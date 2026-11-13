Rafa Jódar, tenista: "Desde pequeño, mis padres me han dado unos valores para comportarme de manera adecuada dentro y fuera de la pista. Me dicen que no me crea nadie que no soy"

El tenista madrileño ha vivido un año de récord que va a coronar con su participación en las ATP Finals y en las Finales de la Copa Davis

Rafa Jódar ha cumplido un sueño que hasta ahora nadie había podido certificar. Hace un año estaba haciendo la pretemporada y afrontaba su participación en el torneo para jóvenes promesas de la ATP (Next Gen), que se celebra a finales de diciembre. Poco podía imaginar que once meses después iba a estar con los ocho mejores tenistas de la temporada 2026 jugando un torneo similar, pero que corona al 'maestro' de la ATP.

Entre medias ha batido el récord en alcanzar en menor tiempo posible el Top-10 desde su debut en el ATP Tour, superando a todos los mitos de este deporte. Ha ganado títulos (Marrakech), ha jugado finales de ATP 500 (Washington) y Master 1000 (Shanghai), ha alcanzado los cuartos de final un Grand Slam (Roland Garros)...

Pero lo mejor de todo, como han reconocido sus rivales y los principales analistas que siguen el circuito, es que no le ha afectado en absoluto. Y eso le ha ayudado a asumir con normalidad el repentino salto a la fama y la presión que conlleva convertirse en el principal foco de atención de un torneo.

En este tiempo, muchas han sido las preguntas que le han hecho al respecto, tanto en las entrevistas que ha concedido como en las ruedas de prensa. En estas últimas siempre ha apelado a que todo es muy nuevo para él y a que está descubriendo como es el circuito ATP, pero su actitud ante ello asume que se debe a la educación que le han dado sus padres.

“Desde muy pequeño, mis padres me han dado unos valores para comportarme de manera adecuada, tanto dentro como fuera de la pista. Me ayuda mucho a encarar los partidos y afrontarlos de la mejor manera posible”, asegura en Mundo Deportivo; unas palabras que también corrobora en AS: "Desde muy pequeño mis padres y las personas de confianza que me rodean siempre me han transmitido que debía seguir mi propio camino y no compararme con nadie. Las comparaciones no son buenas. Es la mentalidad que me ha transmitido mi padre y toda mi familia", asegura el tenista madrileño.

El padre de Jódar, mucho más que un entrenador

En este sentido, es algo que también transmite su padre, que también es su entrenador, psicólogo y preparador físico. Y que, además, ejerce de padre y de apoyo. Para él es mucho más que el técnico que le ha llevado a ser lo que hoy es. “Mi padre me ha guiado y lo seguirá haciendo. Es mi entrenador desde niño, mi mánager. Somos uno. (...) Me gusta mucho pasar tiempo con él. Llevamos muchos años viajando y jugando al tenis juntos. Es un sueño hecho realidad que tu padre, que es una de las personas más cercanas, esté tan cerca en estos momentos", añade.

Rafa Jódar celebra su victoria sobre Lehecka / @atptour

Para Rafa Jódar no debe ser fácil pasar de ser un desconocido a convertirse en una estrella. No es ya lo que se mueve en torno suyo en los torneos, sino que pasa a tener el foco en las redes y en el público. Para lo bueno y para lo malo, porque ya han sido muchas las voces que, por haber superado a sus ídolos, han ido contra él.

De momento, salvo en un instante, en la pista, no le han afectado tampoco. "No voy a cambiar por lo que consiga. Soy alguien humilde, que le gusta mucho el tenis y que gracias a eso está viviendo grandes experiencias" reflexiona el de Leganés, quien se ve a sí mismo como una "persona tranquila, calmada, dentro y fuera de la pista".

Unos valores muy bien asentados

"Sé que hay vida más allá del tenis”, indica, al tiempo que repasa las enseñanzas que le han transmitido sus progenitores y que su padre le recuerda: “Me han dicho que no me crea nadie que no soy, y yo creo que soy la misma persona que cuando era júnior. No he cambiado. Los modales y la humildad son los valores que me guían. Siempre es mejor decir “por favor” y “gracias” de más”, reconoce.

Rafa Jódar celebra un triunfo / Imago

Si eso opina de las relaciones sociales, también tiene muy claro cómo afrontar el mundo de las redes, que ha afectado a más de uno. "Es complicado no estar mucho tiempo con las redes sociales y con el teléfono, que no es bueno. (…) Yo intento hacer uso del móvil para comunicarme con mi familia y amigos, no para otra cosa que te pueda afectar en la pista", indica sobre todo lo que le rodea en el mundo virtual.

Rafa Jódar es de los pocos que podrá disfrutar de los dos grandes eventos con los que se acaba la temporada, las ATP Finals y las Finales de la Copa Davis. Para él serán dos nuevas experiencias, como la de la United Cup en enero o como lo fue la Laver Cup hace unas semanas. Todo es nuevo, pero parece como si ya lo llevara viviendo muchos años.