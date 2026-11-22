Carlos Alcaraz - Zverev en directo hoy | Partido final de las ATP Finals 2026 en vivo online
Retransmisión en directo de la final de las ATP Finals 2026 que disputan Carlos Alcaraz y Alex Zverev
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30-40 Zverev falla un smash ante un intento de globo de Alcaraz, nueva bola de break para el español
30-30 Segundo ace de Zverev en el partido, pero a continuación comete un error no forzado
15-15 (Saca Zverev) Brutal paralelo de Alcaraz a la esquina, aunque luego, Zverev iguala con un gan punto
Carlos Alcaraz 3-1 Alexander Zverev
Juego Alcaraz, que consolida el 'break' y sala una situación muy complicada en este juego
Iguales (4) Tercera bola de 0break' ara Zverev,, que salva Alcaraz tras otro duro peloteo que resuelve con su derecha cruzada, ahí está haciendo mucho daño el de El Palmar
Iguales (3) Gran punto de Carlos Alcaraz, que sigue teniendo problemas con su saque y da vida a su rival, Zverev presiona y logra el 'deuce'
Iguales (2) Nuevo error del español, que ve su segunda bola de rotura en contra; saca con segundo, pero logra acelerar su derecha y llevarse un largo pleoteo para igualar de nuevo
40-40 Lo salva Carlos Alcaraz con un gran saque y un volea en la red
30-40 ¡Primer punto de break para Zverev! El alemán se lleva uno de los puntos más largos del encuentro
30-30 Bola al pasillo de Zverev, que después aprovecha el segundo saque de Alcaraz para dominar el punto e igualar el juego
15-15 (Saca Alcaraz) Zverev contragolpea y se adelanta, pero Alcaraz iguala tras un buen servicio y una derecha ganadora
Carlos Alcaraz 2-1 Alexander Zverev
¡Lo hizo! Break en blanco para Carlos Alcaraz, que se adleanta en esta final
0-40 Nuevo erro r de Zverev, que está muy fallón y no puede con la presión a la que le somete Alcaraz
0-30 Un error de Zverev y una gran derecha paralela ponen en veraja al resto
Carlos Alcaraz 1-1 Alexander Zverev
Juego Alcaraz, que solucionó la situación con un buen saque y cerró el juego tras un error del número uno del tenis mundial
40-40 Un error de Alcaraz y un ataque de Zverev tras una dejada del español igualan el juego
40-15 Parecía hecho el 40-0, pero Zverev logró un golpe espectacular al que llega muy apurado el tenista murciano; aunque luego resuelve con una derecha invertida
30-0 Los intercambios, por ahora, se los está llevando un Alcaraz que sigue a un gran nivel
Carlos Alcaraz 0-1 Alexander Zverev
Juego para Zverev, que ha resuelto al final con el saque una situación muy complicada en su primer turno con el servicio
Iguales (4) Increíble ataque de derecha de Alcaraz, al que llega muy apurado su rival y la manda a la red; de nuevo el saque salve el punto de rotura... y van tres salvados. ¡Vaya primer juego!
Iguales (3) Segunda bola de break para Alcaraz, que esta muy serio; pero Zverev lo soluciona con un 'ace'
Iguales (2) Segundo deuce, después de un buen punto de Zverev y un resto aún mejor del español, que iguala de nuevo el juego
40-40 La salva Zverev con un buen servicio; no estaba sacando muy bien el alemán en este inicio
30-40 Contraataque de Alcaraz, aprovechando que su rival sacaba con segundo saque, y primera bola de break
30-30 Tras los aciertos, dos errores de Zverev, incluido una doble falta, igualan el juego
30-0 Alcaraz ha logrado restar bien los dos primeros saques de su rival, pero se le han ido las bolas
ARRANCA EL PARTIDO
Hay que recordar que, aunque Alcaraz gana el cara a cara, Zverev ha vencido en los dos duelos en los que se han enfrentado en las ATP Finals, el último en 2024
Alcaraz gana el sorteo y elige recibir; comenzará sacando Zverev
Entra Carlos Alcaraz en pista, por delante de Alexander Zverev, y el público estalla
Suena el himno de Italia en la pista, esto ya está a punto de comenzar
Alex Zverev, pese a ser el número uno, ha trasladado el favoritismo a su rival en esta final: "Me gusta el desafío de jugar contra los mejores del mundo y Alcaraz, desde su regreso, ha sido el mejor. Tengo muchas ganas de enfrentarme a él, estoy deseando afrontar este reto"
Así ha presentado la ATP la final de su torneo estrella, en el que están los dos máximos favoritos
Medvedev, tras caer ante Zverez, vaticinó un partido igualado, pero advierte que si hay una superficie donde se le puede ganar mejor al español es en ésta bajo techo. Por eso, no dio un claro favorito: "Será interesante ver cómo consigue contrarrestar el saque de Shasha. Ya veremos... que gane el mejor".
