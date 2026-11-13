Carlo Ancelotti responde a Barcelona y Real Madrid: "Pueden estar tranquilos"

El seleccionador de Brasil deja claro que "la prioridad siempre es la salud del jugador", ante el temor que genera el concurso de Raphinha, Vinicius o Endrick en sendos amistosos frente a Japón y Singapur en este parón

Como en cada parón, los clubes cruzan los dedos para ver regresar a sus internacionales sanos y salvos. Y como es norma también, son los grandes los que más deben de temer, tanto por la gran cantidad de sus jugadores que se marchan con las selecciones como por la importancia de los mismos, lo que provoca que el foco mediático les persiga cuando cambian de camiseta y se enfundan las de sus países.

En el caso del FC Barcelona ha sido muy comentado el caso de Raphinha, quien explicó que le ha pedido a su seleccionador, Carlo Ancelotti, que dosifique sus minutos al no encontrarse al cien por cien. Unas palabras que le han convertido en objeto de las críticas por parte de muchos aficionados brasileños, acusándolo de falta de compromiso, y que han provocado una una nueva explicación del goleador azulgrana al borde de las lágrimas.

Raphinha, Bruno Guimaraes y Vinicius, en un entrenamiento con Brasil. / Imago

Pero también en el Real Madrid están pendiente de Vinicius y Endrick, aunque el primero viene de cumplir cuatro partidos de sanción en LaLiga y el segundo de ellos apenas tiene minutos y podría salir en enero. En realidad, sumar minutos en este parón podría venirles bien, pero siempre está el miedo a un percance físico, además de que han tenido que afrontar un largo viaje para jugar sendos amistosos en Japón y Singapur ﻿que les hará llegar muy justos de cara a la próxima jornada, por lo que hay voces que piensan que se lo podrían haber ahorrado.

La receta de Ancelotti: "Si está al cien por cien, juega﻿"

Al respecto, Carlo Ancelotti, técnico de todos ellos en la selección de Br﻿asil, ha querido lanzar un mensaje de c alma. "La prioridad siempre es la salud del jugador. Si está al 100 %, entrena. Si está al 100 %, juega. ﻿Y en este aspecto, controlamos los minutos que juega. Los clubes pueden estar tranquilos ﻿con la selección nacional. La prioridad para todos es la salud del atleta. Siempre queremos que el atleta regrese preparado para jugar y sin lesiones", señaló en la conferencia de prensa previa al partido contra el combinado nipón que tendrá lugar mañana sábado en Singapur.

Se acabaron las pruebas en Brasil

El técnico italiano afirmó, además, que el periodo de pruebas de la selección brasileña finalizará durante esta jornada FIFA, tras convocar a jóvenes promesas y promover el regreso de jugadores que llevaban tiempo sin acudir a la 'Canarinha', porque el grupo está prácticamente cerrado con vistas a los próximos compromisos oficiales, como las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030 o la Copa América 2028.

"Es un periodo de prueba que terminará con este parón internacional de la FIFA. La próxima vez, definiremos mejor la plantilla. Fue un periodo que nos aportó mucha información sobre los jugadores jóvenes. Sabemos que contamos con jugadores jóvenes muy talentosos y comprometidos, y eso nos da confianza para el futuro. Tenemos jugadores de muy alto nivel. Tenemos cobertura en algunas posiciones, un poco menos en otras, pero tenemos tiempo", indicó.

14 debutantes en los dos últimos parones

Para los amistosos contra Japón y Singapur, Ancelotti convocó a cinco debutantes: Allan, Jonathan Jesus, Marlon Gomes, Alisson Santana y André Luiz. En los partidos contra Australia e India, en la última convocatoria, fueron nueve: Pedro Morisco, Otávio, Mauro Júnior, Jair, Martinelli, Breno Bidon, Arthur Dias, Matheuzinho y Gabriel Bontempo.

Además, Pedro, João Gomes, Douglas Luiz y Lucas Perri, que no habían sido convocados por Ancelotti, regresan a la selección brasileña. “Estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a que este periodo sea un éxito. Se trata de una etapa de transición para la selección nacional, un momento para que surjan nuevos jugadores, y ese es el trabajo que tenemos que hacer. Los aficionados deben mantener la calma, porque vamos a formar un grupo de jugadores muy fuerte para el futuro”, recalcó.