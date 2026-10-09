Abierta la puerta para la salida de Lo Celso por la intención de River Plate de llevárselo en enero: "Se lanzará a por él si entra en la Libertadores"

Un voz autorizada en Argentina ha desvelado que River Plate está dispuesto a hacer un esfuerzo por el rosarino en el próximo mercado, con una cifra que podría convencer al Betis, con una postura definida, pero solo si se clasifica para la máxima competición suramericana

El Betis barajó el verano pasado la posible salida de Giovani Lo Celso en el caso de que llegara una oferta convincente para su fichaje de cara a hacer caja y reforzar el centro del campo a sabiendas de que el rosarino había perdido protagonismo, también lastrado por las lesiones.

La realidad es que no llegó ninguna propuesta que se acercara a los 15 millones en los que lo tasaron los verdiblancos y, además, el centrocampista se cerró en banda a su salida para seguir en La Palmera y poder disputar la Champions como heliopolitano.

Lo Celso solo ha jugado seis minutos en lo que va de curso

El internacional albiceleste tenía la esperanza de recuperar su rol principal en el presente curso, pero su incorporación más tarde a la pretemporada por el Mundial y las molestias que le impidieron estrenarse hasta mitad de septiembre, en la cita con el Villarreal, han complicado su acceso al once por la elevada competencia en la medular, incrementada con la legada de Ceballos. Tanto es así que hasta no ha vuelto a disputar ningún minuto y solo acumula seis en el presente curso.

Justo antes de dicho encuentro, Pellegrini rompió una lanza por el argentino, asegurando que "es un jugador decisivo" y que tendría minutos, pero a la hora de la verdad lo ha sumido en el ostracismo, lo que ha conllevado un nuevo descenso de su valor con el que toca fondo. De hecho, nunca había bajado de los 7,5 millones desde su etapa en Rosario Central en 2017, y ahora su cotización ha caído hasta los siete millones tras la última revisión de Transfermarkt.

Sebastián Srur asegura que River se lanzará en enero a por Lo Celso si entra en la Libertadores

Esta situación abre la puerta a la posibilidad que se valore su salida en enero y ya se están produciendo movimientos en este sentido, tal y como apuntan en las últimas horas en Argentina.

De esa forma, el prestigioso periodista argentino Sebastián Srur, de Radio Continental y especialista desde hace dos décadas en River Plate, afirma que Los Millonarios han puesto los ojos en Lo Celso y que se lanzarán a por su fichaje en el caso de que se cumpla una condición indispensable, la clasificación para la Copa de Libertadores.

Así, señala que si River Plate logra el pase a la máxima competición suramericana lanzará una ofensiva a la que incluso le pone en cifras, pues informa de que el Betis estaría dispuesto a negociar por alrededor de ocho millones de euros, un millón por encima de su valor de mercado.

River Plate no tiene fácil cumplir la condición para ficharle

Tras lanzar esta noticia en la emisora Splendidad AM, Sebastián Srur confirmó a ESTADIO Deportivo este firme deseo de River de llevarse a Lo Celso en el mercado invernal, señalando que la información sale del propio club argentino.

Ahora bien, esta operación no sería viable sin la Copa de Libertadores y a día de hoy no tiene fácil River la clasificación para dicha competición a falta de seis partidos para que concluya el Torneo Clausura, en el que marcha noveno después de haber perdido la final del Apertura contra Belgrano. En la clasificación anual ocupa la décima plaza y necesita una magnífica recta final de campeonato para disponer de opciones de disputar la Libertadores.

La presumible postura del Betis en el mercado invernal

El Betis, a tenor de la escasa continuidad del rosarino, estaría abierto a negociar en el caso de que River presentara una oferta seria, consciente de que los 15 millones de euros de verano no los ofrecerá nadie a estas alturas por su poca presencia en los planes de Pellegrini hasta ahora. Otra cosa sería que en lo que resta hasta enero, lo Celso despegara y se convirtiera en pieza importante.