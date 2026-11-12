Bensebaini en verano y Lo Celso en enero: doble hipótesis de mercado sobre la mesa

Las dudas en el lateral izquierdo habrían despertado previsiblemente el interés en el también central zurdo argelino, que llegaría libre pero con 32 años, al no estar cerca de renovar en el Borussia Dortmund, mientras que el Valencia pregunta por el mediapunta, sorprendente descarte ante el Elche e infrautilizado por Pellegrini

A la izquierda, el de Constantine; a la derecha, el rosarino en Dortmund. / IMAGO - RBB

Dos hipótesis de mercado aparecen ya en el horizonte del Real Betis, una a corto plazo y otra a medio. Atendiendo al orden cronológico, lo más inmediato sería la posible salida de Giovani Lo Celso en el mercado invernal. Apunta Manolo Nieto (PTV Sevilla) que el Valencia CF se habría interesado por la cesión del argentino, con contrato en La Cartuja hasta 2028 y que cumplirá 31 años la próxima primavera. Protagonista muy a su pesar a finales de la semana pasada al ser descartado sorprendentemente por Manuel Pellegrini para el partido ante el Elche CF, apenas acumula 102 minutos oficiales en lo que va de curso, repartidos en tres apariciones ligueras y una en la Champions League, aunque es titular este jueves ante el CDA Navalcarnero en la Copa del Rey.

Hasta la fecha, pese al regreso de Isco Alarcón y el buen momento de otros como Pablo Fornals, el rosarino se ha negado siempre a marcharse, incluso con ofertas de cierto postín, mucho menos de regreso a su tierra. Con una de las fichas más altas del plantel, el Real Betis se plantearía cuando menos hacer hueco en su tope salarial para potenciar el equipo en otras demarcaciones, tanto en su caso como en el de Iker Losada, si bien al cierre de esta edición no se tenían noticias oficiales en la planta noble heliopolitana ni del club che (que planea una mini revolución en enero de la mano de Braulio Vázquez para remontar el vuelo) ni de ningún otro. Tampoco por parte de los agentes de Gio Lo Celso, con el que el 'Ingeniero' asegura no tener "problema alguno".

Junior Firpo, ante una nueva reválida en lo que resta de 26/27

En otro orden de cosas, el Real Betis logró mejorar las prestaciones de su lateral zurdo tras la marcha de Ricardo Rodríguez con el aterrizaje de Fran García, aunque no hubo renovación completa en ese perfil, pues Junior Firpo decidió quedarse y volver a intentarlo en esta segunda etapa de verdiblanco. De momento, las lesiones no están respetando al hispano-dominicano, también titular en el estreno del torneo del K.O. Pasará una intensa reválida de aquí a final de curso, pues no está previsto tampoco que 'vuele' en enero. Ya en verano, pese a contar con dos años más de contrato, se evaluará de nuevo su situación, teniendo en cuenta, además, que está situado en un segundo escalón salarial.

Ramy Bensebaini, durante el Dortmund-Betis. / IMAGO

Ramy Bensebaini, durante el Dortmund-Betis. / IMAGO

Ramy Bensebaini, durante el Dortmund-Betis. / IMAGO

Desde Radio Sevilla apuntan como posible sustituto a coste cero a Ramy Bensebaini, lateral zurdo y central con el que los heliopolitanos se enfrentaron recientemente en la UCL. Termina contrato el próximo 30 de junio de 2027 con el Borussia Dortmund y, según la misma fuente, estaría bien colocado en la agenda de Manu Fajardo, aunque el argelino llegaría con 32 años. En principio, de no variar mucho los planes, el objetivo pasaría igualmente por rejuvenecer ese costado, no lo contrario, aunque habría que valorar la experiencia internacional del de Constantine, que ya gustó bastante en La Palmera cuando vestía la camiseta del Stade Rennais, confirmando las expectativas en el Borussia Mönchengladbach.