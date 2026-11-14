ATP Finals 2026 | Calendario, fechas, horarios y dónde ver en TV el torneo de tenis

Con Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, las ATP Finals 2026 llegan con un Zverev necesitado y la ilusión de ver un triunfo español casi tres décadas después

Turín vuelve a ser sede de las ATP Finals, el torneo que tradicionalmente cierra la temporada y que cita a los ocho mejores de ese año en un 2026 donde habrá dos españoles presentes. Carlos Alcaraz y Rafa Jódar se han ganado su presencia en una edición en la que el defensor del título, Jannik Sinner, no estará presente.

Alex Zverev estrenará su número uno en el torneo de maestros con la intención de acabar con el debate abierto sobre si lo merece o no. En su primera oportunidad, en el Master 1.000 de París, fracasó y alimentó a los críticos que le siguen diciendo que está un paso por detrás de Alcaraz y Sinner.

El alemán abrirá el torneo este domingo ante Rafa Jódar y lo hará con la intención de reivindicarse en una edición en la que Carlos Alcaraz quiere romper el maleficio que persigue al tenis español desde el siglo pasado, pues en su época dorada, en la que ha tenido más tenistas que nadie en el Top-10 y a campeones como Rafa Nadal, nunca ha podido coronarse en este torneo desde que lo hiciera Alex Corretja en 1998 tras ganar a Carlos Moyà en la final.

Un formato que premia la regularidad

El sistema de competición mantiene el formato clásico que distingue a las Finals. Los ocho mejores del ranking ATP se dividen en dos grupos de cuatro. Durante la fase inicial, cada jugador disputa tres partidos bajo el formato round robin, enfrentándose a todos los rivales de su grupo.

Rafa Jódar, tenista español. / IMAGO

Los dos primeros clasificados de cada zona avanzan a las semifinales, donde el primero de un grupo se mide con el segundo del otro. La final, como siempre, decidirá quién levanta el trofeo y pone el broche dorado a la temporada. Los encuentros se disputan al mejor de tres sets y el campeón, si lo hace invicto, puede sumar hasta 1.500 puntos ATP.

Grupos de 2026: talento y juventud frente a experiencia

La edición de 2026 de las ATP Finals promete igualdad e incertidumbre, ya que son varios los jugadores que la disputan por primera vez. El sorteo ha querido que los españoles vayan por diferente grupo, por lo que sólo se cruzarían en semifinales o en la final.

Grupo John McEnroe Alexander Zverev Ben Shelton Arthur Fils Rafa Jódar

Grupo Ivan Lendl Carlos Alcaraz Daniil Medvedev Flavio Cobolli Frances Tiafoe

Calendario, fechas y horarios de las ATP Finals 2026

La primera fase del certamen se disputará desde el domingo 15 de noviembre al viernes 20 de noviembre. Es la famosa fase conocida como 'Round Robin' (dos partidos por día; uno a mediodía y el otro por la tarde-noche). Ya el sábado 21 de noviembre se disputarán las semifinales, una a mediodía y la otra por la tarde-noche. Por último, el domingo 22 de noviembre se jugará la final en una sesión que dará comienzo a las 15:00 horas con la disputa de la final de dobles.

Dónde ver las ATP Finals 2026

Las Nitto ATP Finals 2026 se disputan del 15 al 22 de noviembre. Se podrán seguir en directo por televisión y online streaming a través de Movistar Plus+ y Tennis TV.

En ESTADIO Deportivo te contaremos todo lo que nos depare la Copa de Maestros, penúltima gran cita del tenis profesional en 2026, con información en directo y la última hora sobre Carlos Alcaraz, Rafa Jódar y el resto de jugadores participantes.