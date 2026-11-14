El interés por Riquelme va muy en serio, el Fulham toma la delantera y el Betis tiene clara su respuesta

El club londinense toma posiciones dentro de la colección de pretendientes del extremo, pero en el Betis, que aún no ha recibido llamada alguna, solo le dejarán salir a partir de una cifra establecida

La realidad actual del mercado dicta que el Betis cuenta en sus filas con otro activo para hacer caja de manera considerable con su futura venta que hasta hace poco no se encontraba en esta lista que garantiza el crecimiento verdiblanco.

De este modo, días atrás ESTADIO Deportivo recogía que Rodrigo Riquelme despierta un reciente interés en el panorama internacional, sobre todo en la Seria italiana y en la Premier League inglesa, a la par que ojeadores de la Bundesliga tampoco le pierden de vista tras aumento de protagonismo en el Betis, reflejado en su producción realizadora.

Así, en Italia le tienen en su punto de mira, según asegura el periodista Ekrem Konur, Lazio, Como, Nápoles y AS Roma, mientras que en Inglaterra lo monitorizan tanto el Fulham como el Coventry City.

El Fulham, en la pole en el interés por Riquelme

Después de conocerse la colección de pretendientes del madrileño, ha trascendido en las últimas horas que el club que ahora mismo está mejor posicionado y que podría convertir el seguimiento en movimientos es el Fulham de Álvaro Arbeloa, que habría situado en el centro de sus preferencias reforzar sus flancos con el extremo del Betis.

A La Palmera todavía no han llegado noticias formales al respecto, como ha podido saber esta redacción, pero la postura está definida de cara a futuras llamadas a su puerta por Riquelme y se encuentra muy alejada del valor de mercado del futbolista, ahora de cuatro millones de euros.

La intención del Betis si llaman a su puerta por Riquelme

En este sentido, ahora que entra lleno en las rotaciones de Pellegrini y es el máximo realizador junto Marc Bartra de la plantilla con cinco dianas, el Betis solo se plantearía su traspaso si llega una oferta que le permita obtener plusvalía, por lo que la cifra debería superar los 16 millones de euros. Con esta cantidad recuperaría la inversión, pues hace dos veranos pagó ocho millones de euros por el 50% de su pase.

Imago / Imago

Por ende, la cantidad que pediría el Betis rondaría los 20 millones de euros, tanto en cuanto ahora está llamando mucho la atención por sus guarismos y su protagonismo en el Betis de Champions.

Así las cosas, marcó dos goles en el partido de la Copa ante el Navalcarnero tras haber sido clave con su diana en LaLiga ante el Elche y a día de hoy ha recuperado a sonrisa en el Betis tras un primer año muy lejos de lo esperado.

La postura del extremo de cara a un traspaso en próximos mercados

Por ello, ahora mismo prioriza continuar en Heliópolis, aunque el próximo verano todo dependerá en si este vivo interés del Fulham se traduce en una oferta que resulte irrechazable, pues difícilmente habrá movimientos para el mercado invernal. Desde luego, la situación de Riquelme ha experimentado un giro radical tras la apuesta de ambas partes de no separar sus caminos en la última ventana estival.