Aunque asegura llegar bien físicamente, los entrenamientos previos a esta final dejan claro la cautela con la que Alcaraz y su equipo se toman su lesión en el isquitibial. Al igual que ante Cobolli y Shelton, el tenista español no se ha entrenado antes del partido, sólo ha calentado una hora antes de enfrentarse a Zverev. El alemán sí se ha entrenado con normalidad a mediodía, tres horas antes del choque.
Pese a la juventud de Carlos Alcaraz, ésta será la decimocuarta ocasión que se ve las caras con Alex Zverev. De momento, gana el cara a cara por 7-6 gracias a su triunfo en las semifinales del Open de Australia el pasado mes de enero
¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la final de las ATP Finals 2026 que van a jugar Carlos Alcaraz y Alex Zverev en Turín
Carlos Alcaraz y Alexander Zverev se juegan el último gran título de la temporada en la final de las ATP Finals. Es el gran reto para el español, que llegó a la final el pasado año algo tocado y no la pudo ganar ante Sinner, y que quiere alzarse con uno de los pocos grandes torneos que le hacen falta después de completar en enero el Grand Slam.
Ambos han sido dos de los nombres propios del circuito a lo largo del año. Alcaraz lo comenzó liderando el ranking y Zverev lo ha acabado ocupando esa posición. Sin Sinner, que fue el que tuvo ese cetro en los meses centrales de 2026, eran los dos favoritos en estas ATP Finals y llegan al partido decisivo después de demostrar ser los mejores esta semana.
Alcaraz quiere estrenar su palmarés en el torneo de maestros, mientras que el alemán aspira a levantar el trofeo por tercera vez. El tenista murciano tendrá su segunda oportunidad de convertirse en el tercer español en conquistar esta competición, siguiendo los pasos de Manuel Orantes, que lo logró en 1976, y Álex Corretja, campeón en 1998.
Tras Corretja han sido varios españoles los que han alcanzado la final de este torneo (Ferrero, Nadal, Ferrer o el propio Alcaraz), sin lograr levantar el trofeo de campeón al que ahora aspira el de El Palmar.
El tenista español llega a Turín después de completar una campaña sobresaliente, al que sólo la lesión en la muñeca ha podido frenar. Cinco títulos figuran ya en su balance de 2026, con el Open de Australia y el Masters 1.000 de París como principales conquistas, además de sus victorias en Doha, Tokio y Viena. A este partido llega con trece triunfos consecutivos y los recientes títulos de Viena y París, lo que refuerza su condición de favorito.
Alcaraz tiene dudas con su isquiotibial
Lo único negativo son las molestias que viene sufriendo toda la semana y que está por ver cómo le afectarán en esta final. Ya el pasado año llegó también con problemas en el isquitibial y lo pagó ante Sinner. Ante Cobolli y Shelton no le han mermado demasiado, pero este partido es de mayor exigencia.
Alex Zverev, por su parte, no sólo quiere ganar el Masters por tercera vez, sino que quiere callar bocas a los que dicen que su número uno es inmerecido por el hecho de que este año no haya ganado a Sinner y a Alcaraz. Ante el español sólo se enfrentó una vez, en las semifinales de Australia, y sacó para ganar, pero Alcaraz acabó dándole la vuelta a aquel partido.