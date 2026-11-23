El club castellonese ha desmentido que su jugador tuviese que ser operado el pasado mes de octubre al producirse una lesión ocular por disfrutar del fenómeno ocurrido en el mes de agosto sin ningún tipo de protección

Nicolas Pépé ha perdido protagonismo en los planes de Iñigo Pérez en el Villarreal, Ha pasado de disputar como titular las cinco primeras jornadas de LaLiga a solo salir de inicio en otra ocasión desde entonces y sumar dos encuentros consecutivos saliendo como suplente. Pero no es noticia por ello, sino por lo que sucedió entre medias. Concretamente en el mes de octubre, en el que fue baja en cinco partidos, dos de ellos de Champions, por una lesión ocular.

El internacional marfileño de 31 años tuvo que someterse a una operación oftalmológica, apuntándose en DAZN que el motivo real que obligó a dicha intervención tuvo que ver con una lesión producida por mirar directamente el eclipse solar que se pudo observar en toda España el pasado mes de agosto.

El vídeo que ha originado la polémica

El propio Pépé compartió entonces un vídeo en sus redes sociales en las que se le podía ver disfrutando de dicho fenómeno sin ningún tipo de protección, lo que alimentó la polémica y ha dado pie a esa teoría que ha provocado el enfado del Villarreal.

Así, el club castellonense ha salido al paso de las informaciones e incluso ha publicado en sus medios un comunicado para desmentir de forma categórica que el problema sufrido por su jugador en los ojos tuviese nada que ver con el eclipse.

El comunicado del Villarreal: no tiene "relación alguna"

"Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclarar que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pépé tenga relación alguna con la observación del eclipse solar", destacó de forma contundente.

En realidad, la versión que ahora niega el Villarreal ya venía circulando con insistencia por las redes sociales desde el pasado verano, pero ha sido ahora, tras ser comentado durante la retransmisión del encuentro frente al FC Barcelona, cuando se ha convertido en poco menos que viral, provocando la reacción de la entidad de La Cerámica.

Un debate en la prensa con posibles disculpas

En el vídeo que da origen a todo, Pépé le explica a sus amigos de Francia que el eclipse de España sí era total. Pero aunque al final del mismo sale sin protección, tampoco se aprecia exactamente si tomó medidas de precaución para disfrutar de dicho fenómeno. Sea como fuere, el debate ha saltado a los medios y hay quien considera que es raro que se operase con la temporada en marcha, después de haber dejado pasar todo el verano. Pero el periodista Javi Valle, que fue quien encendió la mecha, se ha mostrado dispuesto a pedir disculpas si se demuestra finalmente que la información que ofreció no es correcta.