La vuelta a casa de Ángel Ortiz, el hijo de Juan Pedro y Pilar; el nieto del Meyi: "Se fue con 12 años al Betis y todos lo pasamos muy mal"

El canterano verdiblanco juega este viernes en Almendralejo con la selección española sub 21, en un acontecimiento que los suyos definen como "un orgullo para todo el pueblo". El carrilero y sus seres queridos relatan para la RFEF como ha sido su proceso

Extremadura es una comunidad muy futbolera que, por desgracia, está acostumbrada a vivir esa pasión sin representantes en las dos primeras categorías del fútbol español. Por eso, para la ciudad de Almendralejo (Badajoz) será un motivo de fiesta el hecho de acoger el encuentro amistoso que la selección española sub 21 disputará contra Japón a partir de las 19:00 horas de este viernes, 13 de noviembre, en el Estadio Francisco de la Hera.

Se espera un espectacular ambiente en las gradas de un feudo que vio en Primera división al dos veces refundado Extremadura y que acogerá con los brazos abiertos a la Rojita. No obstante, las emociones también estarán a flor de piel sobre el terreno de juego, ya que uno de los internacionales es Ángel Ortiz, futbolista del Real Betis que nació precisamente en Almendralejo y que lleva lejos de casa 12 de sus 22 años. Esta noche vuelve a casa Angelito, "el hijo de Juan Pedro y Pilar; el nieto del Meyi".

La emoción de Ángel Ortiz por jugar con la selección sub 21 en el Francisco de la Hera de Almendralejo

"Para mí es un sueño. Tenía creo que esa espinita clavada de venir al pueblo, de disfrutar con mi gente y estoy tremendamente feliz", ha explicado el canterano del Betis en un emotivo recorrido por el escenario del España - Japón en categoría sub 21. "Aquí soy el hijo de Juan Pedro, el hijo de Pilar, el nieto del Meyi... Uno más. Aquí es donde di mis primeros pasos. También es verdad que fue donde vi las primeras veces jugar a mi hermano cuando era pequeño﻿", relata el joven carrilero diestro en un reportaje emitido por los medios de la RFEF.

"En este campo es donde empecé a meter mis primeros goles, aunque tampoco es que hiciese muchos﻿", bromea sobre lo pequeño que era cuando se mudó a Sevilla. "Pero bueno, sí tengo muy buen recuerdo de este campo y me trae muy buenos recuerdos", ha añadido la perla verdiblanca. "Mi padre ayer cuando llegué se emocionaba porque verme en el pueblo con la camiseta de la selección española, tanto para mí como para ellos, es un orgullo tremendo y creo que incluso para el pueblo también".

La confianza de su hermano, el orgullo de su padre y la preocupación de una madre: "¡Se fue de casa!"

"Éramos niños y no sabíamos dónde estaba el techo, pero bueno, al final creo que con la constancia que tenía, con lo pícaro que era, tú lo veías y decías, tiene algo diferente", explica su hermano. "Estábamos deseando que llegara y es un orgullo para todo el pueblo tener a Ángel Ortiz, de Almendralejo, jugando en la élite y ahora hemos tenido la suerte de que, con mucho orgullo encima, le veamos aquí con la selección española sub 21", añade Juan Pedro Ortiz, su padre. "Se fue con 12 años a Sevilla, que está cerca... ¡pero se fue de casa!", exclama Pilar Monterrey, madre del futbolista del Betis. "Entonces, yo lo pasé mal. Lo hemos pasado muy mal todos pero, yo... cuando llegaba a casa y veía su sitio que no estaba... Veía que estaba su hermano el mayor y él no... Yo decía 'Ay, madre mía'. Porque ha llegado, pero también podría no haber llegado", argumenta sobre la preocupación con la que ha vivido este proceso, aunque remarcando la alegría de ver cómo la apuesta ha acabado saliendo bien.

Ángel Ortiz regatea a un rival en el Borussia de Dortmund - Real Betis, en la UEFA Champions League 2026/2027. / Imago

Ángel Ortiz siente el apoyo de su familia: "Si me quedo sin fuerzas, miro a la grada"

"Hay una frase que me dice mi hermano mucho, que es que si alguna vez me fallan las fuerzas que mire a la grada, que ahí estarán ellos para sostenerme﻿", manifesta con emoción y gratitud Ángel Ortiz, que muestra las fotografías que más representan para él de todo su aún incipiente carrera que poco a poco se va consolidando con grandes actuaciones en LaLiga y partidos memorables en Champions.

"Si tuviera que quedarme con una, yo creo que sería la del debut que tengo allí enmarcada. Para mí creo que ha sido de los días más felices de mi vida, el poder debutar, porque todo el proceso que yo venía haciendo en cantera ese día creo que se cumplió y salió todo redondo", ha recordado sobre su primer partido con el Betis.

"También, la del debut con la selección, porque salí y metí gol. Esta foto es muy bonita porque pilla a mi padre, a mi hermano y a mi tío justo celebrando el gol, así que tengo muy buen recuerdo de ese día. Esto es el sueño de todos los que estamos aquí", ha añadido.

La selección española absoluta, el siguiente sueño de Ángel Ortiz

Ángel Ortiz ha remarcado su plena concentración en "preparar bien el Europeo Sub 21 de este verano", pero lo hace sin dejar de mirar al siguiente sueño: "Al final, el objetivo de todos los jugadores que estamos en la sub 21 es estar con la absoluta, poder debutar y poder participar con la absoluta. Ojalá que en un futuro se pueda cumplir ese sueño". De momento, el pasado lunes ya fue reclutado por Luis de la Fuente para entrenar por primera vez con los campeones del mundo.