El técnico del FC Barcelona se quejó de la actuación del colegiado canario, pese a que el Villarreal reclamó que el 1-2 no debió subir al marcador, y justificó la expulsión de Fermín por sus protestas una vez que ya había sido sustituido

El Barcelona remontó con polémica un 0-2 ante el Villarreal, que se quejó amargamente de la acción del primer gol azulgrana. El mismo vino precedido de un disparo de Cancelo que dio en el palo y se marchó fuera, pero Hernández Hernández pitó un córner inexistente que Pedri sacó rápido para que Gerard Martín cabeceara a la red. Pero tras el partido, fue el técnico culé, Hansi Flick, quien mostró su malestar con el colegiado canario, afirmando que "ya esperaba" una actuación con la que no terminó nada satisfecho.

"Siempre tenemos estos problemas con este árbitro, es así. Estoy contento con los árbitros, pero en el pasado y también hoy siempre es lo mismo (con él). Cuando ves ciertas situaciones con Lamine (Yamal) son falta clara y no las pita. Tenemos que aceptarlo. Si siempre es así, tenemos que jugar mucho mejor, como en la segunda mitad, para ganar los partidos", destacó.

La expulsión de Fermín: "No podías hablar con el cuarto árbitro"

Así mismo, el alemán afirmó desconocer "qué paso o qué dijo" Fermín López, expulsado por sus protestas en el banquillo cuando ya había sido sustituido, pero se mostró crítico con la labor del cuarto árbitro, al que le dijo "no me jodas", lo que podría acarrearle más de un partido de sanción. "Está ahí para ayudar a los árbitros de campo y solo miraba a nuestro banquillo. No podías hablar con él", recalcó.

Contento a medias con el partido y plenamente con Eric García y Cancelo: "Jugaron de forma excelente"

Sobre el partido en sí, Flick puso en valor la reacción de su equipo. "No empezamos bien y cometimos dos errores que terminaron en gol. En la primera parte, tras los dos goles, jugamos muy bien, tuvimos grandes opciones de marcar, como el penalti (fallado por Lamine Yamal). Estoy contento porque en la segunda mitad jugamos mucho mejor, más estructurados, y merecimos ganar", explicó.

Además, el preparador germano elogió la aportación de los laterales Eric García y Joao Cancelo en la remontada: "En el fútbol moderno los laterales son muy importantes, no solo en defensa, sino también en ataque. En la segunda mitad jugaron de forma excelente, ayudaron a los extremos e hicieron un gran trabajo".

Hansi Flick abraza a Cancelo tras la remontada del FC Barcelona. / Imago

Elogios a Pedri, Gerard, Martín, De Jong, Marc Bernal y Fermín: "Un gran papel"

Siguiendo en esta línea, el técnico azulgrana afirmó que Pedri jugó "uno de los mejores partidos" que le recuerda, por "cómo controló el centro del campo, gestionó el juego e incrementó el tempo", elogiando también el rendimiento de Gerard Martín y de Frenkie de Jong, reubicado en defensa, una posición que "no es fácil" para el neerlandés.

Junto a todos ellos, Flick ensalzó del mismo modo la actuación de Marc Bernal y Fermín López, quien "se recuperó del error (que desembocó en el primer gol) y luchó mucho", e hicieron "un gran papel" para suplir la ausencia por lesión de Rodri.

Mimos para Lamine Yamal tras fallar el penalti: "Quizás tengo que cambiarlo"

Por último, defendió a Lamine Yamal tras lanzar y fallar un penalti en la primera mitad. "Lamine ha marcado muchos penaltis. Lo han decidido (con Raphinha) en el campo. Quizás tengo que cambiarlo, no estoy seguro, hablaré con ellos sobre cómo manejar esta situación en el futuro, pero ambos son capaces de marcar de penalti", sentenció.