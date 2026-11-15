Escándalo en el tenis con Sabalenka y Svitolina: "Puta ucraniana de mierda"

La ex número 1 de la WTA fue 'pillada' insultando gravemente a Svitolina, tenista ucraniana con la que se enfrentó el pasado 13 de noviembre en las WTA Finals que se disputan en Indian Wells. "Estaba frustrada con un pequeño grupo de espectadores que celebraban agresivamente mis errores, y reaccioné emocionalmente en ese momento", declaró Sabalenka explicándose

El mundo de la tecnología a nivel audiovisual avanza de tal forma que los tenistas tienen que tener cada vez más cuidado con aquello que expresan sobre la pista ya que las cámaras siempre están atentas de poder coger alguna declaración alejada de lo políticamente correcto. Esto es precisamente lo que le pasó a Sabalenka, actual número 2 de la WTA y ex número 1 del mundo.

En el partido de Sabalenka, nacida en Bielorrusia, ante Svitolina, nacida en Ucrania y número 6 del mundo, las cámaras captaron un enfado de la primera que acabó con insultos que en un primer momento se han pensado que eran hacia su rival pero que luego la propia tenista ha declarado que eran hacia un sector del público.

Los insultos de Sabalenka en su partido con Svitolina

Sabalenka cayó en las WTA Finals ante Elina Svitolina y además en el último set se la vio realmente desquiciada por su mal juego. Fue después del encuentro ante Svitolina cuando salieron a la luz duros insultos de la bielorrusa, hechos públicos por medios ucranianos. "Esa puta ucraniana de mierda, por el amor de dios", afirmaba Sabalenka.

Estas palabras de Sabalenka no tardaron en hacerse viral y como tal, la propia tenista tuvo que reaccionar en redes sociales dando explicaciones. En primer lugar Sabalenka explicó que sus palabras no iban hacia Elina: "Quiero aclarar algo sobre mi reciente partido que ha estado circulando por internet. Mi comentario no iba dirigido a Elina".

Posteriormente Sabalenka aclaró que su enfado fue motivo de la frustración con un grupo de expectadores que celebraban de manera muy efusiva cada uno de los puntos que perdía: "Estaba frustrada con un pequeño grupo de espectadores que celebraban agresivamente mis errores, y reaccioné emocionalmente en ese momento".

Por último, Sabalenka asumió su responsabilidad y apeló a manejar mejor la frustración: "Dicho esto, debería haber gestionado mi frustración de otra manera y pido disculpas a cualquiera que haya podido ofender. Elina jugó un gran partido y le deseo lo mejor para el resto del torneo".

Sabalenka, adiós a las WTA Finals

La derrota de Sabalenka ante Svitolina supuso la eliminación de las WTA Finals de la bielorrusa mientras que la ucraniana ha seguido adelante y tras superar en semifinales a Noskova, se medirá este domingo en la final a Andreeva. En definitiva, que esos supuestos insultos hacia su persona, parece no haber afectado a Svitolina mientras que Sabalenka ha quedado sumamente señalada tras ser pillada.