso pasado llegó a diciembre con apenas cinco goles, pero terminó superando los 20. "Mantener un nivel tan alto durante tanto tiempo siempre es muy difícil. Creo que solo Cristiano Ronaldo y Messi lo han logrado durante tantos años, alcanzando las mismas cifras. Soy humano, cometo errores a menudo, pero siempre intento mejorar", sentenció.

Carlo Ancelotti se acerca a consolar a un abatido Vinicius tras la eliminación de Brasil del pasado Mundial. / Imago

Criticado desde que tenía 16 años

Por último, 'Vini' también quiso recordar que sabe convivir con la crítica puesto que así ha sido su vida siempre en el club blanco. "He estado recibiendo críticas desde que tenía 16 años, cuando me vendieron al Real Madrid. Aprendí que cada uno dice lo que quiere y tengo que absorber lo que es bueno para mí".

"He estado recibiendo críticas desde que tenía 16 años, cuando me vendieron al Real Madrid. Aprendí que cada uno dice lo que quiere y tengo que absorber lo que es bueno para mí"

Ahora espera revertir su situación cuanto antes para llegar al Mundial de España siendo el líder nato de Brasil, aceptando su mal momento actual y los errores cometidos en el pasado con su combinado nacional. "Jugué mal en muchos partidos con la selección; es la costumbre de jugar amistosos en el club como si fueran un partido más, y me costó un tiempo entender que en la selección, los amistosos son como el Mundial. Tengo que estar preparado. Solía ​​venir y disfrutar del momento con mis amigos y terminé desconectándome mucho. En el próximo Mundial, tendré 30 años, tendré más experiencia, entenderé mejor los partidos, y los aficionados estarán ahí para criticar hasta que ganemos", finalizó.