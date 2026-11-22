Retransmisión en directo de la final de las ATP Finals 2026 que disputan Carlos Alcaraz y Alex Zverev

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la final de las ATP Finals 2026 que van a jugar Carlos Alcaraz y Alex Zverev en Turín

Pese a la juventud de Carlos Alcaraz, ésta será la decimocuarta ocasión que se ve las caras con Alex Zverev. De momento, gana el cara a cara por 7-6 gracias a su triunfo en las semifinales del Open de Australia el pasado mes de enero

Aunque asegura llegar bien físicamente, los entrenamientos previos a esta final dejan claro la cautela con la que Alcaraz y su equipo se toman su lesión en el isquitibial. Al igual que ante Cobolli y Shelton, el tenista español no se ha entrenado antes del partido, sólo ha calentado una hora antes de enfrentarse a Zverev. El alemán sí se ha entrenado con normalidad a mediodía, tres horas antes del choque.

Medvedev, tras caer ante Zverez, vaticinó un partido igualado, pero advierte que si hay una superficie donde se le puede ganar mejor al español es en ésta bajo techo. Por eso, no dio un claro favorito: "Será interesante ver cómo consigue contrarrestar el saque de Shasha. Ya veremos... que gane el mejor".

Así ha presentado la ATP la final de su torneo estrella, en el que están los dos máximos favoritos

Alex Zverev, pese a ser el número uno, ha trasladado el favoritismo a su rival en esta final: "Me gusta el desafío de jugar contra los mejores del mundo y Alcaraz, desde su regreso, ha sido el mejor. Tengo muchas ganas de enfrentarme a él, estoy deseando afrontar este reto"

Hay que recordar que, aunque Alcaraz gana el cara a cara, Zverev ha vencido en los dos duelos en los que se han enfrentado en las ATP Finals, el último en 2024

Iguales (4) Increíble ataque de derecha de Alcaraz, al que llega muy apurado su rival y la manda a la red; de nuevo el saque salve el punto de rotura... y van tres salvados. ¡Vaya primer juego!

Juego para Zverev, que ha resuelto al final con el saque una situación muy complicada en su primer turno con el servicio

Juego Alcaraz, que solucionó la situación con un buen saque y cerró el juego tras un error del número uno del tenis mundial

0-40 Nuevo erro r de Zverev, que está muy fallón y no puede con la presión a la que le somete Alcaraz

Iguales (2) Nuevo error del español, que ve su segunda bola de rotura en contra; saca con segundo, pero logra acelerar su derecha y llevarse un largo pleoteo para igualar de nuevo

Iguales (3) Gran punto de Carlos Alcaraz, que sigue teniendo problemas con su saque y da vida a su rival, Zverev presiona y logra el 'deuce'

Iguales (4) Tercera bola de 0break' ara Zverev,, que salva Alcaraz tras otro duro peloteo que resuelve con su derecha cruzada, ahí está haciendo mucho daño el de El Palmar

Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se juegan el último gran título de la temporada en la final de las ATP Finals. Es el gran reto para el español, que llegó a la final el pasado año algo tocado y no la pudo ganar ante Sinner, y que quiere alzarse con uno de los pocos grandes torneos que le hacen falta después de completar en enero el Grand Slam.

Ambos han sido dos de los nombres propios del circuito a lo largo del año. Alcaraz lo comenzó liderando el ranking y Zverev lo ha acabado ocupando esa posición. Sin Sinner, que fue el que tuvo ese cetro en los meses centrales de 2026, eran los dos favoritos en estas ATP Finals y llegan al partido decisivo después de demostrar ser los mejores esta semana.

Alcaraz quiere estrenar su palmarés en el torneo de maestros, mientras que el alemán aspira a levantar el trofeo por tercera vez. El tenista murciano tendrá su segunda oportunidad de convertirse en el tercer español en conquistar esta competición, siguiendo los pasos de Manuel Orantes, que lo logró en 1976, y Álex Corretja, campeón en 1998.

Tras Corretja han sido varios españoles los que han alcanzado la final de este torneo (Ferrero, Nadal, Ferrer o el propio Alcaraz), sin lograr levantar el trofeo de campeón al que ahora aspira el de El Palmar.

Rafa Jódar y Alexander Zverev. / IMAGO

El tenista español llega a Turín después de completar una campaña sobresaliente, al que sólo la lesión en la muñeca ha podido frenar. Cinco títulos figuran ya en su balance de 2026, con el Open de Australia y el Masters 1.000 de París como principales conquistas, además de sus victorias en Doha, Tokio y Viena. A este partido llega con trece triunfos consecutivos y los recientes títulos de Viena y París, lo que refuerza su condición de favorito.

Alcaraz tiene dudas con su isquiotibial

Lo único negativo son las molestias que viene sufriendo toda la semana y que está por ver cómo le afectarán en esta final. Ya el pasado año llegó también con problemas en el isquitibial y lo pagó ante Sinner. Ante Cobolli y Shelton no le han mermado demasiado, pero este partido es de mayor exigencia.

Alex Zverev, por su parte, no sólo quiere ganar el Masters por tercera vez, sino que quiere callar bocas a los que dicen que su número uno es inmerecido por el hecho de que este año no haya ganado a Sinner y a Alcaraz. Ante el español sólo se enfrentó una vez, en las semifinales de Australia, y sacó para ganar, pero Alcaraz acabó dándole la vuelta a aquel partido.