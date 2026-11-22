En el conjunto castellonense se quejaron de la decisión de Hernández Hernández de pitar córner en la acción que desembocó en el 1-2, aunque más allá de esa jugada puntual, Santi Comesaña puso de relieve la gran cantidad de potestas azulgranas para acabarron influyendo en el colegiado

En el Villarreal acabaron muy enfadados tras ponerse 0-2 en el Camp Nou y ver cómo el FC Barcelona le daba la vuelta al partido en la segunda mitad para acabar ganando por 3-2. Por un lado, sus jugadores lamentaban no haber podido amarrar un choque que se puso muy de cara, como ya les sucedió ante el Liverpool en Champions. Pero el principal motivo de las quejas tuvo que ver con la actuación de Hernández Hernández.

Santi Comesaña señala a los dos grandes: "Nos pasó lo mismo en el Bernabéu"

El colegiado canario señaló córner en una acción en la que Cancelo disparó a puerta y se topó con el palo, llegando de ese saque de esquina, que Pedri puso en juego rápido, el cabezazo de Gerard Martín que significó el primer tanto culé y el inicio de la remontada. Aunque Santi Comesaña fue más allá y pudo el foco en las continuas protestas de los jugadores azulgranas, especialmente Raphinha, para tratar de influir en el árbitro.

“No parecía que lo había tocado nadie. Pero no le estaba reclamando eso. Estos equipos, igual que el Real Madrid, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. En la primera parte, hay siete jugadores del Barça protestando encima de él y luego les afecta. Empieza la segunda parte y en cinco minutos saca dos tarjetas y pita cuatro faltas seguidas cuando son superdudosas. Le saca una tarjeta a Pau y una falta a mí que no era. Llego primero al balón y luego llega Fermín y la pita. Y luego pita córner cuando nadie se había dado cuenta. Podría haber pitado puerta y nadie le habría dicho nada. Ya con el 2-2 le dije: ‘Basta ya de que te pueda la presión, pita como en la primera parte", admitió.

Las quejas de Moleiro e Iñigo Pérez: “Es evidente que las amarillas tan seguidas condicionan”

Por su parte, su compañero Moleiro también mostró su malestar por la acción que supuso el primer gol del Barça. "El árbitro nos dice que lo confirman en el campo. No hay córner, pero son listos, sacan rápido y nos hacen el 1-2. Hay que ser más perros en el campo y no se nos puede escapar este partido", lamentó el canario.

Más comedido, por su parte, se mostró el entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, que pasó de puntillas por la labor del colegiado. "Me sabe mal pero nunca valoro las situaciones arbitrales a posteriori. En el campo sí, pero ya ha pasado y no valoro estos temas. Ya ha pasado. En el partido hablo con ellos, pido lo que quiero pero aquí ya no voy a decir nada”, insistió, aunque no negó que les influyó ver cinco amarillas en 15 minutos: "Sin entrar a valorar si son o no son, vas al límite para sostener su ataque y vas acumulando tarjetas... y ese límite aminora. Es evidente que condiciona”.

Hernández Hernández, árbitro del Barcelona - Villarreal. / Imago

Las respuesta del FC Barcelona: "Moleiro tenía que haber sido expulsado"

Desde el bando azulgrana, sin embargo, Hansi Flick también se mostró crítico con Hernández Hernández y el cuarto árbitro, al tiempo que varios de sus pupilos pidieron otra expulsión en Villarreal, además de la de Pau Navarro ya en la prolongación, respondiendo también a las acusación de Comesaña.

"Siempre hay presión sobre el colegiado, no por nuestra parte. Se le mete presión desde todos lados. En lo personal, creo que Moleiro tenía que estar expulsado. No me meto con el árbitro, es muy complicado arbitrar", señaló Pedri, en la misma línea que Eric García: "No me quiero meter mucho en la faena del árbitro porque es difícil. Hay faltas que nos favorecen y otros que nos desfavorecen. Creo que Moleiro tenía que haber sido expulsado. Ha hecho dos acciones de toda la vida que se castigan. Pero dentro de un partido hay mucha presión. Nada más”.