Alejandro Cadenas, voz del accionista minoritario, se moja sobre la venta del Sevilla: "Darle al sevillismo una parte importante de representación"

ESTADIO Deportivo, en el XX Encuentros de Peñas Sevillistas, ha podido charlar con una de las voces de los pequeños accionistas para saber sus sensaciones sobre la situación actual

ESTADIO Deportivo, en el XX Encuentros de Peñas Sevillistas, ha podido charlar con una de las voces de los pequeños accionistas para saber sus sensaciones sobre la situación actual

Matalascañas está siendo uno de los epicentros del sevillismo en estos días, y con una celebración más que especial. El Hotel ON en la localidad onubense recibe el XX Encuentro de Peñas Sevillistas, una cita más que especial para esos aficionados que se congregan semana a semana en sus respectivas peñas para poder vivir toda la emoción de su equipo, siendo los primeros promotores de viajes y salidas que acaban haciendo afición y, más si cabe, sevillismo. Dentro de los aficionados de base, también se reúnen figuras importantes que son capaces de mostrar ciertos vislumbres de la situación actual del equipo.

También es un encuentro donde se puede charlar con figuras accionariales reconocidas que, en su medida, tienen una participación que le permite acudir a las Juntas de Accionistas y poder estar más a mano en las decisiones que se toman. ESTADIO Deportivo, en este caso, pudo hablar con Alejandro Cadenas. Importante figura de los pequeños accionistas, no ha dudado en múltiples ocasiones en usar su altavoz para denunciar situaciones tales como la venta de la entidad o la situación accionarial del club. Buena prueba de ellos es que, en múltiples ocasiones, ha sido muy aplaudido cuando ha intervenido en esas juntas generales tan broncas de estos últimos años.

En esta ocasión, como dueño de un paquete importante de acciones, ha hablado acerca de la venta y de las situaciones que se puede dar.

La complicada situación, aunque se pueda ver de manera distinta

"¿Para qué vamos a recordar lo que estamos pasando actualmente? Preferimos recordar los títulos, las épocas doradas, el optimismo y eso es lo que se respira aquí. Animo a todo el que venga. También verán la gente, como hay medios todavía, como ustedes, que cubrí esto y, gracias a Dios, pues tenemos una voz también ustedes que nos hace llegar el sevillismo".

Del Nido Carrasco, en los Blázquez / LINCE

"Si la pelotita entra, la directiva es maravillosa y todo es maravilloso. Vaya la economía como vaya. Cuando entra eso lo vemos en otros clubes de España. Que entra y los resultados económicos son malos, pero la pelotita entra. A los aficionados lo que les gusta es que la pelotita entre. Y de tener un futbolista que te meta 20 goles y cuatro futbolistas que sean muy buenos, como hoy ha estado aquí Rakitic. Eso representa una época adorada nuestra y es la vida del fútbol".

"Venta casi segura o desaparición"

"Lo primero es desde aquí, desde estos micrófonos y desde lo que ustedes me brindáis, es darle un abrazo cariñoso y una fuerza a toda aquel sevillista que ha superado el momento de que lo han tentado con dinero y no ha vendido su parte del Sevilla. Mientras que haya uno que tenga una acción, el Sevilla seguirá siendo de sevillistas".

Del Nido Carrasco, en un encuentro / IMAGO

"Esto acabará en una venta casi segura o desaparición. El camino que lleva no hay más. Y lo más seguro que sea será una venta. ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé, a mí lo que me gustaría era que se le diera la oportunidad al sevillismo de poder cubrir un capital para una ampliación de capital y entonces, con esos 100 millones o 200 millones, darle al sevillismo una parte importante de representación de esas acciones, que tenga su fuerza y que se reflote el club como siempre se ha hecho, con las ayudas económicas del sevillismo".